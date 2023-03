Justitie hoopt met Amerikaanse dna-databanken oude moordzaken in Nederland op te lossen

Veiligstellen van dna-sporen in bewijsmateriaal dat bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) binnen wordt gebracht. Beeld ANP

Het Openbaar Ministerie (OM) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) hopen met de inzet van de databanken doorbraken te forceren in coldcasezaken waarbij wel dna is verzameld van de vermoedelijke dader, maar het niet is gelukt deze persoon op te sporen. Door gebruik te maken van twee particuliere Amerikaanse dna-databanken kan dit alsnog lukken. Deze databanken bevatten genetisch materiaal van particulieren die het er vrijwillig naartoe sturen, om tegen betaling meer te weten te komen over hun herkomst.

Over de auteur

Niels Waarlo is algemeen verslaggever van de Volkskrant. Eerder werkte hij op de wetenschapsredactie en schreef hij over technologie.

De dna-databanken die de Nederlandse justitie al gebruikt – die met vermiste personen en dna-profielen van verdachten en veroordeelden – leiden niet altijd tot een match. Via de Amerikaanse databanken hoopt het OM alsnog (verre) verwanten van gezochte personen te vinden. Hoe groter de dna-match, hoe nauwer de verwantschap. Zijn er matches, dan probeert de politie middels stamboomonderzoek bij één of meerdere personen uit te komen van wie het dna afkomstig kan zijn.

Oplossen van coldcasezeken

In de Verenigde Staten maakt justitie hier sinds 2018 gebruik van, waarna zo’n 550 coldcasezaken zijn opgelost, aldus het Nederlandse OM. Zweden wendde zich als eerste Europese land tot de particuliere databanken en loste zo in 2020 een dubbele moordzaak op. Om de stamboom te maken die tot de dader leidde, maakte men gebruik van kerkregisters die teruggingen tot de 18de eeuw.

Het Nederlandse OM wil nu volgen, te beginnen met twee ernstige strafzaken waarbij sprake lijkt van moord of doodslag. Details over de zaken zijn niet vrijgegeven, behalve dat ze muurvast zitten en er voldoende dna-materiaal is verzameld.

De Amerikaanse databanken bevatten genetisch materiaal van mensen uit de hele wereld, onder wie Nederlanders. Bovendien hebben veel Amerikanen Europese voorouders, waardoor ook voor Nederlandse zaken nuttige matches kunnen opduiken, stelt het OM. Is de pilot een succes, dan hoopt justitie op deze manier meer zaken open te breken.

Twijfels en ongemak

Toch zijn er ook twijfels. Stuur je wat wangslijm op omdat je benieuwd bent naar je familiegeschiedenis, word je jaren later ineens betrokken in een politieonderzoek. Uit ongemak hierover vragen Amerikaanse databanken klanten inmiddels of hun dna-profielen hiervoor gebruikt mogen worden. Dat dit geen garanties biedt, bleek in 2019, toen een rechter in Florida oordeelde dat in één zaak alsnog alle profielen doorzocht mochten worden. Ook die waarvoor geen toestemming was verleend.

Het Nederlandse OM stelt dat het bij de pilot echt alleen maar gegevens zal gebruiken van mensen die toestemming hebben gegeven. Bij de twee Amerikaanse databanken betreft dit in totaal meer dan 1,5 miljoen mensen.

Voordat de pilot van start gaat, toetst justitie nog bij de rechter-commissaris of het plan aan de wet voldoet. Bart Custers, hoogleraar recht en datawetenschap aan de Universiteit Leiden, verwacht dat die akkoord zal gaan. ‘Juridisch gezien mag dit. Maar er is ook een moreel-ethische kant: moet je dit willen?’

Hij heeft begrip voor de werkwijze die het OM voorstelt, omdat er mogelijk daders in beeld komen die anders met een ernstige misdaad waren weggekomen. Wel zou hij graag zien dat eerst duidelijk wordt vastgelegd hoe de omgang met dna-profielen uit genealogische databanken eruitziet. ‘Daar ligt een taak voor de wetgever en het parlement.’

Spelregels nodig

De vragen dringen zich op: in wat voor zaken is het opvragen van deze dna-profielen geoorloofd, wat is de bewaartermijn, welke agenten krijgen precies toegang? Custers: ‘Er zijn allerlei regels voor het afnemen van dna na zware misdrijven, maar voor het opvragen van dna-profielen van onschuldige mensen zijn nog geen spelregels.’

Ook betwijfelt hij of iedereen die toestemming geeft dat zijn dna gebruikt wordt voor rechercheonderzoeken, werkelijk heeft doordacht wat de gevolgen kunnen zijn. In Zweden, zo begrijpt Custers van Zweedse contacten waarmee zijn onderzoeksgroep samenwerkt, is ondanks het succes zelfs besloten tijdelijk te stoppen met het gebruik van particuliere databanken, om beter na te denken over dit soort vraagstukken.