Justitie had telefoon met informatie Wiersum ruim voor liquidatie in bezit

Rechercheurs doen sporenonderzoek in de buurt van de plek waar strafrechtadvocaat Derk Wiersum werd doodgeschoten. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Donderdag zei de aanklager tijdens een zitting over Badr K. (29) dat die eerder dit jaar op zijn telefoon informatie had gezocht over de toen nog levende advocaat Wiersum en oud-advocaat Bart Stapert van kroongetuige Nabil B.. K. wordt verdacht van een liquidatie die hij gepleegd zou hebben in mei van dit jaar, waarvoor hij kort daarop werd gearresteerd.

Zijn telefoon werd destijds in beslag genomen, maar niet volledig uitgelezen. Enkele maanden later, op 18 september, werd Wiersum gedood door een andere dader. Volgens de aanklager werd de informatie pas na de moord op Wiersum op de telefoon van K. ontdekt.

Of dit betekent dat er mogelijk al in februari een opdracht lag om de advocaat van de kroongetuige te liquideren? Dat wil de aanklager niet concluderen. Maar een bron dicht bij de zaak stelt dat die conclusie wel kan worden getrokken, en dat dit als concrete dreigingsinformatie kan worden gezien.

Meteen na de moord op Wiersum werd een onderzoek aangekondigd naar de vraag of Wiersum had moeten worden beveiligd. Kort daarop zei topman Erik Akerboom van de politie in een interview met de Volkskrant dat er voor zover bij hem bekend, geen sprake was van een ‘concrete dreiging’ jegens Wiersum. De ‘concrete dreiging’ bepaalt in welke mate iemand wordt beveiligd.

Volgens het Openbaar Ministerie was niet duidelijk ‘met welk doel’ Badr K. in februari zocht naar informatie over de kroongetuige-advocaten Wiersum en Stapert.

‘Ontzettend veel werk’

Op 2 mei 2019 werd Shaquille Goedhart (24) geliquideerd in Amsterdam-Zuidoost, een dag later werd Badr K. (29) gearresteerd. Sindsdien zit hij vast. Volgens het OM was K. de chauffeur van de vluchtauto. Badr K. is eveneens verdachte in een andere strafzaak, die draait om een mislukte moordpoging in augustus 2018 op een bedrijfsleider van een spyshop. Ook wordt hij in verband gebracht met een liquidatiepoging in juli 2018 in de Amsterdamse Pijp.

Meteen na K.’s arrestatie werd zijn telefoon in beslag genomen. Destijds werd de telefoon niet helemaal uitgelezen, omdat dat volgens het OM ‘ontzettend veel werk’ is. Na de moord op Wiersum gebeurde dat wel. Volgens de officier van justitie verkeerde Badr K. ‘in een bepaald netwerk’. Om die reden werd het onderzoeksteam van de moord op Shaquille Goedhart gevraagd om na de moord op Wiersum uitgebreider onderzoek te doen naar de telefoon. Uit dat onderzoek blijkt nu dat Badr K. in februari zocht op de namen van Wiersum en Stapert, die beiden kroongetuige Nabil B. in de strafzaak Marengo hebben verdedigd. Bart Stapert stopte eind 2018 met deze strafzaak, omdat hij rechter werd. Wiersum bleef B.’s advocaat.

Kroongetuige Nabil B. heeft belastende verklaringen afgelegd over de criminele organisatie van Ridouan T. Deze deal met justitie kwam in maart 2018 naar buiten, een week later werd B.’s onschuldige broer uit wraak doodgeschoten. In een onderschept PGP-bericht schreef Ridouan T.: ‘Hy weet ga iedereen van hem laten slapen als die my naam heeft genoemt.’ Volgens een direct betrokkene heeft kroongetuige Nabil B. meerdere malen gewaarschuwd voor een aanslag op zijn naasten en zijn advocaten.