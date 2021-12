Justitie geeft aangifte tegen Borsato voorrang vanwege bekendheid verdachte

Het OM verwacht voor het onderzoek in de zaak tegen Marco Borsato meerdere maanden nodig te hebben. Beeld Brunopress

Een 22-jarige vrouw deed maandag aangifte tegen Borsato, omdat hij haar vanaf haar 15de gedurende enkele jaren zou hebben aangerand. Het Openbaar Ministerie geeft voorrang vanwege de ‘enorme maatschappelijke impact’ van de zaak en omdat de verdacht bekend is bij het publiek: ‘Hoe langer er dan gewacht wordt met een onderzoek, hoe schadelijker zo’n zaak kan zijn’, zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP. ‘Voor de heer Borsato, maar ook voor de vrouw die aangifte heeft gedaan.’

Slachtoffers van zedenmisdrijven moeten in Nederland vaak lang wachten op behandeling van hun zaak, toonde EenVandaag in september van dit jaar nog aan. De Nationale Politie had destijds 820 aangiftes liggen die niet binnen de afgesproken zes maanden behandeld waren. In veel gevallen is dan zelfs de verdachte nog niet verhoord. Dat komt vooral door een tekort aan zedenrechercheurs.

Daarom moeten de rechercheurs kiezen welke zaken voorrang krijgen. Een zaak als deze zou normaal gesproken waarschijnlijk juist moeten wachten, stelt het OM. Als de beschuldigingen gaan over vermeende strafbare feiten die niet recentelijk zouden zijn gepleegd, is het onderzoek namelijk moeilijker en de kans op een veroordeling kleiner. Het OM verwacht in deze zaak voor het onderzoek in elk geval meerdere maanden nodig te hebben.

Geen schadevergoeding

Vandaag werd ook duidelijk dat de vrouw die aangifte heeft gedaan zich laat vertegenwoordigen door advocaat Peter Plasman. Die stelt dat de vrouw geen aanspraak zal proberen te maken op een schadevergoeding. ‘Na erkenning hoopt zij dit nare hoofdstuk te kunnen afsluiten en op een goede manier door te kunnen gaan met haar leven’, zei hij in een verklaring.

Er gingen al langer geruchten over vermeend onzedelijk gedrag door de zanger in zogeheten juice channels, maar bewijs bleef uit. Advocaat Geert-Jan Knoops deed daarom namens Borsato vorige week het bijzondere verzoek aan het Openbaar Ministerie om de bron van deze roddels te onderzoeken.

Borsato ontkent de beschuldigingen uit de aangifte en ziet die als ‘een reactie op het door mij gevraagde onderzoek’, liet hij eerder deze week weten in een verklaring. ‘Ik zie de uitkomst van het onderzoek met vertrouwen tegemoet.’