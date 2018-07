Justitie gaat in beroep in zaak-Sharleyne

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak-Sharleyne. De rechtbank in Assen sprak de moeder van het meisje dinsdag vrij, maar het OM blijft erbij dat er voldoende wettig en overtuigend bewijs is om Hélène J. (38) te veroordelen voor doodslag.

De rechtbank is Assen oordeelde dat het niet wettig bewezen was dat J. haar dochter over de balustrade van de flat waar ze woonde had gegooid. Ook concludeerden de rechters dat er geen sprake was van verwurging, wat enkele deskundigen beweerden op basis van de verwondingen bij de destijds 8-jarige Sharleyne. Het klonk misschien onwaarschijnlijk, maar volgens de rechtbank vallen een ongeluk en zelfdoding in beginsel niet uit te sluiten.

Justitie had tien jaar celstraf geëist tegen de moeder. Volgens de officier van justitie had zij eerst de keel van haar dochter dichtgeknepen en haar daarna van de tiende verdieping gegooid. Het OM stelt dat de rechtbank niet is ingegaan op veel punten van de uiteenzetting van de officier van justitie waaruit blijkt dat er voldoende bewijs is voor een veroordeling. Daarom zijn er ‘voldoende mogelijkheden om de zaak aan het gerechtshof voor te leggen’, stelt het OM in een verklaring.

‘Natuurlijk gaan de rechters op onderdelen in, maar wij vinden dat onze uiteenzetting meer aandacht mag krijgen’, aldus een justitiewoordvoerder. ‘We hebben nog steeds de overtuiging dat de moeder verantwoordelijk is. Daarom willen we deze zaak voorleggen aan nieuwe rechters.’

Het OM wijst onder meer op een verklaring van een getuige, die zei dat J. kort voor de val met haar dochter in gesprek was. Daarna volgde een harde bons en geluid bij de reling. Na de val is de moeder buiten gesignaleerd waar ze ‘bijzonder gedrag’ vertoonde. Ze was onder invloed van alcohol. Bovendien dreigde Sharleyne onder toezicht gesteld te worden, wat tot spanningen leidde. Wanneer het hoger beroep zal plaatsvinden, is nog niet bekend.