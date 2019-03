Justitie eist levenslang tegen Willem Holleeder, die een spoor nalaat van ‘ellende, verdriet en ontreddering’

Rechtbanktekening van Willem Holleeder op de eerste dag van het slotbetoog (requisitoir) van het Openbaar Ministerie. Beeld ANP

Willem Holleeder presenteerde zich tijdens dit proces ‘als een gezellige, Amsterdamse jongen met wie het goed toeven is’, zo begon aanklager Sabine Tammes de strafeis. ‘Iemand die graag en veel praat en die hartelijk lacht om de grappen en kwinkslagen van de rechtbank. Een beminnelijk mens die het goed voorheeft met zijn familie en mensen om hem heen.’

Hoe anders, vervolgde de officier, is het beeld dat uit het rechercheonderzoek opdoemt. Dat toont ‘een man die alleen denkt aan zijn eigen belang en die, als zijn belang in gevaar komt, niet schroomt te schreeuwen en te dreigen en anderen uit te maken voor rotte vis’.

Als voorbeeld noemt Tammes het – opgenomen – gescheld tegen Holleeders zussen en een afgeluisterd telefoongesprek dat hij voerde met de 11-jarige dochter van een ex-vriendin, tegen wie hij onder meer schreeuwde dat haar vader ‘een grote pisbak’ en ‘een kankerhond’ is.

Eigen waarheid

Willem Holleeder wordt volgens zijn aanklagers Tammes en Lars Stempher in alles gedreven door geldzucht. Die stilt hij met roofovervallen, afpersing en de ontvoering van biermagnaat Heineken en diens chauffeur. Daarmee laat hij een spoor na ‘van ellende, verdriet en ontreddering’, stelt het OM, waarin hij niet stilstaat bij de gevolgen. Holleeders aanklagers refereerden vandaag aan zijn strafblad met veroordelingen (voor onder meer ontvoering, afpersing en mishandeling) waarvoor hij in totaal al twintig jaar en vier maanden gevangenisstraf opgelegd kreeg, en een terugbetaalboete van bijna 9 ton (euro) aan crimineel verkregen geld, die nooit is voldaan.

Willem Holleeder ontkent alles, ‘tenzij hij er belang bij heeft iets te bekennen’. ‘Hij heeft tijdens dit proces zijn eigen lezing gegeven van de feiten, de schuld bij anderen gelegd, hele en halve leugens verteld en zijn eigen waarheid geconstrueerd. Op geen enkel moment heeft verdachte iets getoond van inzicht in zijn eigen handelen, berouw over wat er met de slachtoffers is gebeurd of compassie met hun nabestaanden’, aldus de aanklagers.

Een levenslange straf ‘moet duidelijk maken dat de maatschappij geen genoegen neemt met mensen als verdachte, die menen te kunnen beslissen over andermans leven, geld en goederen’, besloten de aanklagers hun requisitoir. ‘Verder moet de straf voorkomen dat verdachte ooit nog in de gelegenheid zal zijn om zijn praktijken voort te zetten.’

Op donderdag 7 maart wordt het strafproces voortgezet met het pleidooi van Holleeders advocaten. Zij zullen onder meer betogen dat het requisitoir van de aanklagers ‘niet diepgaand en nogal eenzijdig’ is, zegt raadsman Sander Janssen. ‘Alle getuigenverklaringen die het OM onwelgevallig waren, zijn eenvoudigweg genegeerd. Eén getuige die in belastende zin is gebruikt, is door andere rechters als totaal onbetrouwbaar beoordeeld. Het totale beeld gaan wij nuanceren.’ Het pleidooi van Holleeders verdediging zal vijf dagen in beslag nemen. De uitspraak staat gepland op donderdag 4 juli.