Justitie eist drie jaar cel tegen eigenaar Amsterdams trustkantoor

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag 3 jaar cel geëist tegen een Nederlander die met zijn trustkantoor tientallen miljoenen zou hebben witgewassen. Met valse facturen sluisde Erwin de Ruiter volgens justitie geld van zijn klanten via Nederland naar belastingparadijzen. Tegen de directeur van het trustkantoor, de fiscalist Edward P., werd een straf van 27 maanden geëist vanwege witwassen, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie.

Volgens het OM is er via het Amsterdamse trustkantoor Caute in totaal 75 miljoen euro en 30 miljoen dollar van klanten naar belastingparadijzen weggesluisd door het tweetal. Dat ging ongeveer zo. Een klant met een bedrijf in Europa meldde zich bij het trustkantoor van De Ruiter. En via een belastingstructuur ging het geld van het bedrijf van die klant via een Nederlandse vennootschap van het trustkantoor naar een bedrijf op een exotische locatie, waarvan die klant ook eigenaar was. Om het dan legaal te laten lijken, werden er volgens justitie wat valse facturen opgesteld voor bijvoorbeeld advieswerk. Het OM wil ook dat de rechtbank het tweetal een beroepsverbod van vijf jaar oplegt.

Huisbankier

De zaak begon in 2010 nadat ex-zakenpartner Sam van Doorn aangifte tegen De Ruiter had gedaan. Ook kaartte Van Doorn de zaak bij ING aan, de huisbankier van het trustkantoor. Daar waarschuwde hij dat er allerlei witwastransacties via hun rekeningen werden verricht. Maar volgens Van Doorn werd er niet naar hem geluisterd. ING trof recent een megaschikking met justitie omdat het jarenlang witwassen had gefaciliteerd.

Erwin De Ruiter, die met zijn hele naam genoemd wil worden, ontkent dat er sprake is geweest van strafbare feiten. Hij gaf eerder deze week toe dat er ‘her en der’ heus wel wat foutjes zijn gemaakt, maar dat justitie zijn trustkantoor een ‘valse facturenfabriek’ noemde, vond hij ridicuul. ‘Dan is elk trustkantoor dat.’ De Ruiter, die uit kostenoverwegingen zelf zijn verdediging voert, zal maandag zijn pleidooi houden.

De rechtbank doet op 6 december uitspraak.