Justitie eist 21 maanden cel tegen vastgoedman Stroink voor omkoping Google-medewerker

Het Openbaar Ministerie heeft maandag 21 maanden cel geëist tegen vastgoedman Rudy Stroink voor omkoping van een voormalig Google-medewerker. Hij zou volgens justitie via een tussenpersoon 1,7 miljoen euro hebben betaald in ruil voor een gunstig huurcontract van Google voor zijn datacentrum in de Eemshaven in Groningen. Tegen zijn vrouw werd 15 maanden cel geëist.

Het datacentrum in de Eemshaven. Foto Hollandse Hoogte

Stroink houdt vol dat er geen sprake is van omkoping en dat hij belazerd is door Simon Tusha, een medewerker van Google met wie hij onderhandelde over het huurcontract. Stroink huurde in 2008 een makelaar in die namens hem bemiddelde tussen zijn bedrijf en Google. Deze Howard Weinberg kreeg daarvoor een fee, die hij in delen betaald kreeg. Dat geld werd overgemaakt door het bedrijf van Stroink naar een bedrijfje van Weinberg op het Caribische eilandje Dominica en later naar een bedrijfje op de Bahama’s.

Dat Weinberg vervolgens het grootste gedeelte van deze fee weer overmaakte naar Tusha, wist Stroink naar eigen zeggen niet. Ook zegt hij dat Google op de hoogte was van het inschakelen van Weinberg als makelaar. Maar wat niet helpt is dat de Amerikanen Tusha en Weinberg in een Amerikaanse strafzaak al schuld hebben bekend en daarbij zeiden dat ze alles in overleg met Stroink hadden gedaan.

Smeergeld

De officier van justitie zei maandag dat Stroink zelf het initiatief had genomen voor het betalen van smeergeld en de zaak op geraffineerde wijze heeft vormgegeven. Als motief gaf hij aan dat het bedrijf het nieuwe huurcontract nodig had omdat het vanwege de kredietcrisis in financiële problemen verkeerde. De vrouw van Stroink, die ook in het bedrijf werkte, wist er volgens justitie van en hielp hem bij de omkoping.

Het onderzoek naar Stroink startte in 2015 nadat het Openbaar Ministerie een tip had gekregen van Amerikaanse collega’s. Die hadden in een onderzoek naar een grote cocaïnehandelaar een computer van een medewerker van Google aangetroffen, die zijn rekening ter beschikking had gesteld aan de drugshandelaar. Vervolgens trof de Amerikaanse justitie daarop informatie aan over de mogelijke steekpenningen van Stroink.

Stroink heeft zich in zijn carrière in de vastgoedwereld altijd fel uitgesproken tegen fraude en corruptie in de branche. Hij wilde naar eigen zeggen met zijn bedrijf TCN duurzaam ondernemen en de wereld een stukje beter maken. Het bedrijf was onder meer bekend als eigenaar van het Hilversumse mediapark. TCN ging in 2012 failliet en liet toen een schuld van 186 miljoen euro achter.