Justitie eist 120 uur taakstraf en 1 maand voorwaardelijk tegen journalist Ans Boersma

Journalist Ans Boersma komt aan bij de rechtbank in Rotterdam. Beeld ANP

‘Het voelt als een mes in de rug dat u zegt dat ik vluchtelingen schade heb gebracht.’ Ans Boersma balt haar vuisten als ze zich tegen de officier van justitie richt. De hele zitting heeft Boersma allerlei verwijten kalm van zich af laten glijden, maar de suggestie dat zij met haar daden Syrische asielzoekers in een slecht daglicht heeft gesteld, schiet haar in het verkeerde keelgat.

De rechtszaak tegen Boersma in Rotterdam is de juridische ontknoping van de affaire waarmee de betrekkelijk onbekende journalist begin 2019 opeens zelf groot nieuws werd. De Turkse regering zette haar destijds onverwacht het land uit wegens ‘banden met een terroristische organisatie’. Die banden bleken te bestaan uit een relatie met een Syriër die in Nederland was herkend als leider van terroristische organisatie al-Nusra.

Eén simpele vraag

Terwijl haar inmiddels ex-partner in een aparte zaak samen met zijn broer terechtstaat wegens vermeende betrokkenheid bij oorlogsmisdaden, draait de zaak tegen de journalist alleen nog om één simpele vraag: wist Boersma dat het paspoort en het diploma van haar partner vals waren?

Op basis van die documenten diende ze in 2014 samen met haar toenmalige vriend een aanvraag in voor een toeristenvisum, die overigens werd afgewezen. Enkele maanden later kwam de jongen op een illegale manier toch naar Nederland. Het Openbaar Ministerie verwijt Boersma dat ze hem onder valse voorwendselen naar Nederland wilde halen, maar daar lijkt geen onomstotelijk bewijs voor te zijn.

Boersma zit dan ook ontspannen in de rechtszaal. ‘Ik heb hier lang op gewacht’, zegt ze. Ze kijkt de rechter door het plexiglas in de ogen en beantwoordt zijn glimlach. Ze had er zelfs zin in, zei Boersma in een uitgebreide reconstructie van de affaire tegen de Volkskrant. Na tweeenhalf jaar ophef gaat het eindelijk over de verwijten aan haar adres, en niet over haar ex.

Rode draad

Toch vormt de relatie tussen Boersma en haar ex de rode draad in het verhoor. De rechter staat uitgebreid stil bij elke ontmoeting tussen de twee, hij wil weten over welke onderwerpen ze spraken en zelfs wanneer zij voor het eerst ‘intiem waren’.

Boersma houdt vol dat zij ten tijde van de visumaanvraag niet wist van het verleden van haar vriend en dat ze ook niet vermoedde dat de documenten vals waren. De puzzelstukjes vielen pas op hun plaats door informatie die ze later kreeg. ‘Ik blijf erbij dat de tijdlijn iets anders doet veronderstellen, maar het gaat erom of we het kunnen bewijzen’, luidt de samenvatting van de rechter.

Omdat Boersma niet erkent dat ze beter onderzoek had moeten doen, eist de officier van justitie 120 uur taakstraf en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf. Ze stelt dat ‘een slimme en nieuwsgierige dame’ als Boersma vermoedens moet hebben gehad, maar doelbewust haar ogen heeft gesloten. ‘Zijn komst heeft bevestigd dat er jihadisten onder de Syrische asielzoekers zijn’, werpt de officier naar Boersma. ‘Dat heeft er bij hen echt ingehakt.’

Emoties

De advocaat van Boersma benadrukt dat zijn cliënt al genoeg is gestraft door het onzorgvuldige optreden van de politie en het OM. In één klap verloor Boersma haar huis, haar bestaan in Istanbul en haar werk als journalist. ‘Ik zie niet in waarom daar nog een straf aan toegevoegd zou moeten worden’, aldus de advocaat.

Maar de emoties van Boersma lopen pas echt op als het gaat over onrecht dat anderen in haar ogen is aangedaan. Emotioneel vertelt ze over de lijken die ze heeft zien aanspoelen in Griekenland. Dan herpakt ze zich: ‘De deal die is gesloten met Turkije in 2019, de manier waarop vluchtelingen als pionnen worden ingezet en de kampen in Europa die werkelijk walgelijk zijn. Dat is schadelijk voor vluchtelingen en dat is niet mijn gedrag geweest.’

De rechter doet over twee weken uitspraak.