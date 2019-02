Justitie: broer van ‘Balie-jihadist’ is ook actief bij terroristengroep Al Nusra

Dat bleek woensdag tijdens een pro-formazitting in Rotterdam, waar Fatah Al H. voor het eerst voor de rechter moest verschijnen. Dinsdag had de officier van justitie al uit de doeken gedaan hoe zijn jongere broer Aziz (33) zichzelf in afgetapte gesprekken verdacht heeft gemaakt van terroristische activiteiten. Veel van het afgeluisterde materiaal betreft gesprekken tussen Aziz en Fatah, die – soms in versluierende taal – communiceren over grote geldbedragen die van en naar Turkije en Saoedi-Arabië moeten worden getransporteerd.

In een afgeluisterd gesprek van november 2018 vraagt Fatah zich tegenover zijn vrouw en haar oom af hoe ‘ze’ wisten dat zij bij Al Nusra hebben gezeten. Aziz zat op dat moment al vast. ‘Als er niet geklaagd was, had niemand het geweten’, zegt de oom van zijn vrouw. Fatah zegt dat als zijn jongere broer Aziz wordt veroordeeld, hij alles zal achterlaten en dat de verraders ‘de prijs zullen betalen met hun familieleden, hun huizen en hun zonen’. Enkele weken na die afgetapte uitlatingen werd hij zelf gearresteerd.

Een getuige heeft bij de politie verklaard dat hij Fatah Al H. herkent als een Al Nusra-strijder die enige tijd de leiding had over een ingenomen dam in de Eufraat, waar de terroristenbeweging gevangenen in de rivier zou verdrinken.

Justitie heeft verder grote vraagtekens bij de broodjeszaak die Al H. vorig jaar opende in het centrum van Eindhoven. Het lijkt er volgens de officier op dat het geleende geld dat zogenaamd bedoeld was als investering in de horecazaak elders terecht is gekomen. In het Eindhovens Dagblad verbaasden ondernemers uit de buurt zich eerder over de zeer wisselvallige openingstijden van het restaurant.

In tegenstelling tot zijn jongere broer een dag eerder, was Fatah Al H. wel aanwezig bij het begin van zijn strafzaak. De grijzende Syriër maakte, trekkend met één been, een nogal fragiele indruk. Hij vroeg de rechter om schorsing van zijn voorlopige hechtenis, om bij zijn vier jonge kinderen te kunnen zijn. Dat verzoek werd afgewezen.

De rechtszaak gaat in mei verder. Volgens justitie is nog veel aanvullend onderzoek nodig, mede onder Syrische vluchtelingen in Nederland die mogelijk kunnen getuigen over gebeurtenissen in Syrië of beschikken over relevant beeldmateriaal.