Justitie begint strafzaak tegen Rabobank wegens witwasfraude

Het hoofdkantoor van Rabobank in Utrecht. Beeld Getty Images

Banken zijn volgens de wet verplicht om te voorkomen dat criminelen geld witwassen. Zo dienen bankiers regelmatig in kaart te brengen wie hun klanten zijn en waar hun geld vandaan komt. Ook moeten ze beducht zijn op ‘ongebruikelijke transacties’: het gebruik van veel contant geld of betaalverkeer met buitenlandse rekeningen kan immers duiden op zwart geld.

Maar die poortwachtersfunctie hebben Nederlandse banken lang verzuimd. De afgelopen jaren richtte het Openbaar Ministerie (OM) de pijlen op ING Bank en ABN Amro. Uit onderzoek bleek dat criminelen daar jarenlang ‘nagenoeg ongestoord’ konden bankieren. Om strafvervolging te ontlopen tastten de banken diep in de buidel: ze betaalden schikkingen van respectievelijk 775 en 480 miljoen euro.

De Rabobank, na ING de grootste bank van het land, wist tot nog toe de dans te ontspringen. Daar komt nu een eind aan: woensdagavond maakte justitie bekend een nieuw strafrechtelijk onderzoek te starten. In een verklaring schrijft het OM dat het zich richt op ‘Rabobanks rol als poortwachter ten aanzien van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering’. De aanleiding van het onderzoek is een melding van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). In een reactie schrijft de Rabobank volledig mee te werken aan het onderzoek.

Teugels aangetrokken

De financiële sector, flink geschrokken van het optreden van zowel DNB als het OM, heeft de teugels de afgelopen jaren flink aangetrokken. Er zijn nu duizenden, vaak jonge, medewerkers aangetrokken om klantdossiers op te stellen en transacties te monitoren. Dat blijkt in de praktijk een arbeidsintensief proces. Alleen al bij ABN Amro houdt één op de zes medewerkers zich bezig met witwascontroles, in totaal 3.800 medewerkers. Bij ING zijn dat 4.000 medewerkers. Naar schatting hebben de Nederlandse banken in totaal 12 duizend mensen die fulltime strijd voeren tegen het witwassen.

Gezien de grote sommen die banken nu kwijt zijn aan personeel, is het de sector er veel aan gelegen om dit werk te automatiseren. Zo wil onlinebank Bunq, een van de kleinere spelers op de markt, al jaren kunstmatige intelligentie en data-analyses gebruiken om klanten te screenen. Maar DNB oordeelde streng over die methode, die volgens de toezichthouder tegen de wet indruist, en sommeerde Bunq haar werkwijze aan te passen.

Het conflict leidde tot een rechtszaak, die onlangs in het voordeel van Bunq werd beslecht. Volgens de rechter heeft DNB niet bewezen dat de manier waarop Bunq zijn klanten screent in strijd is met de wet. ‘De wet kent open normen en schrijft niet exact voor op welke wijze banken hun klanten moeten screenen.’ De uitspraak maakt zeer waarschijnlijk de weg vrij voor banken om in het vervolg vaker gebruik te maken van nieuwe technologieën om witwassen op te sporen.