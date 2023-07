Just Stop Oil voert actie op bruiloft van oud-minister

Actievoerders van Just Stop Oil betreden de tennisbaan op Wimbledon om te protesteren tegen het gebruik van fossiele brandstoffen. Beeld Getty Images

‘Je ziet er goed uit in oranje, George Osborne - felicitaties aan de pasgetrouwden.’ Zo luidde de tekst bij een video die Just Stop Oil kort na het incident verspreidde. De actiegroep herinnerde in de video aan de ontmoetingen die Osborne in zijn functie van bewindsman op Financiën heeft gehad met oliemaatschappijen.

Osborne verliet zijn post zeven jaar geleden na het Brexit-referendum. Daarna is de conservatief onder meer hoofdredacteur van The Evening Standard geweest, adviseur van investeringsmaatschappij Blackrock en toezichthouder bij The British Museum.

Grens overschreden

Het is voor het eerst dat Just Stop Oil actievoerde op een privé-aangelegenheid van een bekende Brit. Volgens critici heeft de milieuclub hiermee een grens overschreden. De groep kreeg onder meer kritiek van Labour-politicus Rachel Reeves, die de actie ‘zielig’ en ‘vervelend’ noemde. ‘Ze verwerven hiermee geen steun. Ze doen precies het tegenovergestelde’, aldus Reeves, die minister van Financiën hoopt te worden. Ook de fractieleider van de Scottish National Party, Stephen Flynn, zette vraagtekens bij de aard van deze actie.

Just Stop Oil voerde op dezelfde dag ook actie op Silverstone, waar de Formule-1 races worden gehouden. Enkele activisten begaven zich tijdens een race op het circuit. Ze kunnen op steun rekenen van Mercedes-coureur Lewis Hamilton. De zevenvoudig winnaar van de Formule-1 stelde tijdens een persconferentie dat het noodzaak is duurzaam te gaan leven.

Eerder deze zomer hebben Just Stop Oil-activisten onder meer actie gevoerd bij de Chelsea Flower Show, bij de Pride-optocht, bij een grote cricketwedstrijd op Lord’s en, een paar dagen terug, ook op Wimbledon. Bij de actie op het beroemde tenniskampioenschap kreeg Just Stop Oil steun van BBC-persoonlijkheid en oud-voetballer Gary Lineker.

Confrontaties met automobilisten

Just Stop Oil voert ook vrijwel dagelijks actie op drukke wegen in Londen. Dat leidt telkens tot confrontaties met automobilisten, die hun auto nodig hebben om naar hun werk te gaan. Aanvankelijk liet de politie actievoerders hun gang gaan, maar de laatste weken wordt er na een juridische waarschuwing begonnen met het opheffen van de menselijke blokkades. Just Stop Oil heeft tot doel een einde te maken aan het gebruik van fossiele brandstoffen.

Twee leden van Just Stop Oil die vorig jaar uit protest bovenop de enorme Queen Elizabeth II Bridge waren gaan zitten, zijn in april tot hoge straffen veroordeeld. De 40-jarige Morgan Trowland kreeg 3 jaar cel; zijn 34-jarige collega Marcus Dekker 27 maanden. Dat waren de langste straffen voor vreedzaam protest in de Britse geschiedenis.

Bij deze actie moest de brug over de Theems ten oosten van Londen 40 uur worden afgesloten voor verkeer. Het resulteerde in een chaos op de wegen. Dekker, een Duitser, dreigt na het uitzitten van zijn straf het land te worden uitgezet.