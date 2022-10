Just Eat Takeaway maakt weer winst, maar de bestellingen lopen terug

Bezorgers van Thuisbezorgd.nl in Amsterdam. Beeld ANP / Harold Versteeg

Uit cijfers over het derde kwartaal blijkt dat mondiaal 235 miljoen bestellingen werden geplaatst via de platformen van Just Eat Takeaway (JET). Dat is 11 procent minder dan in het derde kwartaal van vorig jaar. Maar topman Jitse Groen pronkte woensdag bij de presentatie van de kwartaalcijfers met het winstcijfer. In tegenstelling tot in het eerste half jaar kent de maaltijdgigant een positief resultaat. Hoe hoog dat resultaat precies is heeft het bedrijf niet bekendgemaakt. Ook in het vierde kwartaal verwacht Just Eat Takeaway zwarte cijfers, terwijl die pas voor 2023 werden verwacht.

Tegenvallende resultaten

Klanten bestelden in het derde kwartaal voor 6,9 miljard euro aan eten en boodschappen, in dezelfde periode vorig jaar was dat 6,8 miljard euro. Just Eat Takeaway zegt uit te komen op een groei van 2 procent, terwijl eerder nog een daling was voorspeld. In het eerste halfjaar incasseerde het concern nog een verlies van 134 miljoen euro. In 2021 werd al een verlies geleden van 1 miljard euro. Voorzitter Adriaan Nühn van de raad van commissarissen vertrok om die reden in mei.

Just Eat Takeaway stond toen onder grote druk van zijn activistische aandeelhouder Catrock, omdat de aankoop van het Amerikaanse Grubhub een misrekening bleek. Vorig jaar telde de maaltijdbezorger er 6,4 miljard euro voor neer, en vanwege tegenvallende resultaten schreef het daar in de vorige periode al 3 miljard euro vanaf. De directie beloofde Grubhub weer te verkopen. Maar een overnamepartij blijkt tot nu toe lastig te vinden, de alliantie met Amazon moet het aandeel in de Amerikaanse markt vergroten.

Dat effect is nu nog niet zichtbaar. In het derde kwartaal liep het aantal bestellingen in Amerika terug met 13 procent. Die trend is ook zichtbaar in Zuid-Amerika (min 17 procent) en het Verenigd Koninkrijk en Ierland (min 15 procent). Duitsland houdt als trekpaard de Europese bezorgmarkt nog enigszins overeind (min 3 procent).

Coronakampioen

De achteruitgang in bestellingen was voorspelbaar, aldus Groen. JET gold immers als coronakampioen, toen mensen tijdens de lockdowns massaal maaltijden gingen bestellen. Die effecten zijn nu verdwenen, de consument kiest vaker voor een bezoek aan een restaurant. En zorgelijker voor de maaltijdbezorgers: vanwege de inflatie wordt het bezorgen vooral in Europa duurder. ‘Zeker in het Verenigd Koninkrijk, dat wordt een uitdaging’, zei Groen.

Toch vindt Groen het een misvatting om te denken dat de inflatie zorgt voor minder bestellingen bij de maaltijdbezorger. ‘Veel mensen zullen juist kiezen voor goedkopere restaurants en is dat weer voordelig voor ons.’ JET verdient minder aan bestellingen in duurdere eetgelegenheden.

Desondanks voelt JET de pijn van de recessie in Engeland, stelt analist Nico Inberg van De Aandeelhouder.nl. ‘De onderkant van de Britse samenleving heeft het moeilijk, het Verenigd Koninkrijk staat er slechter voor dan de rest van Europa. Ook JET kampt met de lage Britse pond, in Engeland valt de winst niet te halen.’

Markt op apegapen

Topman Groen noemde maaltijdbezorging eerder al ‘geen sprint, maar een marathon’. Ook deze sector worstelt met de recessieangst, stelt analist Inberg. ‘De gehele markt ligt nu op apegapen. Vele bedrijven die profiteerden van de coronacrisis zijn al blij als ze hun omzet op niveau kunnen houden. Dat is JET aardig gelukt. De maaltijdbezorging heeft wel degelijk perspectief. Maar grote partijen met geld houden de hand op de knip zolang de rente blijft stijgen.’

Dat Just Eat Takeaway nu toch winstgevend is, heeft te maken met bezuinigingen in de eigen organisatie en hogere tarieven voor restaurants die hun maaltijden via de platformen van het bedrijf aanbieden. Ook de sterke dollar was voor JET een steun in de rug. Het concern verkocht bovendien zijn belang in het Braziliaanse IFood voor 1,5 miljard euro aan investeringsfonds Prosus. Het is geen overbodige luxe. JET heeft een deel van dat kapitaal nodig in de wetenschap dat de waarde van het aandeel is verschrompeld van 110 euro in 2020 tot zo’n 15 euro nu.