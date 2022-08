Just Eat Takeaway incasseert verlies op Amerikaanse markt: miljardenafschrijving op Grubhub

Maaltijdbezorgers van Thuisbezorgd halen bestellingen op bij een restaurant. Beeld ANP

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (JET) schrijft 3 miljard euro af op zijn Amerikaanse dochterbedrijf. Grubhub werd vorig jaar ingelijfd voor 6,4 miljard euro, maar hangt sindsdien als een molensteen om de nek van maaltijdbezorger.

Dat maakte JET woensdag bekend tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf is na een reeks overnames uitgegroeid tot een van de grootste maaltijdbezorgers van de wereld. Het ging onder meer om een overname in Duitsland (Delivery Hero, voor 930 miljoen euro) en Engeland (Just Eat, voor zo’n 7 miljard euro).

Het succes smaakte naar meer: vorig jaar nam het bedrijf ook het Amerikaanse Grubhub over. Just Eat Takeaway betaalde een overnamesom van 6,4 miljard euro. Maar de aankoop heeft een bittere nasmaak nu succes uitblijft: het relatief kleine Grubhub blijkt in de Verenigde Staten niet opgewassen tegen de concurrentie van UberEats en Doordash. Aandeelhouders dwongen de directie dit jaar om het slecht presterende dochterbedrijf in de verkoop te zetten, maar tot een verkoop heeft dat vooralsnog niet geleid.

Onheilspellend nieuws

Nu incasseert het bedrijf zijn verlies. Het bedrijf schrijft 3 miljard euro af van de boekwaarde, bijna de helft van de overnamesom. De afschrijving drukt fors op de halfjaarcijfers: het bedrijf maakte het afgelopen halfjaar een verlies van 3,48 miljard euro. Bovendien bracht het bedrijf nog meer onheilspellend nieuws: het totale aantal bestellingen daalde wereldwijd met 7 procent.

De dalende bestellingen wijt JET aan de coronapandemie. Bezorgdiensten hadden vorig jaar de wind in de rug omdat restaurants gesloten bleven. Inmiddels zijn de meeste beperkingen opgeheven. Het bedrijf geeft niet op en zegt over genoeg financiële slagkracht te beschikken om het ‘pad naar winstgevendheid te financieren’.

De Nederlandse en Duitse operaties zijn winstgevend, maar beleggers blijven zich zorgen maken, onder meer dus over de Amerikaanse operatie. Het aandeel van het moederbedrijf is in twee jaar geleden gekelderd van zo’n 100 euro naar 19 euro woensdagmiddag. Marktanalist Nico Inberg: ‘Ze moeten iets doen om die verliezen te stoppen. Dat doet Just Eat Takeaway door bijvoorbeeld de tarieven voor restaurants – om hun maaltijden aan te mogen bieden op JET-sites – te verhogen. Verder wordt er bezuinigd: het bedrijf is sinds juni gestopt met het aannemen van nieuwe medewerkers.’

Klantenbinding

De analist ziet kans op een groter marktaandeel in de Verenigde Staten, nu de bezorger samenwerkt met techgigant Amazon. Die nam onlangs een aandeel van 2 procent in Grubhub, een belang dat nog kan worden uitgebreid naar 15 procent. Amazon Prime-klanten betalen daardoor een jaar lang geen bezorgkosten bij maaltijdbestellingen. Inberg: ‘Dat zijn 158 miljoen mensen, die Just Eat Takeaway aan zich moet zien te binden.’

Het Amerikaanse succes is voor een deel afhankelijk van New York, zegt Inberg. Maar juist daar worden de winsten van maaltijdbezorgers beperkt door lokale wetgeving. Zo mogen de bezorgbedrijven niet meer dan 20 procent commissie innen. Een doorn in het oog van de analist. ‘Grubhub mist een deel van de inkomsten. Grote maaltijdbezorgers proberen de wetgeving terug te draaien. Dat zou ook wat schelen.’

Gezichtsverlies

Moet Just Eat Takeaway niet toch haar Amerikaanse dochter van de hand doen, zoals aandeelhouders willen? Inberg vindt van niet: ‘Grubhub verkopen is onverstandig. De waardering van techbedrijven is erg laag. Dat is bovendien een enorm gezichtsverlies voor topman Jitse Groen. Hij heeft er 6,4 miljard euro voor betaald, en kan er nu maar 1,5 miljard voor terugkrijgen.’

Woensdag maakt Just Eat Takeaway ook bekend dat operationeel directeur Jörg Gerbig weer welkom is bij het bedrijf. De directeur werd in mei op non-actief gezet na een klacht over grensoverschrijdend gedrag tijdens een bedrijfsevenement. Na onderzoek heeft het bedrijf besloten dat de directeur zijn werk kan hervatten. Wat de klacht precies inhield, wilde topman Jitse Groen tijdens een toelichting niet zeggen: ‘Als hij onschuldig is verklaard, dan is hij onschuldig verklaard.’ De raad van commissarissen legt Gerbigs herbenoeming binnenkort voor aan de aandeelhouders.