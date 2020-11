Jusitie haalt bakzeil in strafzaak NS wegens valsheid in geschrifte en omkoping

Volgens het Openbaar Ministerie was er sprake van een grote fraudezaak, waarbij de NS-top actief was betrokken. Beeld Getty Images

Twee jaar na dat vonnis staakt het OM de pogingen om de NS alsnog veroordeeld te krijgen. Eerder vocht de NS bij de rechter in Rotterdam met succes een boete van 41 miljoen euro aan die de Autoriteit Consument & Markt het bedrijf had opgelegd. ‘De zaak is eindelijk afgesloten’, zegt een NS-woordvoerder.

Dat is overigens niet zonder imago- en andere schade voor de NS. De aanbestedingskwestie in Limburg, een vervoersconcessie met een waarde van ruim twee miljard euro, speelde in 2015. Toen werd duidelijk dat de NS via vals spel het recht op vervoer in Limburg had verworven.

De kwestie kostte toenmalig president-directeur Timo Huges de kop. Ook verloor de NS het recht op vervoer in Limburg aan concurrent Arriva. Dit nadat allerlei onregelmatigheden aan het licht waren gekomen bij de aanbestedingsprocedure.

QBuzz

Kern van de zaak was dat medewerkers van NS-dochter QBuzz, dat in de race voor het busvervoer in Limburg, vertrouwelijke informatie hadden verkregen over het bod van concurrerend bedrijf Veolia. Dat gebeurde via een oud-medewerker van Veolia die in het geheim in dienst was gekomen als adviseur bij een NS-dochter.

Volgens het Openbaar Ministerie was er sprake van een grote fraudezaak, waarbij de NS-top actief was betrokken. Tegen meerdere bedrijven en personen, onder wie topman Huges, werden boetes of gevangenisstraffen geëist. De rechtbank sprak alle verdachten in december 2017 vrij.

NS erkende wel dat er ernstige fouten waren gemaakt in de aanbestedingsprocedure en beloofde beterschap. Het bedrijf nam twee jaar niet deel aan biedingen op regionale vervoersconcessies.