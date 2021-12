Jury verklaart acteur Jussie Smollett schuldig aan valse aangifte van racistische en homofobe aanval op straat

De Amerikaanse acteur Jussie Smollett arriveert bij het gerechtsgebouw voor de uitspraak van de jury. Beeld EPA

De acteur uit de veelbekeken tv-serie Empire, over een bedrijf dat zich bezighoudt met entertainment- en hiphop-muziek, beweerde dat hij in januari 2019 in nachtelijk Chicago was aangevallen door twee aanhangers van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Die zouden daarbij scheldwoorden voor homo’s hebben gebruikt en ‘MAGA’ hebben geroepen, een afkorting van Trumps slogan Make America Great Again.

In de rechtszitting bleef Smollett bij die verklaring. Volgens de aanklagers heeft hij de aanval echter in scène heeft gezet, vermoedelijk om aandacht te krijgen die zijn carrière vooruit zou helpen. De twee ‘daders’, de broers Abimbola en Olabinjo Osundairo, lieten in hun getuigenis weten dat Smollett hen 3500 dollar heeft betaald om hem in het zicht van een beveiligingscamera klappen te geven en een galgenlus om zijn nek te hangen. Volgens de broers zou Smollett hen ook hun teksten hebben opgedragen.

De bewering van Smollett, gevierd in de VS om zijn baanbrekende rol in Empire vanwege het positieve beeld van een succesvolle zwarte homoseksuele acteur op tv , maakte veel los. Meer dan twintig agenten werden op het onderzoek gezet en er volgde een klopjacht op de daders.

Maximaal drie jaar cel

De officiële aanklachten tegen de acteur vielen allemaal onder het verstoren van de openbare orde en draaiden om liegen tegen de politie. Hij werd schuldig bevonden aan de vijf aanklachten rond verklaringen vlak na de ‘aanval’, maar vrijgesproken van een zesde geval dat een maand later zou hebben plaatsgevonden.

‘Meneer Smollett heeft niet alleen tegen de politie gelogen en voor wekenlang enorm, maar uiteindelijk nodeloos tumult hier in de stad gezorgd, hij heeft daarna het probleem nog eens verergerd door onder ede te liegen tegen de jury’, zei aanklager Dan Webb donderdag na de jury-uitspraak.

Smollett kan een gevangenisstraf van maximaal drie jaar krijgen en een boete van 25.000 dollar. Voor de rechtszaak gingen de meeste experts ervan uit dat de acteur, die geen strafblad heeft, geen celstraf zou krijgen. Maar nu hij in de rechtbank een verhaal heeft herhaald dat door de jury als onwaar werd bestempeld, is volgens hen de kans toegenomen dat hij wel een tijdje moet zitten. De rechter heeft nog niet aangekondigd wanneer de straf van Smollett wordt bepaald. Tot die tijd is hij op borgtocht vrij.

Mogelijk komt hij ervan af met een voorwaardelijke veroordeling of een taakstraf. De schade voor zijn persoonlijke en professionele leven is vermoedelijk groter. Zijn rol in Empire werd gecanceld nadat de eerste vermoedens over de leugens naar buiten kwamen, kort na de vermeende aanval. ‘Ik ben mijn inkomen kwijtgeraakt’, zei Smollett deze week tegen de jury.

Hoger beroep

Een paar uur na de beslissing van de jury, liet Smolletts advocaat aan de tv-zender CBS Chicago weten dat de acteur in hoger beroep gaat.

Raadsman Nenye Uche zei alle vertrouwen te hebben in het hoger beroep van de Empire-acteur, die volgens hem in de media al was veroordeeld voordat het proces überhaupt was begonnen. Op de vraag op welke gronden het beroep zal worden aangevraagd, antwoordde Uche: ‘Als ik die lijst moet voorlezen, sta ik hier over tien uur nog.’