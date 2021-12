Jury acht Ghislaine Maxwell schuldig aan hulp bij seksueel misbruik Jeffrey Epstein

Een sketch van Maxwell in de rechtszaal, vorige week. Beeld AP

De twaalfkoppige jury had vier dagen nodig om tot dat besluit te komen. Maxwell is volgens de jury schuldig aan vijf van in totaal zes aanklachten. Als zij voor alle zes aanklachten zou worden veroordeeld, zou zij 70 tot 80 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen, maar gezien haar leeftijd lijkt het hoe dan ook levenslang te worden.

Maxwell, die dit weekeind haar zestigste verjaardag doorbracht in de cel waar ze sinds haar arrestatie medio 2020 zit opgesloten, stond terecht voor het ronselen van jonge meisjes voor haar ex-vriend, financier Jeffrey Epstein. Daarnaast werd ze beschuldigd van vijf andere misdrijven rond het organiseren van meisjes voor seks met Epstein. Maxwell, die tijdens het proces vrijwel niet heeft gesproken, houdt vol dat ze onschuldig is.

Miljardair Epstein beroofde zichzelf onder nooit opgehelderde omstandigheden in 2019 in detentie van het leven, nog voordat het tot een proces tegen hem kon komen. In 2009 was hij al eens veroordeeld wegens seks met minderjarige prostituees. Toen bleek ook dat hij ruim dertig jonge meisjes had misbruikt, maar door een deal met justitie kwam hij er met een lichte straf van achttien maanden vanaf.

Na zijn tweede arrestatie in 2019 verdween Maxwell, die in de jaren negentig een relatie met Epstein had, maar daarna vooral als manager van zijn privézaken optrad, spoorloos. Zij werd vorig jaar aangehouden in New Hampshire, waar zij ondergedoken zat in een opulent buitenhuis dat ze voor een miljoen dollar in contanten zou hebben gekocht. Maxwell verkeerde door haar familieachtergrond - haar vader was de steenrijke mediabaron Robert Maxwell - in de hoogste kringen. Met Epstein frequenteerde ze feestjes waar prominenten als de voormalige Amerikaanse presidenten Donald Trump en Bill Clinton en de Britse prins Andrew te gast waren.

De rechtszaak tegen Ghislaine Maxwell draait om de getuigenissen van vier vrouwen, die als minderjarige meisjes tussen 1994 en 2004 door haar zouden zijn klaargestoomd om seksuele handelingen met Epstein te verrichten. Maxwell zou zich volgens de openbare aanklager ‘als een roofdier’ op de kwetsbare tienermeisjes hebben gestort. Die zou ze met complimentjes, winkel-uitjes en prikkelende cadeaus zoals lingerie hebben aangemoedigd Epstein massages te geven. Soms was Maxwell zelf aanwezig bij die massages, die steevast uitliepen op seks. De meisjes zeggen daar enkele honderden dollars voor hebben gekregen.

Ook zou Maxwell meisjes hebben geronseld voor Epsteins beruchte seks-feestjes op zijn privé-eiland bij de Maagdeneilanden en in zijn woningen in New York of Florida. De jongste vrouw die met beschuldigingen tegen Epstein naar voren kwam, was ten tijde van het vermeende misbruik pas veertien jaar oud.

Tijdens het drie weken durende proces probeerden de advocaten van Maxwell de getuigenissen van de vrouwen te ondermijnen door hun geloofwaardigheid in twijfel te trekken, omdat hun relaas over gebeurtenissen van vijfentwintig jaar geleden sterk aan verandering onderhevig was. Daarom vroeg de jury vorige week de letterlijke transcriptie van de getuigenissen van vier vermeende slachtoffers op. Daags voor Kerst wilden ze ook de verklaring van een van de piloten van Epsteins privévliegtuig en de voormalige manager van zijn landgoed in Florida inzien. Beide mannen hebben verklaard Epstein met een van de meisjes te hebben gezien.

Het proces tegen Epsteins rechterhand is een van de grootste en geruchtmakendste zaken van de #MeToo-beweging, vergelijkbaar met de rechtszaak tegen filmproducent Harvey Weinstein. Maxwells advocaten betoogden dat zij terechtstaat als een soort plaatsvervanger van Epstein. Nu hij door zijn dood niet berecht kan worden, moet Maxwell fungeren als de zondebok voor zijn misdaden, was hun redenering.

De openbare aanklager stelde echter dat Maxwell veel meer was dan een werknemer van Epstein: tijdens de zitting werd een groot aantal privé-foto’s van het duo getoond om aan te tonen hoe hecht hun relatie was. Ook diepte de aanklager een document op uit Maxwells laptop waarin een auteur genaamd GMax in de derde persoon de innige persoonlijke band tussen Maxwell en Epstein beschrijft.