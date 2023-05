Juridische strijd van alleenstaande Chinese vrouw die eicellen wil laten invriezen lijkt niet langer kansloos

Xu Zaozao (midden), wacht bij de ingang van de de Derde Volksrechtbank in Beijing voor een tweede hoorzitting van haar zaak waarin ze een ziekenhuis aanklaagt wegens weigering haar eicellen in te vriezen op basis van het feit dat ze ongehuwd is. Beeld AFP

Tientallen Chinese journalisten staan dinsdag te dringen voor de poort van de Derde Volksrechtbank in Beijing, waar achter gesloten deuren een opmerkelijke rechtszaak plaatsvindt: de 35-jarige Xu Zaozao claimt er het recht om als alleenstaande vrouw haar eicellen te laten invriezen. Journalisten uit het hele land zijn naar Beijing afgereisd, voor deze zaak op het snijvlak van geboortepolitiek en vrouwenrechten. Twee agenten manen hen aan tot kalmte.

‘Dit is de eerste zaak rond deze kwestie, dat trekt nationale aandacht’, zegt een journalist van de provinciale staatsomroep van Hubei, die ruim 1.000 kilometer heeft gereisd om bij de rechtbank post te vatten. Sommige journalisten logeren in hetzelfde hotel als Xu, en volgen haar op de voet, alsof ze een filmster is. ‘Onze livestream krijgt heel veel commentaren, de zaak roept veel controverse op. Sommige kijkers steunen haar zaak, anderen niet.’

Over de auteur Leen Vervaeke is correspondent China voor de Volkskrant. Zij woont in Beijing. Eerder was ze correspondent België.

Xu’s juridische strijd leek op het eerste gezicht kansloos. Geassisteerde voortplantingstechnieken, zoals eicelinvriezing, zijn in China legaal, maar enkel om medische redenen, en enkel voor wie aan de vereisten van de geboortepolitiek voldoet. Dat betekent: alleen voor gehuwde koppels die zich aan de maximale gezinsgrootte houden, vroeger één kind, nu drie. Xu diende in 2019 klacht in, maar werd in 2022 – met vertraging wegens covid – in het ongelijk gesteld. Nu dient haar hoger beroep.

Maar in de vier jaar sinds Xu’s eerste rechtszitting is er veel veranderd. Het Chinese geboortecijfer is lager dan ooit, vorig jaar tekende China voor het eerst een bevolkingsdaling op, en president Xi Jinping heeft een ‘adequate bevolkingsgrootte’ tot prioriteit uitgeroepen. In de provincie Sichuan hebben ongetrouwde vrouwen sinds kort recht op betaald zwangerschapsverlof. Xi hecht aan traditionele familiewaarden, maar die moeten mogelijk wijken in de strijd tegen vergrijzing.

Veranderingen geven hoop

‘Ik heb het gevoel dat er nu meer sociale acceptatie en meer politieke welwillendheid is’, zegt Xu, een dag voor haar rechtszaak. ‘Ten tijde van het eerste proces waren veel medische experts nog erg negatief, en legden ze de nadruk op de risico’s. Nu zijn ze redelijk neutraal. We zien lokaal ook maatregelen die positief zijn voor alleenstaande moeders. Al die veranderingen geven me enige hoop.’

Xu besloot in 2018 dat ze haar eicellen wilde laten invriezen. Ze was dertig, volop bezig met haar carrière als redacteur, maar voelde sociale druk om een gezin te stichten. ‘Iedereen rond me zei dat ik tegen mijn dertigste een keuze moest maken, dat mijn biologische klok tikte en dat de kwaliteit van mijn eicellen zou achteruitgaan’, zegt ze. ‘Maar ik was niet klaar om te beslissen of ik kinderen wilde. Ik wilde mijn zorgen uitstellen en tijd winnen.’

Xu’s situatie is herkenbaar voor veel hoogopgeleide Chinese vrouwen, die door genderonevenwicht moeilijk een geschikte huwelijkspartner vinden. Chinese vrouwen trouwen steeds later (de gemiddelde leeftijd in 2020: 28 jaar), of helemaal niet (39 procent), maar staan tegelijk onder grote druk om minstens één kind te krijgen, bij wijze van oudedagsvoorziening. Sommige alleenstaande vrouwen winnen tijd door social freezing in het buitenland, maar dat komt met een stevig prijskaartje.

In 2018 had Xu daar niet de middelen voor, en ze klopte aan bij Chinese ziekenhuizen. Maar zonder huwelijkscertificaat werd ze overal geweigerd. In 2019 klaagde ze een ziekenhuis aan, het Beijing Verloskundig en Gynaecologisch Ziekenhuis van Capital Medical University, om een debat op gang te brengen over de Chinese regulering. Die stamt uit 2003, toen in China nog de éénkindpolitiek gold en kunstmatige voortplantingstechnieken in de kinderschoenen stonden.

Handel in eicellen

Volgens Xu’s advocaten schendt die regulering het recht op voortplanting en op lichamelijk integriteit, die in China’s burgerlijk wetboek staan. De advocaat van het ziekenhuis stond de media dinsdag niet te woord, maar een woordvoerder zei eerder dat het ziekenhuis zich slechts aan de regels houdt. Politiek klonk het lang dat eicelbevriezing bij ongetrouwde vrouwen tot ethische uitwassen zou kunnen leiden, zoals handel in eicellen of draagmoederschap, wat in China verboden is.

Maar sinds kort zijn andere politieke geluiden te horen. Tijdens het Volkscongres eerder dit jaar deden leden van een adviesorgaan voorstellen om eicelinvriezing voor ongehuwde vrouwen deels toe te laten, voor gebruik na het huwelijk of om medische redenen. De Nationale Gezondheidscommissie, die over de regulering gaat, kondigde onlangs overleg met experts aan. Aangezien de rechtspraak in China politiek beïnvloed wordt, biedt dat kansen voor Xu’s proces.

‘Onze zaak zou normaal voorafgaand aan het Volkscongres gehoord worden, maar werd uitgesteld’, zegt Xu. ‘De rechter zei dat hij bijscholing had, maar ik ben niet overtuigd dat dat de echte reden was. Mogelijk wilde hij wachten tot na het Volkscongres en een vonnis vellen op basis van de politieke richting. Dat is maar een vermoeden, politiek in China is altijd een mysterie. Een expert schatte de kans dat ik zou winnen op fiftyfifty.’

Publieksvoorlichting

Zelfs als Xu weer zou verliezen, blijft ze positief. De politiek beweegt zich in de goede richting, en ze denkt dat haar rechtszaak die ontwikkeling heeft versneld. ‘Mijn rechtszaak heeft veel discussie op gang gebracht, het is een soort publieksvoorlichting’, zegt Xu. ‘Alleenstaande moeders worden in China vaak gestigmatiseerd. Ik hoop dat Chinese media nu ook zien dat alleenstaande moeders heel bewust bezig zijn met de planning van hun toekomst.’

Maar zelfs als China over een paar jaar ongetrouwde vrouwen zou toelaten hun eitjes in te vriezen, is dat voor Xu zelf mogelijk te laat. ‘Ik maak me een beetje zorgen, maar ik heb me laten onderzoeken en de dokter zegt dat ik nog tijd heb, zegt ze. ‘Maar als ik weer verlies, of als het vonnis te lang op zich laat wachten, moet ik een ander pad overwegen. Ik wil het liefst de rechtszaak afwachten, maar als het echt niet lukt in China, dan ga ik naar het buitenland.’