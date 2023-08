Juntaleider Niger kondigt overgangsperiode van drie jaar aan na overleg met Ecowas-delegatie

Aanhangers van de coupplegers demonstreren in de hoofdstad van Niger tegen de sancties die na de staatsgreep aan het land zijn opgelegd. Beeld ANP / EPA

Hij deed zijn uitspraken zaterdag na een overleg met een delegatie van Ecowas, het samenwerkingsverband van vijftien West-Afrikaanse landen. De delegatie was naar Niger gekomen om te onderhandelen met het leger dat vorige maand een staatsgreep heeft gepleegd. Het is de bedoeling om binnen dertig dagen een ‘uitvoerige nationale dialoog’ te houden en alle Nigerianen te raadplegen, zo kondigde hij aan.

Lidstaten van Ecowas hebben eerder gewaarschuwd dat zij klaar staan om desnoods militair in te grijpen en de democratie te herstellen. De andere Afrikaanse landen zijn boos over de nieuwe staatsgreep in de instabiele Sahelregio, en legden Niger direct na de coup een pakket keiharde sancties op.

Ecowas zegt de voorkeur te geven aan een vreedzame oplossing van het conflict, maar dan moeten de militairen wel meewerken. De afgelopen weken heeft het blok herhaaldelijk met een interventie gedreigd. Ook kwam het met een ultimatum voor de coupplegers: het leger moest de macht weer uit handen geven en de democratisch gekozen president Mohamed Bazoum vrijlaten.

D-Day

Na het verstrijken heeft Ecowas echter niet ingegrepen. Inmiddels hebben de militaire leiders van Ecowas de logistiek voor een eventuele operatie op orde en een datum voor ‘D-Day’ vastgelegd, zo lieten zij vrijdag weten. Volgens Ecowas-commissaris Abdel-Fatau Musah wordt dat een ‘korte interventie’.

Zaterdagmiddag landde een vliegtuig met de Ecowas-delegatie in Niamey, de hoofdstad van Niger. De gezanten wilden in gesprek gaan met de coupplegers, in de hoop toch nog een diplomatieke uitweg te vinden. Abdel-Fatau Musah waarschuwde wel dat Ecowas niet van plan was een ‘eindeloze dialoog’ aan te gaan.

Ecowas wordt gesteund door Frankrijk en de Verenigde Staten – twee landen die militaire bases hebben in Niger, van waaruit zij strijden tegen islamitisch terrorisme. Zij hebben echter nog niet gezegd of zij Ecowas ook militair zullen steunen.

Buurlanden Mali en Burkina Faso, die al langer worden geleid door militaire junta’s, hebben ondertussen hun steun uitgesproken voor de coupplegers in Niger, en zeggen een eventuele Ecowas-interventie te beschouwen als ‘een oorlogsverklaring’ aan hun adres. De Nigerese junta zou bovendien contact hebben gezocht met het Russische huurlingenleger Wagner, dat al in meerdere Sahellanden actief is.