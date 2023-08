Junta van Niger kondigt ‘overgangstijd’ van drie jaar af, maar het is zeer de vraag of het land die tijd krijgt

Duizenden Nigerezen liepen door de straten en scandeerden leuzen vóór de junta, tegen sancties en tegen de Fransen die als ex-kolonialen de schuld krijgen van alle problemen in het land. Beeld REUTERS

Een delegatie van Ecowas sprak dit weekeinde met de afgezette president Mohamed Bazoum, die sinds de coup van 26 juli in zijn paleis gevangen wordt gehouden. Bazoum bleek in goede gezondheid, wat belangrijk was omdat de voorzitter van Ecowas, de president van Nigers buurland Nigeria, had gedreigd met ‘ernstige consequenties’ als Bazoum ook maar een haar was gekrenkt.

De delegatie voerde ook een gesprek met de leider van de junta, generaal Abdourahamane Tiani en deed een uiterste poging hem tot aftreden te bewegen. Het bezoek van de delegatie was een laatste poging het conflict in Niger langs diplomatieke weg op te lossen. Mocht dat niet lukken, houdt Ecowas alleen nog de militaire optie open: een invasie door een legermacht met militairen uit 11 van de 15 aangesloten landen, die orde op zaken stelt, de junta verdrijft en de afgezette president Bazoum in functie zal herstellen.

Over de auteur

Michel Maas is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Eerder was hij oorlogsverslaggever en correspondent in Oost-Europa en in Zuidoost-Azië.

Die militaire dreiging is afgelopen week steeds groter geworden. Legerleiders van de 11 landen waren in de Ghanese hoofdstad Accra bijeen om afspraken te maken over zo’n ‘standby-macht’. Aan het eind van de week lieten de defensiechefs weten dat ze ‘klaar waren om in te grijpen zodra het bevel zou worden gegeven’. ‘Ook de D-day is al vastgesteld’, zei Abdel-Fatah Musah, commissaris voor politieke zaken en veiligheid van Ecowas.

De landen die niet meedoen met de ‘vredesmacht’ zijn Niger zelf, en drie andere Ecowas-landen die door militairen worden geregeerd: Burkina Faso, Mali en Guinea. Burkina Faso en Mali hebben al gedreigd Niger militair te steunen als het wordt aangevallen.

Geen ‘walk in the park’

Als ‘teken van solidariteit’ stuurden ze vrijdag militaire vliegtuigen richting Niger. De Nigerese Junta-leider Abdourahamane Tiani waarschuwde zaterdag dat Ecowas niet te makkelijk moest denken over een invasie van zijn land: ‘Denk niet dat het een walk in the park zal worden.’

Ecowas had zondagavond nog niet gereageerd op de toespraak waarin Tiani de overgangsperiode van drie jaar bekendmaakte. Tiani op zijn beurt bleef stoïcijns onder de aanhoudende diplomatieke druk uit de regio. Geen van beide kampen leek bereid ook maar een duimbreed toe te geven.

In de Nigerese hoofdstad Niamey groeit intussen een oorlogsstemming. Zaterdag kwamen duizenden mensen naar het stadion in de stad om zich aan te melden als ‘burger-vrijwilliger’: ze lieten zich registreren ‘om het leger te steunen in geval van oorlog’. Volgens de organisatoren was de belangstelling zo enorm dat de inschrijving voortijdig moest worden beëindigd.

Leuzen vóór de junta

Duizenden Nigerezen liepen door de straten en scandeerden leuzen vóór de junta, tegen sancties en tegen de Fransen die als ex-kolonialen de schuld krijgen van alle problemen in het land. Frankrijk heeft nog steeds tussen de 1.000 en 1.500 militairen in Niger gestationeerd.

België heeft dit weekeinde opnieuw een groep mensen uit Niger geëvacueerd. Zaterdagavond landde een vliegtuig op het militaire vliegveld Melsbroek. Het toestel had 130 evacués aan boord, overwegend Belgen, en verder inwoners uit andere EU-landen en mensen die om andere redenen recht hadden op evacuatie.

Volgens de Wereldbank is Niger een van de armste landen van de wereld. Zo’n 40 procent van de bevolking leeft in extreme armoede. Niger kampt met een vluchtelingencrisis en met voedseltekorten. Bovendien worden delen van het land geteisterd door islamitische strijders, onder meer van Islamitische Staat, die steeds grotere delen beheerst van de Sahel – waartoe ook Niger behoort.