Junta’s van Burkina Faso, Mali en Guinee scharen zich achter coupplegers Niger

Aanhangers van coupleider Abdourahamane Tiani protesteren in de Nigerese hoofdstad Niamey, 30 juli 2023. Beeld AP / Sam Mednick

De Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse landen (Ecowas) dreigde zondag met ‘het gebruik van geweld’ als er binnen een week geen ‘volledige terugkeer naar de constitutionele orde’ wordt waargenomen. Daarnaast presenteerde het regionale blok een pakket van economische sancties: alle commerciële en financiële transacties met Niger worden opgeschort en buitenlandse tegoeden worden bevroren.

Volgens de Nigerese generaal Abdourahamane Tiani zou naast Ecowas ook oud-kolonisator Frankrijk van plan zijn om de door hem afgezette president Mohamed Bazoum middels militair ingrijpen te herinstalleren. De coupplegers spreken van een vooropgezet ‘aanvalsplan tegen Niger’.

Generaal Tiani kreeg in de nacht van maandag op dinsdag steun van de militaire leiders van buurlanden Burkina Faso en Mali. In een verklaring is te lezen dat ‘elke militaire interventie tegen Niger wordt beschouwd als een oorlogsverklaring aan Burkina Faso en Mali’. De militairen waarschuwen bovendien dat buitenlandse inmenging in Niger ertoe zou leiden dat zij zich terugtrekken uit het Ecowasblok. De aangekondigde sancties weigeren ze uit te voeren omdat ze ‘illegaal, onwettig en onmenselijk’ zouden zijn.

Over de auteur

Joost Bastmeijer is correspondent Afrika voor de Volkskrant. Hij woont in Dakar, Senegal.

Ook de militaire machthebbers van Guinee, eveneens een Ecowas-lidstaat, hebben dinsdagochtend laten weten ‘niet akkoord te gaan’ met een eventuele interventie en de sancties. De economische strafmaatregelen kunnen volgens de junta ‘geen oplossing zijn voor het huidige probleem’ en zullen leiden tot ‘een menselijke ramp waarvan de gevolgen de grenzen van Niger kunnen overschrijden’.

De afgelopen jaren volgden coups in de Sahelregio elkaar in rap tempo op. Twee jaar geleden, in 2021, grepen militairen in zowel in Mali als Guinee de macht. Begin vorig jaar werden die militaire machtsovernames gevolgd door een staatsgreep in Burkina Faso. De staatsgrepen gaan vaak gepaard met frustratie over het Franse optreden tegen jihadistische groeperingen, die de afgelopen jaren steeds meer voet aan de grond hebben gekregen in de regio. Volgens de coupplegers in Mali en Burkina Faso deden de destijds in hun landen aanwezige Franse militairen te weinig tegen terrorisme.

Anti-Frans sentiment

Ook in Niger richten de coupplegers hun pijlen op de Fransen en hun aanwezigheid in het land. Zondag trok een boze menigte met Russische vlaggen naar de Franse ambassade in de Nigerese hoofdstad Niamey, waar brand werd gesticht. Sommige demonstranten probeerden het gebouw van de ex-kolonisator binnen te dringen, wat mislukte – de menigte werd uiteengedreven met door de Fransen afgeschoten traangasgranaten. ‘President Macron zal geen enkele aanval tolereren’, liet het Elysée weten in een verklaring.

Dinsdagochtend maakte Parijs bekend dat zij zal beginnen met het evacueren van Franse en andere Europese staatsburgers. In een bericht aan de Fransen in Niger stond dat ‘deze evacuatieoperatie is gecoördineerd met de Nigerese strijdkrachten’. De evacués moeten wel zelf naar een verzamelpunt zien te komen. Momenteel zijn er zo’n zeshonderd Fransen in Niger.