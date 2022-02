Junta Myanmar pakt activisten op in aanloop naar ‘verjaardag’ coup

In juli 2021 durven mensen soms nog openlijk tegen de junta te demonstreren. Deze vrouwen in Yangon dragen brandende fakkels en steken drie vingers omhoog als teken van protest. Beeld AFP

De democratische oppositie roept al weken op tot zo’n landelijke stille staking. Bedoeling is dat mensen dinsdag tussen 10 en 16 uur plaatselijke tijd massaal thuis blijven, en dat winkels, bedrijven en instellingen hun deuren sluiten. Het stilzwijgende protest moet in de avonduren plaatsmaken voor een collectief gerammel met potten en pannen, een traditionele manier om demonen uit te drijven, en om te protesteren.

Volgens regeringsmedia zijn afgelopen dagen al minstens 58 activisten gearresteerd. De militaire junta had vooraf gewaarschuwd dat iedereen die dinsdag deelneemt aan de stille staking vervolgd kan worden op grond van onder meer de contraterrorismewet, die levenslange gevangenisstraf en verbeurdverklaring van alle bezittingen kent. Twee eerdere stille stakingen waren vorig jaar ondanks vergelijkbare dreigementen redelijk succesvol.

Het leger van Myanmar greep 1 februari vorig jaar de macht nadat de regerende Nationale Liga voor Democratie (NLD) bij de verkiezingen van november 2020, net als vijf jaar eerder, een enorme zege had behaald. Het vanouds machtige leger, dat tot tien jaar geleden het land decennialang met ijzeren vuist had geregeerd, zag zijn politieke macht verdampen en sprak van verkiezingsfraude. Juntaleider Min Aung Hlaing liet regeringsleider Aung San Suu Kyi en andere prominenten van de NLD oppakken. Zij staan nu terecht.

De coup leidde meteen tot massale demonstraties, stakingen en andere vormen van vreedzaam protest, die door het leger hard werden neergeslagen. Daarbij vielen tot nu toe zo’n 1.500 doden en werden zeker 12.000 mensen gearresteerd. Bijna 400.000 mensen zijn inmiddels op de vlucht geslagen voor het geweld van politie en militairen. Het geweld en het ineenstorten van de economie hebben in heel Myanmar tot een ware humanitaire crisis geleid.

Regering in ballingschap

De democratische oppositie vormde vorig jaar een regering in ballingschap, de Regering van Nationale Eenheid (NUG). Veel activisten gingen over tot gewapend verzet. Overal in het land werden burgermilities gevormd, en jonge activisten sloten zich aan bij een van de talloze etnische rebellenbewegingen die soms al sinds de onafhankelijkheid van Myanmar in 1948 vechten tegen de centrale regering. ‘Wij hebben het recht geweld te gebruiken om onszelf te verdedigen terwijl de internationale gemeenschap werkeloos toekijkt’, zei een voormalige vredesactivist tegen persbureau Reuters.

Vanwege de verslechterende humanitaire situatie in Myanmar riep VN-secretaris-generaal Antonio Guterres de militaire machthebbers maandag op de VN en internationale hulporganisaties toegang te geven tot het land. De situatie vraagt om een snelle respons, aldus Guterres.

De internationale politieke druk op het militaire regime heeft echter tot nu toe niets opgeleverd, ook omdat de junta, al dan niet verkapt, steun geniet van de grootmachten China en Rusland (onder meer in de VN-Veiligheidsraad) en van buurlanden als India en Thailand. De nieuwe speciale afgezant voor de VN voor Myanmar, de Singaporese diplomaat Noeleen Heyzer, probeert in samenspraak met de Zuidoost-Aziatische landenorganisatie ASEAN de internationale bemoeienis met Myanmar op te voeren. Tot nu toe eveneens zonder succes.

De Verenigde Staten en de Europese Unie kondigden vorig jaar economische sancties af tegen Myanmar. Vanwege deze sancties en uit angst voor reputatieschade vertrokken tal van westerse bedrijven, zoals recent energiereuzen als Total, Chevron en het Australische Woodside Petroleum, uit Myanmar. Toch claimde de junta vorige week sinds de coup nog voor 3,8 miljard dollar aan buitenlandse investeringen te hebben binnengehaald, met name uit China, maar ook uit Japan, Singapore, Thailand en Zuid-Korea. Een jaar eerder was dat nog 4,9 miljard dollar.