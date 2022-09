Junta in Myanmar zaait angst onder bevolking: 7 kinderen om het leven gekomen bij aanval op school

De schade na de aanval op een basisschool in Myanmar. Beeld AFP

De aanval op de basisschool past in een patroon van angst zaaien onder de bevolking door de junta in het Aziatische land. Kinderen vormen daarbij een doelwit en worden aangevallen, opgepakt en zelfs gemarteld, aldus een recent rapport van de Verenigde Naties. Ook valt de junta regelmatig scholen aan. De VN registreerde 260 aanvallen op scholen sinds de coup in februari 2021.

De jongste aanval vond vrijdag al plaats, maar de ooggetuigenverklaringen komen nu pas naar buiten. Twee helikopters openden in Let Yet Kone, een dorp bij Mandalay, de op een na grootste stad Myanmar, het vuur op een klooster waarin een basisschool gevestigd is. Een 7-jarige leerling en een docent werden direct gedood. Toen de luchtaanval stopte, beschoten militairen de kloostergebouwen en de school. Hierbij kwamen nog vijf leerlingen om het leven, evenals een 13-jarige jongen die op een nabijgelegen visserij werkte. Het leger heeft de lichamen van de kinderen meegenomen, aldus de ooggetuigen.

Verloren generatie

Het leger nam ook negen gewonde kinderen en drie docenten mee die de aanval wel hadden overleefd. Twee van hen worden verdacht van lidmaatschap van het People’s Defence Force (PDF), de verzameling gewapende groepen die sinds de militaire coup een openlijke burgeroorlog uitvecht met het leger. Een dag na de aanval meldde de door de staat gecontroleerde krant Myanma Alinn dat militairen het dorp onder controle hadden gekregen na een melding dat leden van het PDF zich daar schuilhouden.

Tom Andrews, de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten in Myanmar, waarschuwt voor een ‘verloren generatie’ Myanmarese kinderen. Uit het VN-onderzoek blijkt dat minstens 382 kinderen zijn omgekomen of gewond zijn geraakt door de aanvallen van het leger. Meer dan 250 duizend kinderen zijn ontheemd geraakt.

Volgens hulporganisatie Save the Children worden schoolgebouwen in Myanmar ook steeds vaker gebruikt als uitvalsbasis voor het leger of gewapende verzetsgroepen, wat het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen verstoort. Momenteel gaan 7,8 miljoen kinderen in Myanmar niet naar school.

Zuiveringen in dorpen en steden

Het leger van Myanmar greep vorig jaar februari weer de macht in het land, en zette de gekozen regering van Aung San Suu Kyi af. Het verzet tegen de junta leidt sindsdien tot veel bloedvergieten. In juli laaiden de protesten hevig op na de executie van vier pro-democratische activisten en ex-politici.

In pogingen het volksverzet te breken, slaat de junta hard terug. Vergelijkbaar met de aanvallen op de Rohingya tussen 2012 en 2017, voert de junta ook nu zuiveringen uit in dorpen en steden, om ‘vijanden van de staat’ op te pakken. Hierbij zijn grof geweld en ernstige mishandeling aan de orde van de dag. Volgens het VN-rapport heeft de junta ruim tweeduizend mensen omgebracht, zijn meer dan veertienduizend mensen gearresteerd en ruim 700 duizend mensen ontheemd geraakt.

‘De meedogenloze aanvallen op kinderen onderstrepen de verdorvenheid van de generaal (Min Aung Hlaing, red.) en de bereidheid om immens lijden toe te brengen aan onschuldige slachtoffers, in een poging om het volk te onderwerpen’, schrijft Andrews in zijn rapport.