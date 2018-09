Juncker: ‘EU moet meer eenheid tonen. Dan kunnen wij onze wil opleggen aan anderen’

De Europese Unie moet als één stem spreken zodat het een krachtigere vuist kan maken. Ook zouden de Europeanen meer respect moeten tonen voor de EU en blij moeten zijn dat ze al tientallen jaren leven in een deel van de wereld waar vrede heerst. Deze oproep deed voorzitter Juncker van de Europese Commissie woensdag in zijn jaarlijkse ‘State of the Union’.

‘State of the Union’

Volgens Juncker kan de EU niet genegeerd worden als ze de onderlinge meningsverschillen opzij zet. Desnoods kan zij dan haar wil opleggen aan anderen.

‘We moeten meer een wereldspeler worden en meer eenheid tonen’, aldus Juncker in het Europees Parlement in Straatsburg. ‘Als wij verenigd zijn, zijn wij een machtige groep waarmee rekening moet worden gehouden. Je kan dan niet om ons heen. Sommigen in Europa waren blij met het akkoord dat ik heb gesloten met president Trump. Wanneer Europa met één stem spreekt, kunnen wij onze wil opleggen aan anderen’, betoogde Juncker in zijn vierde grote beleidstoespraak.

Juncker hield woensdag zijn jaarlijkse ‘State of the Union’-toespraak. Foto Reuters

‘De geopolitieke situatie zorgt ervoor dat dit het moment is van Europa’, aldus Juncker, duidelijk doelend op de VS die zich onder de regering-Trump steeds meer terugtrekken van het wereldtoneel. 'Het moment van de Europese soevereiniteit is gekomen.’

Volgens de Commissie-voorzitter zouden de Europese burgers meer waardering moeten tonen voor de EU. Hij verwees naar het uitbreken en de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog. ‘Het verraste Europa volledig’, betoogde Juncker. ‘Het was een kalm, optimistisch jaar, 1913. Ik wil niet suggereren dat wij aan de rand staan van een soortgelijk catastrofe in Europa. De EU garandeert vrede. Laten wij gelukkig zijn dat wij leven op een vredig continent dat deze vrede te danken heeft aan de EU.’

Juncker, wiens termijn volgend jaar afloopt, deed een oproep aan de burgers van de lidstaten om de EU meer te waarderen. Juncker: ‘Laten wij meer respect tonen voor de EU. Laten wij het imago van de EU niet bezoedelen. Laten wij onze wijze van leven, wie wij zijn, verdedigen. Laten wij die vorm van patriottisme omarmen die niet gericht is tegen anderen.’

Grenswachten

Eerder werd al bekend dat de Europese Commissie binnen twee jaar een volledig opgetuigd Europees grensagentschap van tienduizend man wil inzetten om de migratie te beteugelen. De kosten van deze EU-grenswachten bedragen de komende jaren bijna 12 miljard euro. In de lidstaten groeit verzet tegen dit voorstel vanwege de kosten (11,8 miljard tot 2027) én het verlies aan soevereiniteit: in noodsituaties kunnen de Europese grenswachters de taken van de nationale douaniers overnemen.

Tegelijk met zijn plan voor de bewaking van de buitengrenzen, wil Juncker een verruiming van de mogelijkheden om legale migratie naar Europa mogelijk te maken. Ook wil hij meer investeren in Afrikaanse landen en een vrijhandelsakkoord sluiten met Afrika. Een verbetering van de economische situatie moet ervoor zorgen dat burgers ontmoedigd worden om naar Europa te trekken.

Het geven van alleen ontwikkelingshulp is al lang niet meer voldoende en bovendien ook vernederend voor Afrika. ‘Geen liefdadigheid, maar een echt partnerschap’, benadrukte de Commissie-voorzitter. In de komende vijf jaar kunnen de investeringen volgens hem tien miljoen banen opleveren in Afrikaanse landen.

Opvolger Juncker

De EU is nu, met 36 procent, de grootste handelspartner van Afrika. 'Wij moeten de talloze handelsverdragen tussen Europese en Afrikaanse landen omvormen tot een vrijhandelsakkoord tussen de twee werelddelen', aldus Juncker. 'Het moet een economisch partnerschap worden tussen twee gelijken.'

Een van de mogelijke opvolgers van Juncker, IMF-baas Christine Lagarde, zei woensdag geen kandidaat te zijn. Lagarde zei in een interview met de Financial Times zich de komende jaren volledig te willen richten op het IMF. Zij werd twee jaar geleden herkozen als directeur. Lagarde wordt ook genoemd als opvolger van de Italiaan Mario Draghi bij de Europese Centrale Bank (ECB).