Nieuws grensbewaking EU

Juncker: EU-landen hypocriet over versterking van de buitengrenzen

Jean-Claude Juncker heeft zich beklaagd over de houding van meerdere landen over een sterkere Europese grens- en kustwacht. Volgens de voorzitter van de Europese Commissie maken EU-lidstaten zich schuldig aan ‘hemeltergende hypocrisie’, zo zegt hij in de Duitse krant Welt am Sonntag.