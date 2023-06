Jumbo wil meer nederigheid tonen: daar passen een vervuilende sport en Verstappen niet bij

Max Verstappen (rechts) met oud-Jumbo-topman Frits van Eerd (midden) en racefanaat prins Bernhard. Beeld Aurélie Geurts

Welke relatie heeft Jumbo met topsport?

Onder het leiderschap van sportliefhebber Frits van Eerd slaagde Jumbo erin zijn naam te verbinden aan enkele internationale topsportsuccessen. Al jaren sponsort de supermarktketen de wieler- en schaatsploeg die tegenwoordig Jumbo-Visma heet en waarvoor onder anderen de Sloveen Primož Roglič uitkomt, die onlangs de Giro d’Italia won.

Ook gaf het bedrijf gul aan de door Van Eerd zo geliefde motorsport en financierde hij namens Jumbo een eigen autoraceteam, waarvoor de oud-topman zelf reed. Tien jaar geleden sloot zijn bedrijf een sponsorcontract af met de jonge Max Verstappen, toen die net overstapte van de kart- naar de autosport. Nu Verstappen is uitgegroeid tot een van de grootste sportsterren ter wereld, kan de supermarkt nog altijd goede sier met hem maken, onder meer in reclames.

Aan dit tijdperk komt een einde. Van Eerd stapte vorig jaar op als topman, nadat hij was gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij witwassen in de motorsport. Daarop begon Jumbo zijn banden met de topsport een voor een door te snijden. Het bedrijf staakte zijn activiteiten in de autosport, stopt uiterlijk eind 2024 als sponsor van de schaats- en wielerploeg, en maakte vrijdag bekend de sponsordeals met Verstappen en de GP in Zandvoort niet te verlengen. Wat Jumbo gaat doen met zijn sponsoractiviteiten in het biljart is nog niet besloten.

Over de auteur

Niels Waarlo is algemeen verslaggever van de Volkskrant. Eerder werkte hij op de wetenschapsredactie en schreef hij over tech.

Waarom trekt Jumbo ineens zijn handen van de topsport af?

Onder Ton van Veen, de opvolger van Frits van Eerd, waait er een nieuwe wind bij Jumbo. Na een gouden periode van ongeveer twintig jaar, waarin het aantal vestigingen groeide van enkele tientallen tot meer dan zevenhonderd, was 2022 geen best jaar. Niet alleen de arrestatie van Van Eerd bij de witwaszaak was een publicitaire ramp, de winkel moest ook een WK-reclame met hossende bouwvakkers terugtrekken. Die viel slecht, gezien de dood van arbeidsmigranten bij de bouw van de voetbalstadions in Qatar. De omzet steeg verder tot recordhoogte, mede een effect van de inflatie, maar de winst viel tegen.

In zijn eerste grote interview als Jumbo-topman met het AD zegt Van Veen dat hij terug wil naar de kern van het bedrijf. Het prijsonderscheid met Albert Heijn moet duidelijker, investeringen in personeel moeten ‘de menselijke maat’ terugbrengen. Ook wil hij een grotere nadruk op duurzaamheid en aast hij op een inperking van het assortiment, om te kunnen selecteren op producten met de beste kwaliteit. ‘Jumbo is puur en echt, dat zijn we een beetje kwijtgeraakt. Het moet misschien weer wat nederiger’, aldus Van Veen.

Het ondersteunen van internationale sportsterren past niet in dit plaatje, blijkt uit een persverklaring van het bedrijf: ‘Max is inmiddels uitgegroeid tot een wereldster en een echte wereldkampioen. We zijn ontzettend trots dat we dit van dichtbij hebben mogen meemaken, maar het internationale podium past niet bij Jumbo als Nederlandse supermarkt, met winkels in Nederland en België.’

Is het verstandig om dan te stoppen met het sponsoren van topsport?

Mogelijk verliest het bedrijf aantrekkingskracht onder een deel van de Verstappen-fans, maar uiteindelijk doet Jumbo hier goed aan, denkt Rupert Parker Brady, retail-expert van Retaildenkers en Sandenburg. Op het gebied van duurzaamheid loopt de keten achter bij andere supermarkten, legt hij uit, en dat wil het bedrijf veranderen. Het sponsoren van een relatief vervuilende sport als Formule 1 vindt hij daar lastig mee te rijmen.

Hij wijst er daarnaast op dat Jumbo meer wil inzetten op het sponsoren van kleinschaligere, lokale initiatieven, waarbij franchisenemers meer autonomie moeten krijgen. ‘Zo kan het bedrijf laten zien dat het midden in de samenleving staat. Dat is ook wel nodig. Neem die commercial rond het WK, met die hossende bouwvakkers – dat zegt wel iets over de blindheid in die organisatie. Hun sociale radar stond niet goed afgesteld.’

Wat is de impact van Jumbo’s terugtrekking op de sportwereld?

Max Verstappen zal er niet wakker van liggen. Hoeveel hij jaarlijks van Jumbo kreeg, is niet bekendgemaakt, maar het kan maximaal om enkele miljoenen euro’s gaan. Intussen verdient de coureur volgens zakenblad Forbes dit jaar ruim 55 miljoen euro. Zijn manager toont dan ook vooral begrip voor de beslissing van de supermarkt. ‘We wisten dat er op het gebied van sponsoring veel bij het bedrijf ging veranderen. Het moest er een keer van komen’, zegt hij. ‘Max is enorm dankbaar voor alle steun.’

Groter is het gat dat Jumbo achterlaat bij de wieler- en schaatsploeg, waar het jaarlijks ongeveer 12 miljoen euro in steekt. Worden ze niet opgeknipt, dan is er een sponsor nodig die miljoenen overheeft om zowel wieler- als schaatsteams te financieren. Worden ze wel opgeknipt, dan is het afwachten of alle ploegen – zoals de marathonploeg bij de schaatsers en de talentenploeg bij de wielrenners – tijdig aan geldschieters weten te komen. De raceploeg waar Frits van Eerd voor uitkwam, Racing Team Nederland, is intussen opgeheven. Van een doorstart is nog geen sprake.