Jumbo-Visma laat geschorste sprinter Groenewegen terugkeren in Giro d’Italia

De 27-jarige Groenewegen was geschorst voor zijn rol in de zware valpartij in de Ronde van Polen vorig jaar. Beeld AP

Aanvankelijk wilde Jumbo-Visma dat Groenewegen enigszins in de luwte weer begon, in de Ronde van Hongarije. Door een oogkwaal bij de Australiër Chris Harper, kwam er een plaats vrij in de selectie voor de Giro, die op 8 mei begint. De ploeg besloot Groenewegen af te vaardigen om hem sneller dan voorzien weer in competitie te laten komen. De vrees is dat de aanhoudende virusbesmettingen leiden tot meer annuleringen van koersen.

‘Door corona is er al een streep door de Ronde van Noorwegen gegaan en het is van de andere wedstrijden nog maar afwachten of ze echt zullen doorgaan’, verklaart sportief directeur Merijn Zeeman. ‘Met deze oplossing kiezen we voor meer zekerheid.’

Debuut

Groenewegen, die in de Tour de France de afgelopen jaren vier etappes won, debuteert in Italië. De Giro begint een dag na afloop van zijn schorsing. Zeeman verwacht niet dat hij volop mee zal doen voor winst - zes etappes kunnen in een massasprint eindigen. ‘Dylan heeft hard gewerkt voor zijn rentree, maar hij heeft geen koersritme en zal na al gebeurtenissen zijn plaats in het peloton weer moeten vinden. Dat heeft nu prioriteit.’

Groenewegen zelf houdt er rekening mee houdt dat hij veel negatieve reacties zal krijgen bij zijn comeback, al tekent hij aan dat hij de afgelopen maanden ook steunbetuigingen heeft ontvangen. Een ploeggenoot van Jakobsen bij Deceuninck-Quick-Step, Remco Evenepoel, liet eerder weten dat zijn team geen woord met hem zal wisselen.

Gesprek

Volgens Groenewegen is er intussen wel een gesprek geweest met Jakobsen, vlak voordat deze eerder deze maand zijn rentree maakte in de Ronde van Turkije. Daar bleef de sprinter nog weg uit de schermutselingen in de eindsprints. Groenewegen: ‘Het deed me goed te zien hoe het hem daar verging. Ik heb er extra veel zin in zelf weer te gaan koersen en ik ben blij dat dat dit kan in een mooie ronde als de Giro d’Italia.’