Jumbo-topman treedt tijdelijk terug in verband met witwaszaak

Inval van Fiod en politie in het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Van Eerd en acht anderen ervan onder meer geld en goederen te hebben witgewassen via de autohandel en sponsorcontracten in de motorcross. Hoofdverdachte in de zaak, de 58-jarige voormalige motorcrosser en autohandelaar Theo E. uit Drenthe, is een kennis van Van Eerd uit de motorcrosswereld. E. was onder meer manager van een door Jumbo gesponsord crossteam.

Vorige week dinsdag werd Van Eerd aangehouden in het kader van een grootschalig witwasonderzoek. Politie en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) deden een inval in Van Eerds huis in Heeswijk-Dinther. Na vijf dagen in hechtenis werd hij zondagmiddag naar huis gestuurd, maar hij blijft verdachte.

Na overleg tussen Van Eerd en de raad van commissarissen, waarin onder anderen Van Eerd zijn vader en een van zijn zussen zetelen, besloot Van Eerd zich tijdelijk terug te trekken. De dagelijkse aansturing van het bedrijf is momenteel in handen van het directieteam.

De vraag is hoe lang die situatie kan voortduren, volgens het OM neemt het witwasonderzoek zeker nog enkele maanden in beslag. Jumbo schrijft dat het terugtreden van Van Eerd ‘uiteraard’ consequenties heeft voor de bedrijfsvoering en stelt daar op korte termijn nader op in te gaan. Op vragen van de Volkskrant wil het bedrijf niet antwoorden.