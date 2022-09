Jumbo-topman Frits van Eerd zeker tot vrijdag in de cel in verband met witwaszaak

Een politieagent dinsdag tijdens de inval in het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd. Beeld Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

Alleen een 33-jarige man uit Assen is inmiddels vrijgelaten. De overige verdachten blijven zeker nog drie dagen vastzitten, alhoewel de rechter-commissaris dat vrijdag nog wel moet goedkeuren. Het achttal wordt verweten in meer of mindere mate betrokken te zijn geweest bij het witwassen van grote sommen geld en goederen, en bij btw-fraude in de autohandel.

Van Eerd is een van de verdachten die vast blijft zitten, alhoewel het Openbaar Ministerie (OM) dat niet kan bevestigen. Bronnen rondom het onderzoek bevestigden zijn aanhouding echter aan Het Financieele Dagblad en NRC. Waarvan het OM hem verdenkt, blijft vooralsnog onduidelijk. Van Eerd wordt volgens het FD bijgestaan door advocaat Hendrik Jan Biemond van Allen & Overy. Dat kantoor, de huisadvocaat van Jumbo, laat desgevraagd weten niet in te gaan op vragen over Van Eerd.

Politie en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) deden dinsdag een inval in Van Eerds huis in Heeswijk-Dinther. Twee bronnen melden aan het Algemeen Dagblad dat de Fiod ook bij het Jumbo-hoofdkantoor in Veghel heeft gezocht naar privébezittingen en correspondentie van Van Eerd. Daarbij zouden twee voertuigen in beslag zijn genomen.

Het OM kan dat om privacyredenen niet bevestigen. Jumbo laat desgevraagd weten niet te reageren op nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek. De woordvoerder blijft bij het eerdere statement van de supermarktketen: ‘Het onderzoek van de Fiscale inlichtingen-en opsporingsdienst (Fiod) richt zich niet op de Jumbo.’ Het familiebedrijf van Van Eerd bevestigde dinsdag wel dat de topman werd ondervraagd in het kader van het witwasonderzoek.

Hoofdverdachte

Uit eerdere uitlatingen van het OM blijkt dat Van Eerd geen hoofdverdachte is. Een 58-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze wordt door het OM gezien als spin in het web. Ingewijden meldden aan het FD dat het gaat om voormalige motorcrosser Theo E., die eerder vastzat voor witwassen en fraude. Volgens de krant is E. een bekende van Fred Ros, een kroongetuige in het liquidatieproces rond Willem Holleeder. Samen zouden zij begin deze eeuw de Amsterdamse onderwereld hebben voorzien van luxe wagens.

Uit oude berichten uit de auto- en motorsport blijkt dat Theo E. en Van Eerd elkaar kennen. E. zou in het verleden de talentvolle autocoureur Dick Freebird hebben gekoppeld aan de Jumbo-topman voor sponsoring. Daarnaast was E. een tijdlang manager van een door Jumbo gesponsord crossteam. Het is onduidelijk of en in welke mate de twee de afgelopen jaren nog contact hadden.

Volgens het OM zouden de verdachten in het witwasonderzoek onder meer geld en goederen hebben witgewassen via de autohandel en sponsorcontracten in de motorcross. Van Eerd is geen onbekend gezicht in de auto- en motorsport. Zo sponsort ‘zijn’ Jumbo motorcrosser Jeffrey Herlings. Ook heeft de topman een eigen Jumbo-raceteam, waarmee hij onder meer racete in de 24 uur van Le Mans.