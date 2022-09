Jumbo-topman Frits van Eerd vrij na verhoor, blijft nog wel verdachte in witwasonderzoek

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Fiod) en de politie verlaten dinsdag het huis van Van Eerd in Heeswijk-Dinther na de inval. Beeld ANP

Naast Van Eerd werd ook een 57-jarige medeverdachte uit Gasteren zondagmiddag na verhoor heengezonden. Beiden blijven volgens het Openbaar Ministerie wel verdachten in het onderzoek naar het witwassen van geld via onder meer de autohandel en sponsorcontracten in de motorsport. De hoofdverdachte, de 58-jarige voormalige motorcrosser en autohandelaar Theo E. uit het Drentse Aa en Hunze, blijft nog wel vastzitten.

De familie Van Eerd en de directie van supermarktketen Jumbo laten in een persverklaring weten ‘blij te zijn te kunnen melden dat Frits inmiddels weer bij zijn familie is’. ‘Het is een heftige periode voor iedereen’, schrijven zij. ‘De komende dagen zullen we met elkaar de ontstane situatie zorgvuldig bespreken. Wij verwachten binnenkort met meer informatie te komen.’

Verlenging

Vrijdag besloot het Openbaar Ministerie nog om de inverzekeringstelling van Van Eerd met maximaal drie dagen te verlengen. Vijf andere verdachten in het grote witwasonderzoek waren toen al wel op vrije voeten gesteld. Het gaat om een een 48-jarige vrouw uit Gasteren, een 50-jarige vrouw uit Assen, een 33-jarige en een 46-jarige man uit Assen en een 68-jarige man uit Rosmalen. De verdachten werden dinsdag gearresteerd na invallen door het OM en de fiscale opsporingsdienst (Fiod).

Die stonden ook bij de villa van Van Eerd in het Brabantse Heeswijk-Dinther op de stoep om zijn huis en wagenpark te doorzoeken. De topman zelf werd meegenomen voor verhoor. Justitie verdenkt hem ervan in meer of mindere mate te hebben meegewerkt aan frauduleuze praktijken. Grote sommen geld zouden zijn witgewassen middels ‘onverklaarbare contante stortingen’, handel in onroerend goed en auto’s, en sponsorcontracten in de motorcross sport.

Hoofdverdachte E. is een kennis van Van Eerd uit de crosswereld. Hij was onder meer een tijdlang manager van een door Jumbo gesponsord crossteam. De Drent zat eerder al vast voor witwassen en fraude. Ook zou hij een bekende zijn van Fred Ros, een kroongetuige uit het liquidatieproces van Willem Holleeder, met wie hij de Amsterdamse onderwereld voorzag van luxe wagens.