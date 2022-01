Jumbo gaat samenwerken met Gorillas: ‘If you can't beat them join them’

Sinds het van oorsprong Duitse Gorillas zich vorig jaar achter een afgeplakte winkelruit in de hoofdstad vestigde, is flitsbezorging in Nederland aan een razendsnelle opmars bezig. Beeld de Volkskrant

Dat heeft het Brabantse supermarktconcern maandag bekendgemaakt. Jumbo gaat een groot deel van haar assortiment aan Gorillas leveren, waaronder huismerkproducten en producten van La Place. Daarnaast krijgen online klanten van Jumbo de mogelijkheid om hun aankopen door de fietskoeriers van Gorillas te laten bezorgen. De samenwerking geldt vooralsnog alleen voor de elf Nederlandse en twee Vlaamse steden waar de flitsbezorgdienst actief is.

Sinds het van oorsprong Duitse Gorillas zich vorig jaar achter een afgeplakte winkelruit in de hoofdstad vestigde, is flitsbezorging in Nederland aan een razendsnelle opmars bezig. Geholpen door de pandemie en miljardeninvesteringen, opent vrijwel elke week wel ergens een een nieuwe ‘darkstore’ van waaruit rijpe bananen tegen bodemprijzen vliegensvlug bij de consument worden bezorgd. Een ontwikkeling die retailbedrijven met lede ogen zullen hebben aangezien.

Geen verrassing

Volgens lector stadslogistiek Walter Ploos van Amstel is het dan ook niet verwonderlijk dat Jumbo er nu voor kiest de samenwerking aan te gaan. ‘Flitsbezorging is er razendsnel ingeslopen en dat is logisch: als mensen kunnen kiezen of ze hun boodschappen binnen twee dagen of tien minuten ontvangen dan gaan ze voor het tweede. Jumbo weet dat het op termijn terrein gaat verliezen als het niet nu instapt, dus de familie Van Eerd heeft een slimme zet gemaakt. If you can’t beat them join them.’

In plaats van zelf het wiel opnieuw uit te vinden, kan Jumbo door deze samenwerking meeliften op het platform en de infrastructuur van Gorillas - die met een investering van 1,1 miljard de snelstgroeiende startup van Europa is. Dat de supermarkt daarmee concurreert met de eigen fysieke winkels is onvermijdelijk. ‘Het consumentengedrag verandert razendsnel', aldus Ploos van Amstel. ‘De supermarkt is als traditioneel levensmiddelenkanaal niet uitgespeeld, maar speelt wel een minder belangrijke rol dus kijkt Jumbo verder dan alleen de winkels.’

Samenwerking levert nog geen geld op

De samenwerking met Gorillas zal nog weinig geld in het laatje brengen. Het zal Jumbo nu vooral te doen zijn om klantbehoud. Grote supermarkten als Albert Heijn en Jumbo kunnen dankzij hun omvang nu grote inkoopkortingen bedingen, als zij klanten zouden verliezen aan flitsbezorgdiensten dan komt die positie in gevaar.

Bovendien zal flitsbezorging op termijn wel winstgevend worden, denkt Ploos van Amstel. Maar daarvoor moet eerst één partij de grootste worden. Nu nog proberen de flitsbedrijven die in Nederland actief zijn, naast Gorillas zijn dat Flink, Getir en Zapp, elkaar af te troeven met bodemtarieven en flinke kortingscodes - een beproefd recept waarmee ook webwinkel Zalando en taxidienst Uber de markt bestormden. Pas als de consument zich aan één app heeft verbonden kan die partij de bezorg- en productkosten verhogen.

Matchen Jumbo en Gorillas?

Volgens Ploos van Amstel is het nog wel de vraag of Jumbo en Gorillas in die concurrentiestrijd een ‘culturele match’ zullen blijken. Flitsbezorgbedrijven liggen in de vier grote steden onder vuur omdat hun snelle opmars leidt tot overlast en verkeersonveiligheid. Eerder beklaagden fietskoeriers zich bij de Volkskrant bovendien over slechte arbeidsomstandigheden. Ploos van Amstel: ‘Jumbo is een sterk merk met een gedegen Hollandse kruideniersmentaliteit en goede zorg voor het personeel, daar heb ik Gorillas nog niet op kunnen betrappen.’

Overigens gaat het Jumbo financieel gezien behoorlijk voor de wind, blijkt uit de omzetcijfers die het bedrijf maandagochtend tevens bekendmaakte. De supermarktketen wist zijn marktaandeel te vergroten, al bleef het omzetcijfer wat achter bij de verwachtingen die Jumbo eerder had uitgesproken. Het bedrijf boekte in 2021 een omzet van 9,9 miljard euro, terwijl eerder minstens 10 miljard euro werd verwacht.