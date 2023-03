Jumbo benoemt kind aan huis Ton van Veen tot nieuwe topman

Ton van Veen nam al sinds oktober 2022 tijdelijk het roer over van Jumbo-baas Frits van Eerd, die verdachte is in een witwasonderzoek. Beeld Remko de Waal / ANP

Ton van Veen gaf al sinds oktober 2022 leiding aan het directieteam van Jumbo, de op een na grootste supermarktketen van Nederland. Kort daarvoor was Frits van Eerd gearresteerd op verdenking van het witwassen van geld en goederen via autohandel en sponsorcontracten in de motorsport. Bij een inval in zijn woonhuis zou de Fiod tonnen aan contant geld hebben aangetroffen. Ook als uiteindelijk blijkt dat Van Eerd geen blaam treft, keert hij niet terug als Jumbo-baas.

Met Van Veen krijgt Jumbo voor het eerst een baas van buiten de Brabantse familie Van Eerd, al is de 53-jarige Leidschendammer inmiddels bij Jumbo kind aan huis. Hij werkt er sinds 2004 als financieel directeur en maakte zo de enorme groei van de supermarktketen van dichtbij mee. Het aantal Jumbo-winkels in Nederland steeg in die tijd van enkele tientallen tot ruim zevenhonderd.

Naar eigen zeggen moest Van Veen ‘best lang’ nadenken toen de familie hem vroeg achter het roer plaats te nemen. In een toelichting in Het Financieele Dagblad (FD) zegt hij dat het nooit zijn ambitie is geweest. Dat hij toch op het aanbod is ingegaan, komt volgens Van Veen door zijn ‘verantwoordelijkheidsgevoel voor het bedrijf en de familie’.

U-bocht

Hoewel Van Veen al twee decennia bij Jumbo betrokken is, vormt zijn aanstelling een U-bocht in zijn carrièrepad. Hij had juist vorig jaar besloten zijn werkzaamheden voor de supermarktketen te verminderen. In plaats daarvan wilde hij meer tijd besteden aan zijn commissariaten bij winkelketen Hema, cosmeticaconcern Rituals, schaats- en wielerploeg Jumbo-Visma en voetbalclub PSV. Volgens het FD blijft Van Veen nu enkel bij Hema betrokken.

De belangrijkste opdracht voor Van Veen is Jumbo na een roerig 2022 terug te loodsen naar rustiger vaarwater. De reputatie van de supermarktketen kreeg vorig jaar door de aanhouding van Van Eerd een flinke deuk. Begin november kwam daar nog een onhandige reclamespot voor het WK voetbal bij. Daarin liepen bouwvakkers vrolijk in polonaise door het beeld – een pijnlijk contrast met de werkomstandigheden van de bouwlieden van de WK-stadions in Qatar.

Ondanks het turbulent verlopen jaar vielen de financiële cijfers van Jumbo mee. Zo kwam de omzet in 2022 voor het eerst boven de 10 miljard euro uit, al kwam er wel een waarschuwing dat de keten last had van de hoge inflatie. Het marktaandeel van Jumbo Food Groep bleef met 22 procent ongeveer gelijk. Binnen Nederland is alleen Albert Heijn groter.

De band tussen Jumbo en de familie Van Eerd wordt overigens niet volledig verbroken. Frits’ zus Colette Cloosterman-van Eerd treedt aan als nieuwe president-commissaris. Daarmee volgt ze haar vader Karel van Eerd op, die het familiebedrijf omtoverde van groothandel tot supermarktgigant. Tot hij afgelopen december overleed was hij de drijvende kracht van de Jumbo Food Groep, waarvan de familie nog altijd eigenaar is.