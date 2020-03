‘Jullie zitten in Nederland nog aan het begin, hier in Zuid-Korea is de piek geweest’

Zuid-Koreaanse metropassagiers houden afstand. Beeld EPA

Hoe is het met jou en je gezin?

‘Goed. Eigenlijk is het hier nu beter dan bij jullie in Nederland. Een paar weken geleden was dat precies andersom, maar langzamerhand beginnen ze het coronavirus hier onder controle te krijgen. Jullie zitten in Nederland nog aan het begin, hier is de piek geweest. Vandaag werden er 64 nieuwe gevallen gemeld, op het hoogtepunt waren dat er 900 per 24 uur. Inmiddels zijn drieduizend mensen genezen verklaard en zijn er nog zesduizend mensen die het virus hebben.’

Dan zijn er zeker wel heel strenge maatregelen geweest?

‘Nee, eigenlijk niet. Er is geen lockdown geweest. Cafés, restaurants, het openbaar vervoer, alles bleef open. Wel zijn de scholen dicht. Veel mensen werken thuis, maar er zijn ook bedrijven die gewoon doorgingen. En je kunt gewoon je huis uit. Op zonnige dagen was het vaak best wel druk langs rivier de Han, die door Seoul stroomt. Wel draagt iedereen een mondkapje.’

Hoe hebben de autoriteiten dan grip op het virus gekregen?

‘Door uitgebreid te testen en mensen die besmet bleken meteen te isoleren en aan de hand van hun telefoongegevens, camerabeelden, ov-kaart en dergelijke na te gaan met wie ze in contact waren geweest. Vervolgens werden die mensen dan gecontroleerd.’

Waren de mensen in paniek?

‘Geen echte paniek, maar er was toch wel angst. Koreanen houden van zekerheid en toen er opeens gevallen van besmetting opdoken waarvan ze de oorsprong niet konden nagaan, begonnen de mensen zich ernstig zorgen te maken. Zeker toen de zaak uit de hand liep bij die religieuze groepering, de Shincheonji-kerk.’

Die zullen nu wel een slechte naam hebben.

‘Ja, ze hadden al niet zo’n beste naam, maar na die uitbraak onder hun leden worden ze echt gehaat, omdat ze doorgingen met hun bijeenkomsten terwijl ze wisten enkele leden waren besmet. Ze zeggen wel dat het coronavirus overal de zwakke plek van een natie blootlegt en in Zuid-Korea zijn dat dan de gekkies. Sommige van die sektes willen per se bij elkaar komen, ook al moet het in het geniep. Afgelopen weekeinde moest de politie er nog aan te pas komen om een religieuze bijeenkomst op te breken.’

Hoe ziet de toekomst eruit? Gaan de scholen weer open?

‘Er wordt nu gezegd dat de scholen op 6 april weer opengaan, maar de datum wordt steeds verschoven, dus we moeten het nog zien. De druk is wel groot, want onderwijs is echt heel, heel belangrijk in Zuid-Korea. De school waar onze oudste heengaat, overwoog iets eerder open te gaan, maar dat stuitte op verzet bij veel Koreaanse ouders. Veel mensen hebben toch het gevoel: zijn we er echt vanaf?’

Zou jij al met je gezin naar een restaurant gaan?

‘Nee, niet naar naar een restaurant, dat zou asociaal zijn. We moeten afstand tot elkaar houden. Soms zoek ik om te werken wel een rustige koffiezaak op waar je een paar meter uit elkaar zit. Dat vind ik wel acceptabel.’

Maken ze zich in Zuid-Korea zorgen over wat er in Noord-Korea zal gebeuren als het virus daar uitbreekt?

‘Nee, eerlijk gezegd hoor ik daar niemand over. Buitenlanders hebben de neiging te denken dat Zuid-Koreanen altijd maar met Noord-Korea bezig zijn, maar dat is niet zo. Ze hebben hun eigen zorgen. Bovendien, als er één grens potdicht zit...’