‘Jullie zijn bezetters’: de komst van vele gevluchte Russen ligt moeilijk in Georgië

Zeker 60 duizend Russen vluchtten sinds het begin van Poetins invasie naar Georgië, dat zelf deels bezet is door Rusland. De nieuwkomers drukken hun stempel op de hoofdstad Tblisi, en daar zitten veel Georgiërs niet op te wachten. ‘Ik besef dat ik hier weg moet.’

Het riool van het flatgebouw boven op de heuvel is verstopt en nu klatert de hele inhoud over de tuin van een werkplek voor freelancers. Precies op de plek waar Mitja Alesjkovski een terras voor hen wilde aanleggen. Terwijl de uitwerpselen voorbijspoelen, belt Alesjkovski voor de zoveelste keer een hulpdienst. Maar er komt niemand, al twee dagen niet.

‘Er gaat in dit land van alles mis’, zegt Alesjkovski. ‘Maar als ik er wat van zeg, dan krijg ik te horen: ‘Als het je hier niet bevalt, dan ga je toch lekker terug naar Rusland.’

Welkom voelde Alesjkovski zich al niet als Rus in Georgië. Hij werd geweigerd als klant bij een Georgische betaaldienst, omdat die uit principe geen Russen accepteert als klanten. En op een muur naast de werkplek, die populair is onder Russen die wegens de oorlog naar Georgië zijn verhuisd, staat met zwarte graffiti geschreven: ‘Kill Russians’.

Nee, de beroemde Georgische gastvrijheid valt niet ten deel aan mensen met een Russisch paspoort. Tal van muren en huizen in de Georgische hoofdstad Tbilisi zijn bespoten met graffititeksten gericht tegen de nieuwkomers. ‘Russen naar huis.’ ‘Rusland is een terroristische staat.’ ‘Fuck Poetin, fuck Rusland, fuck Russen.’

Grote exodus uit Rusland

Sinds president Poetins invasie van Oekraïne is er een grote emigratiegolf uit Rusland op gang gekomen. Zeker 600 duizend Russen zijn vorig jaar vertrokken en niet meer teruggekomen, zo stelt het Russische onderzoekscollectief Tochno.st na analyse van migratiestatistieken. Het werkelijke aantal vertrokken Russen ligt waarschijnlijk hoger aangezien er statistieken ontbreken. Demografen schatten het aantal op 700 duizend tot een miljoen.

Het is de grootste exodus uit Rusland in honderd jaar. Groter dan die na de val van de Sovjet-Unie. De laatste keer dat zo’n grote groep mensen uit Rusland vertrok was tijdens de Russische Revolutie. Destijds vluchtten Russen voor de komst van Lenins communisten, nu ontvluchten ze hun land vanwege een oorlog die Poetin heeft ontketend.

Ze verlaten Rusland in groepen. De eerste groep vertrok meteen na de invasie, vorig jaar februari, de tweede groep toen de oorlog de Russische huiskamers bereikte: na Poetins invoering van de mobilisatie, afgelopen september, waarbij honderdduizenden Russen zijn opgeroepen om Oekraïne te veroveren.

De grote vraag voor de vertrekkers is: waarnaartoe? Het vliegverkeer naar het Westen ligt stil sinds de invasie en lidstaten van de Europese Unie hebben de vereisten voor een Schengenvisum verscherpt; sommige lidstaten, zoals de Baltische landen en Finland, laten ook geen Russen meer binnen die nog een geldig toeristenvisum hebben.

‘Ze spraken ons aan in het Russisch’

Een van de weinige opties die overblijven is Georgië, een kleine voormalige Sovjet-republiek in de Kaukasus. Zeker 60 duizend Russen verhuisden er vorig jaar naartoe. Ze hebben geen visum nodig en mogen onbeperkt blijven, zolang ze een keer per jaar het land verlaten. Inburgeren is niet verplicht.

Alleen: veel Georgiërs zitten niet te wachten op de Russen. Neem Data Lapauri, bareigenaar in Tbilisi. ‘Tot vorig jaar februari waren we een kleine, ondergrondse bar’, zegt hij. ‘Maar toen kwamen de Russen.’ Dat veranderde de sfeer. ‘Ze vroegen of ze met roebels konden betalen, spraken ons aan in het Russisch. Zulk gedrag is heel pijnlijk voor ons Georgiërs.’

Data Lapauri voerde een visumplicht in voor Russen die zijn bar willen bezoeken.

Het is imperialistisch gedrag dat kenmerkend is voor Russen, zeggen inwoners van voormalige Sovjet-republieken. Tijdens de Sovjet-Unie konden Russen ervan uitgaan dat ze van Oekraïne tot diep in Centraal-Azië terecht konden met het Russisch. Nu, ruim dertig jaar later na de val van het door Moskou bestuurde rijk, verwachten veel Russen nog steeds in hun eigen taal te woord te worden gestaan als ze op bezoek komen.

Ook als ze zich bevinden in een land dat deels is bezet door het Russische leger, zoals Georgië. Twee provincies in het noorden, Abchazië en Zuid-Ossetië, hebben zich met hulp van het Russische leger losgerukt van Georgië. Sinds een vijfdaagse oorlog in 2008 is eenvijfde van Georgië bezet. Rusland spreekt van twee onafhankelijke landen, maar in werkelijkheid is Moskou er de baas en lopen er duizenden Russische militairen rond.

‘Elke Georgiër heeft wel een familielid dat gewond is geraakt of is omgekomen door Russisch oorlogsgeweld’, zegt Lapauri. In zijn bar hangt een vlag aan de muur van een Georgisch bataljon dat in Oekraïne meevecht tegen het Russische leger. ‘En dus willen we hier geen imperialistische Russen bedienen.’

Om dat te voorkomen, heeft hij een visumplicht ingevoerd voor Russen die zijn bar willen bezoeken. Russen moeten online een formulier invullen waarin ze verklaren nooit op Poetin te hebben gestemd, hun afkeuring uitspreken over de Russische bezetting van Oekraïens en Georgisch grondgebied en instemmen met de leuze ‘leve Oekraïne’. Als ze ook akkoord gaan met de huisregels – bediening in het Georgisch of Engels aanspreken – kunnen ze hun e-mailadres achterlaten om een visum te ontvangen.

Lapauri erkent dat zijn visumplicht discriminerend is. ‘Maar in tijden van oorlog zijn er geen nette oplossingen.’

Van integratie is weinig sprake

In Tbilisi is de Russische taal hoorbaar geworden in elke straat, zeker in de duurdere straten. De meeste nieuwkomers uit Rusland zijn vermogender dan de gemiddelde Georgiër. Ze komen uit grote steden en bijna de helft werkt in de ict, zo blijkt uit een enquête van After24, een groep onderzoekers die Russische emigratie naar Georgië en Armenië bestudeert.

De economische gevolgen van de komst van de Russen zijn groot. De Georgische economie groeide in 2022 met 10 procent, twee keer harder dan verwacht. De economie van Armenië, ook een populair toevluchtsoord voor Russen, groeide zelfs acht keer harder dan verwacht dankzij de instroom van hoogopgeleide, vermogende Russen.

Maar van integratie is weinig sprake. Russen gaan in Tbilisi vooral om met Russen. Ze hebben winkels geopend met uitsluitend Russischtalige boeken. Ze huren zalen van de beste Georgische restaurants af voor feestjes van hun bedrijven die ze hebben verplaatst naar Tbilisi.

Een schaaktoernooi in een Russisch cultuurcentrum in een hippe wijk van Tbilisi. Deelnemers wordt gevraagd te doneren voor hulp aan Oekraïne.

‘Het is ongepast om hier een Russisch cultuurcentrum te openen, maar tegelijkertijd dacht ik: wij zitten hier nu met zovelen, wij hebben een plek nodig om samen te komen’, zegt Nikolaj Kirejev, de 36-jarige oprichter van Auditoria, een cultuurcentrum in een hippe wijk van Tbilisi. Russen komen er om te werken, koffie te drinken en filosofische lezingen bij te wonen. ‘We bespreken boeken over fascisme en Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog’, zegt Kirejev, die na de invasie met depressieve gevoelens kampte. ‘We moeten praten en nadenken over de verschrikkingen die ons land aanricht. Ik hoop dat deze plek bijdraagt aan een transformatie van de Russische cultuur.’

De Russische bezetting van delen van Oekraïne en Georgië wordt niet weggemoffeld in het cultuurcentrum van Kirejev, die kort na de invasie met een chartervliegtuig Rusland ontvluchtte. Kirejev nodigt Georgiërs uit om lezingen te geven. Gasten kunnen Oekraïense ansichtkaarten kopen, waarvan de opbrengst naar Oekraïne gaat, deelnemers van een schaaktoernooi wordt gevraagd een donatie te doen voor humanitaire hulp aan Oekraïne.

Toch zijn er af en toe incidenten. Onbekenden plakten stickers met de tekst ‘Jullie zijn bezetters’ op de voordeur en er zijn enkele opstootjes geweest met omwonenden. ‘De meeste omwonenden zijn blij met ons, maar een paar zijn tegen ons’, zegt Kirejev. ‘Er is integratie, maar die verloopt langzaam.’

Huurprijzen zijn enorm gestegen

Wat de integratie niet ten goede komt: de Russen hebben de huizenprijzen zo ver opgedreven dat sommige Georgiërs hun woningen niet meer kunnen betalen. In Tbilisi stegen de huurprijzen vorig jaar met 75 procent, zo berekende een Georgische bank.

De 30-jarige kunstenaar Ellen Malasjevski-Jakeli moest haar studio verlaten nadat de huur in een klap met de helft omhoog was gegaan. ‘Ik had er lang naar gezocht en had het gezellig gemaakt’, zegt ze. ‘Nu woon ik weer bij mijn moeder. Dat is even wennen.’

Ze legt de schuld niet bij de Russen in Georgië. ‘We zitten met een groot probleem door Rusland en Russen doen niet genoeg om dat op te lossen, maar eerlijk gezegd weet ik niet wat Russen kunnen doen. Ze hebben het gevecht in eigen land verloren.’

Ze behoort tot de Georgiërs die vinden dat hun regering de komst van Russen moet beperken. Bijvoorbeeld door regels in te stellen voor Russen om vastgoed te kopen in Georgië of door de invoering van een visumplicht, net zoals die voor Georgiërs geldt – zij hebben wél een visum nodig om Rusland te bezoeken.

De Georgische regering heeft vooralsnog geen maatregelen genomen. Volgens de oppositie komt dat doordat de regeringspartij Russisch-gezind is en opgericht is door Bidzina Ivanisjvili, een oligarch die zijn kapitaal in Rusland heeft verdiend.

Mitja Alesjkovski leidt een werkplek voor freelancers die in trek is bij Russen.

Sommige Russen concluderen zelf dat Georgië het verkeerde toevluchtsoord voor hen is. ‘Ik word hier gediscrimineerd, ik besef dat ik hier weg moet’, zegt Mitja Alesjkovski, de oprichter van de werkplek voor freelancers. Een deel van zijn tuin is intussen meegesleurd door de stroom van uitwerpselen waar niemand wat aan doet.

De meeste Russen zijn vanuit Georgië al doorgereisd of teruggekeerd naar Rusland, zo blijkt uit Georgische migratiestatistieken. En dan is weer de vraag: waar naartoe? De EU zit voor de meeste Russen dicht. Duizenden vertrokken naar Argentinië, Mexico en Indonesië.

Alesjkovski heeft geluk dankzij familie in Portugal terecht te kunnen. Hij vertrekt binnenkort uit Tbilisi, zegt hij. ‘Ik voel me in Rusland een vijand en hier ook. Dat is een pijnlijke conclusie.’