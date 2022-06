‘Jullie beeld van Oost-Europa komt voort uit jarenlange Russische propaganda’

Het wordt tijd dat het Westen zijn beeld over Oost-Europa aanpast: Rusland als bakermat van cultuur zien, doet geen recht aan de eeuwenlange koloniale strooptocht van dat land. Een jonge generatie Oekraïners, onder wie Joelia Timosjenko, hekelt de naïviteit: ‘Ik ben verbaasd over jullie gebrek aan kennis.’

‘Veel westerse ideeën over Oost-Europa die ik tijdens mijn opleiding in het buitenland tegenkwam, zijn beïnvloed door Rusland. Dit is het gevolg van jarenlange ‘zachte’ propaganda vanuit de Sovjet-Unie en Rusland. Maar daar lijken maar weinig mensen bij jullie zich bewust van te zijn.’

De 23-jarige Joelia Timosjenko (geen familie van de Oekraïense oud-premier met dezelfde naam) spreekt de woorden kalm, maar ferm uit. In feilloos Engels bovendien.

Timosjenko is een van de jonge, internationaal georiënteerde Oekraïners die zich de laatste maanden roeren op sociale media. Het zijn vertolkers van een scherp, nieuw geluid uit het land in oorlog. Een geluid van jonge mensen die zowel kosmopolitisch als zeer trots Oekraïens zijn, en die zich in toenemende mate ergeren aan hoe Amerikanen en West-Europeanen hun land bekijken.

Timosjenko is een typisch voorbeeld van deze jonge generatie: ze groeide op in een klein dorpje ten oosten van de hoofdstad Kyiv, kreeg een studiebeurs en studeerde sociologie in het buitenland (in Abu Dhabi, New York en Madrid), vertelt ze in een coworking space in Lviv met haar laptop op tafel. Toen Rusland troepen stationeerde aan de grens postte ze op haar Instagramaccount een serie slides waarin ze Poetins historische claims weerlegt en oproept tot solidariteit met de Oekraïners. Nadat de Russische invasie Timosjenko dwong te vluchten naar West-Oekraïne, bleef ze berichten posten over de oorlog: over het leven in de schuilkelder, over de noodzaak geld te doneren aan lokale initiatieven en over Oekraïense boeken die je zou moeten lezen.

Na vier weken bezetting werd haar geboortedorp bevrijd en bezocht Timosjenko haar familie daar. Bij een foto van een kapotgeschoten muur schreef ze het bijschrift: ‘Dit is geen nieuws, dit is mijn leven.’ Het was haar namelijk opgevallen dat mensen ‘in het buitenland’ de oorlog in Oekraïne als iets abstracts zagen. Dat is historisch te verklaren, zegt Timosjenko.

Wat bedoelt u daarmee?

‘Dat Rusland bij jullie bekendstaat als bakermat van cultuur is het gevolg van eeuwenlang beleid van culturele toe-eigening, ook van cultuur uit omringende landen. Talloze schrijvers, dichters en kunstenaars worden in Rusland Russisch genoemd omdat ze in de Sovjet-tijd zijn geboren, terwijl ze eigenlijk in andere landen zijn geboren en opgegroeid. Dat geldt voor Oekraïense schrijvers, zoals Gogol, maar ook voor schrijvers uit Belarus, de Baltische staten en Oezbekistan.

‘Iedereen in het Westen kan Russische schrijvers opnoemen, maar dat is vooral het gevolg van het feit dat de Russen de afgelopen eeuwen culturen van andere volkeren stelselmatig vertrapten: ze vervolgden schrijvers, verboden onderwijs in de eigen taal en deporteerden en moordden hele volkeren uit.

‘In Oekraïne bestaat er zelfs een term, Executed Renaissance, voor alle Oekraïense schrijvers en kunstenaars die in de jaren twintig en dertig zijn vermoord door de Sovjets (een term die werd gemunt in een Pools anticommunistisch magazine in Parijs in de jaren zestig, en die in Oekraïne sinds de onafhankelijkheid steeds meer gemeengoed is, red.). Maar dat staat niet op zichzelf. Mijn voorouders moesten zich onderwerpen aan de tsaar. Mijn overgrootmoeder moest in de jaren dertig iedere dag veertig kilometer lopen om brood te kopen om te zorgen dat haar kinderen niet verhongerden, omdat Stalin de Oekraïense boeren wilde straffen. Mijn ouders moesten verplicht Russisch leren.’

De academische term voor wat Timosjenko beschrijft, is russificatie: het beleid dat het Russische Rijk en de Sovjet-Unie eeuwenlang voerden waarbij de Russische taal en cultuur bevorderd werden, ten koste van de taal en cultuur van niet-Russische gemeenschappen. Dit begon in de 18de eeuw onder tsarina Catharina de Grote en werd structureler in de 19de eeuw, toen haar opvolgers probeerden het groeiende nationalisme van onder andere Polen en Oekraïners de kop in te drukken door onderwijs en publicaties in de eigen taal te verbieden.

Na het oprichten van de Sovjet-Unie liet Lenin de russificatie even varen, maar onder Stalin kwam het weer terug. Hij liet het cyrillisch alfabet invoeren voor alle talen, en maakte het Russisch de officiële taal in administratie, communicatie en onderwijs. Dit taalbeleid werd kracht bijgezet met gedwongen volksverhuizingen en het vervolgen en gevangenzetten van nationalisten en schrijvers. De Holodomor, de door Stalin veroorzaakte hongersnood waarbij drie miljoen Oekraïners de dood vonden, kun je volgens historici zien als een poging de opstandige Oekraïners in het Russische gareel te brengen.

Maar er was niet alleen maar dwang. Het spreken van andere talen werd niet verboden, eigen cultuur mocht blijven bestaan en het stond vele Sovjet-burgers vrij hun eigen etniciteit te kiezen in hun paspoort. Maar omdat het zoveel makkelijker was om carrière te maken als je Russisch koos, besloten veel mensen – van wetenschappers tot schrijvers – voortaan voor Russisch door te gaan en hun kinderen in het Russisch op te voeden.

Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is in veel voormalige Sovjet-republieken een proces van derussificatie in gang gezet. Meer en meer wordt het verleden in imperialistische termen beschouwd, een proces dat verder in versnelling is geraakt sinds de oorlogen in Georgië en Oekraïne. Rusland was geen broederstaat, maar een kolonisator, is in Oekraïne steeds meer de overtuiging.

Timosjenko: ‘Toen ik in het Westen ging studeren, verbaasde ik me over het gebrek aan kennis hierover. Het is me zo vaak overkomen dat ik vertelde dat ik uit Oekraïne kwam en dat mensen meteen begonnen te vertellen dat ze weleens in Rusland waren geweest. En dat ze Russische soep hadden gegeten, borsj, terwijl dat in werkelijkheid Oekraïense soep is. Dat is natuurlijk begrijpelijk, maar soms kreeg ik ook het idee dat mensen te lui zijn om verder te kijken dan wat ze van Rusland weten.

‘Mijn mond viel open toen ik zag hoeveel opleidingsinstituten in het Westen bestaan die Russisch en Slavische studies aanbieden. En dat terwijl deze hoofdzakelijk over Rusland gaan en de rijke culturen van andere landen nauwelijks aandacht geven. Als ik hierover vertel in Oekraïne, aan familieleden die nog nooit in het Westen zijn geweest, schrikken ze daarvan. Ze hebben dus hele instituten die gaan over de Russische taal en cultuur, vragen ze me. En wat leren ze daar over ons?’

Ze schudt haar hoofd. ‘Ik las een twitterdraadje van een hoogleraar die twintig jaar Journal of Colonialism and Colonial History had geanalyseerd, dat is een academische publicatie. En hij had in al die jaargangen geen enkele paper gevonden die ging over het Russische kolonialisme. Het ging alleen maar over kolonialisme van landen als Amerika, Engeland en Spanje. Schokkend dat hier tot nu toe niemand over nagedacht heeft. En veelzeggend.’

Ziet u dit ook terug in berichtgeving over de oorlog in Oekraïne?

‘Jazeker. Je ziet het aan het gebruik van bepaalde termen die uit Rusland worden overgenomen. De term broederstaat bijvoorbeeld. Of hoe er geschreven wordt over ‘Russen in Oekraïne.’ Dan denk ik: ja er zijn een hoop mensen met een gemixte etniciteit, met een Russische oma bijvoorbeeld. Maar zij zien zichzelf niet als Russen. En als je deze groep, of de Oekraïners die Russisch spreken ‘etnische Russen’ noemt, ga je mee in het frame van Poetin dat hij deze oorlog is begonnen om Russen en Russisch-sprekenden in Oekraïne te beschermen.’

Op sociale media komt de laatste tijd term westsplaining steeds vaker langs. Een variant op mansplaining, waarbij personen uit het Westen – de landen die nooit communisme hebben meegemaakt – mensen uit landen als Oekraïne de les lezen over hun geschiedenis en de actualiteit. Herkent u dit?

Lacht. ‘Dat is zo’n goede term. Ik heb veel ervaringen met westerlingen – vaak mannen – die mij weleens eventjes gingen vertellen hoe het zit in mijn land. Je ziet het veel op westerse televisie, maar ook in de academische wereld. Neem een gemiddeld evenement over de oorlog. De panelleden zijn vaak allemaal witte mannen die in het Westen geboren zijn, en al hun kennis over Oekraïne hebben van een studie of een reis naar Rusland. Soms hebben ze niet eens een voet in mijn land gezet. Laat eens iemand uit Oost-Europa aan het woord.’

Naast het feit dat wat ze zeggen vaak niet klopt, vindt Timosjenko het ongevoelig om op dit moment Oekraïners de les te lezen. Vooral in een privégesprek: ‘Ik ben het zo beu dat een willekeurige buitenlandse kerel me vertelt wat er aan de hand is in mijn land en gaat zitten voorspellen hoe de oorlog zich zal ontwikkelen. Bespaar mij, en alle Oekraïners, je analyse. Ook al beschouw je jezelf als een militaire expert: ga er alsjeblieft in het café over praten met je vrienden en laat ons met rust.’

Wat gaat er wel goed?

‘Sinds de invasie dit jaar gaat het iets beter. Je merkt aan alles dat de schellen langzaam van de ogen vallen, dat de discussie op gang komt en er beter geluisterd wordt naar Oost-Europeanen. Dat is een van de positieve gevolgen van deze oorlog. Soms ben ik optimistisch.

‘Maar er is nog een flinke weg te gaan. Want ik zie nog steeds zo veel artikelen over ‘oplossingen voor de oorlog in Oekraïne’ waarbij de optie gegeven wordt dat we de helft van ons grondgebied zouden moeten opgeven. Het is zo beledigend. Hoe kun je denken dat we een vrede accepteren zonder dat het een Oekraïense overwinning is? En zonder herstelbetalingen van Rusland te eisen, terwijl Rusland al eeuwen zo veel schade heeft aangericht? Gebouwen kunnen worden herbouwd, maar levens kunnen niet worden teruggenomen. Het trauma van de mensen die zijn verkracht kan niet gemakkelijk worden hersteld.

‘Oproepen tot hereniging is in feite een vorm van victimblaming. Ons is geweld aangedaan en toch moeten wij land inleveren. In het Westen lijken ze niet te begrijpen hoe naïef en kwetsend dat dit zogenaamde pacifisme is. Neem het voorbeeld van de paus die Russische en Oekraïense vrouw samen een kruis liet dragen tijdens de paasmis. Daar waren we in Oekraïne helemaal niet blij mee. Oost-Europese landen vragen al jaren om erkenning van alle misdaden die tegen ons zijn gepleegd, maar we hebben die nooit gekregen. En nu moeten wij ons verzoenend opstellen, terwijl de Russen onze dorpen vernietigen?’