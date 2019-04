Julian Assange opgepakt door Londense politie in Ecuadoraanse ambassade

De ambassade van Ecuador in Londen, waar Assange sinds 2012 zat. Beeld Reuters

Assange verbleef sinds 2012 in de ambassade. De Australische activist zocht er zijn toevlucht, omdat hij vreesde te worden berecht voor een verkrachtingszaak in Zweden. Ook was hij bang te worden uitgeleverd aan de VS vanwege de publicatie van vertrouwelijke militaire stukken door WikiLeaks.

WikiLeaks zei dat Assange werd afgevoerd nadat de ambassadeur van Ecuador de politie had ‘uitgenodigd’ om de ambassade te betreden. Ook de politie bevestigde in een verklaring dat de ambassadeur de agenten had gevraagd om binnen te komen, nadat de regering in hoofdstad Quito tot verrassing van velen een einde had gemaakt aan Assanges asiel. Hunt noemde het besluit van Ecuador ‘moedig’. ‘Hij is geen held’, aldus de minister over Assange.

Op een video is te zien hoe de activist, die tegenstribbelt, door een groep agenten uit de ambassade wordt gehaald en naar een gereedstaande politiebus wordt gebracht. Hij wordt vanmiddag voorgeleid voor een rechter. De politie zei dat Assange onder andere was gearresteerd vanwege een Amerikaans uitleveringsverzoek. Zweden heeft de afgelopen jaren de verdenking van verkrachting laten vallen, maar de advocaat van een van de twee vrouwen die Assange beschuldigden, kondigde direct aan dat hij om heropening van de zaak zal vragen.

BREAK: Full @Ruptly video of WikiLeaks founder Julian Assange’s arrest by British police this morning pic.twitter.com/tdBw1Kbpxn Barnaby Nerberka

Uitlevering

De arrestatie van Assange komt nadat de relatie tussen hem en de Ecuadoraanse regering de afgelopen weken flink was verslechterd. De regering beschuldigde hem ervan persoonlijke informatie over president Lenín Moreno naar buiten te hebben gebracht, zoals foto’s van diens gezin. Moreno had eerder gezegd dat Assange de voorwaarden van zijn verblijf in de ambassade had geschonden.

De president zei in een verklaring dat hij garanties van Londen had gekregen dat Assange niet aan een land zou worden uitgeleverd waar hij de doodstraf zou kunnen krijgen, of waar hij gemarteld zou kunnen worden. ‘De Britse regering heeft dit schriftelijk bevestigd’, aldus Moreno. Dit wil niet zeggen dat uitlevering aan de VS nu is uitgesloten, aangezien een Amerikaanse rechter Assange ook een celstraf kan opleggen.

De Amerikaanse militair Chelsea Manning kreeg 35 jaar voor het lekken van duizenden overheidsdocumenten naar WikiLeaks. Justitie in de VS heeft al jaren een verzegelde aanklacht tegen Assange klaar liggen. Ook is het mogelijk dat de Britten hem zelf zullen aanklagen, omdat hij indertijd de voorwaarden voor zijn verblijf in Groot-Brittannië zou hebben geschonden. De politie zei dat dit de tweede reden was voor zijn arrestatie.

WikiLeaks betoogde dat Assange uiteindelijk het slachtoffer is geworden van ‘machtige krachten’ die hem probeerden in een cel te krijgen. Het noemde onder anderen de CIA.‘Deze man is een zoon, een vader, een broer’, aldus WikiLeaks in een tweet. ‘Hij heeft talloze journalistieke prijzen gewonnen. Bescherm Julian.’ De Russische president Poetin zei te verwachten dat Assanges rechten niet zullen worden geschonden.

Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia. #EcuadorSoberano pic.twitter.com/V02pvvtPY0 Lenín Moreno

Wat is er van Wikileaks over? Na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 ontstond er een scheur in de gemeenschap van Wikileaks. Was het platform niet veel te ver gegaan door zich duidelijk tegen Hillary Clinton te keren? De achterliggende ideologie was juist dat Wikileaks nooit een politiek standpunt in zou nemen. Een groep volgelingen liet zich kritisch uit over deze stap, een andere groep beet zich juist harder vast in de verering van de oprichter. Assange zelf was zonder internet vanaf de ambassade niet in staat de eenheid terug te brengen. De activiteit van het platform viel nagenoeg stil. In september 2018 werd de IJslandse journalist en Wikileaks-woordvoerder Kristinn Hrafnsson de nieuwe hoofdredacteur van het platform. Assange bleef aan als uitgever. Sindsdien probeert Wikileaks zichzelf opnieuw uit te vinden als klokkenluider. Volgens sommigen was dat hard nodig, want het platform dreigde haar journalistieke missie uit het oog te verliezen en zich louter nog te richten op de vrijlating van Assange. Onder aanvoering van Hrafnsson publiceerde het platform eind vorig jaar een database van meer dan 16 duizend documenten met daarin inkoopaanvragen van Amerikaanse ambassades van over de hele wereld. Daaruit blijkt dat er regelmatig spionageapparatuur wordt ingekocht, bijvoorbeeld door de ambassades in Colombia en El Salvador. Ook opende Wikileaks het vuur op het Vaticaan. In januari publiceerde het een document dat nieuw licht wierp op de machtsstrijd die voorafging aan de benoeming van paus Franciscus.