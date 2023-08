Juli was wereldwijd de heetste maand ooit, Nederland had ondanks de regen een ‘gemiddeld neerslagtekort’

Toeristen beschermen zich tegen de ergste hitte in Rome, waar de temperturen half juli ruim boven de 40 graden stegen. Beeld Getty Images

Het regende bijna alle dagen in juli, maar er is nog steeds sprake van een ‘gemiddeld’ neerslagtekort. Dat laten gegevens van het KNMI zien. Het tekort is nu 117 millimeter, dat is evenveel als de mediane – ook wel de middelste – waarde in de afgelopen ruim honderd jaar.

In mei en juni liep het neerslagtekort nog rap op, omdat er in die maanden bijna geen regen viel. Op 20 juni kwam de droogte in de buurt van het grootste neerslagtekort ooit gemeten op die dag. Het KNMI verwacht dat het neerslagtekort de komende twee weken weer iets zal stijgen.

Veel regen tijdens de Canal Parade 2023 in Amsterdam. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Hoewel het veel regende, staat afgelopen juli niet in het rijtje van natste julimaanden ooit gemeten. In totaal viel er 121,1 millimeter regen bij het KNMI-station in De Bilt. Dat is 36 millimeter meer dan gemiddeld, maar een stuk minder dan in de tien natste julimaanden sinds 1906. In die maanden viel er tussen de 142 en 192 millimeter regen.

Juli was de heetste maand ooit gemeten op aarde, laten gegevens van de Europese organisatie Copernicus zien. Afgelopen maand tikte de gemiddelde oppervlaktetemperatuur 16,95 graden Celsius aan, ruim boven het vorige record uit 2019 van 16,63 graden. Op enkele dagen in de julimaand steeg de gemiddelde wereldwijde temperatuur tot boven de 17 graden, dat is niet eerder voorgekomen.

Over de hele wereld zijn er ernstige hittegolven en natuurbranden door de hoge temperaturen. Zelfs in de Chileense Andes, waar het momenteel winter is, worden recordtemperaturen van boven de 37 graden gemeten.

De verwachting is dat de wereldwijde hoge temperaturen zullen aanhouden vanwege weerfenomeen El Niño. In Nederland was de gemiddelde temperatuur afgelopen juli vergelijkbaar met het gemiddelde tussen 1991 en 2020.