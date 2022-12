Juist boven op het Groninger gas slaat de energiearmoede toe: de vrieskou komt binnen via de scheuren in de muur

Bert van Dam in zijn slaapkamer met schimmel door de scheuren in zijn muur. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Met een muts op en twee truien aan zit Bert van Dam achter zijn lunch: een cracker met drie plakken grove leverworst en een glas sinaasappelsap. Buiten vriest het drie graden. ‘Maar de thermostaat gaat niet hoger dan 17’, zegt de 62-jarige Groninger beslist. Het is een dure dag voor de Uithuizenaar. ‘Normaal draai ik alle radiatoren dicht en brandt alleen de gashaard. Maar omdat anders de leidingen bevriezen, moet ik nu het hele huis verwarmen.’

Het is wrang: juist de provincie die Nederland de afgelopen zestig jaar warm hield met goedkoop gas, lijdt nu het meest onder de energiecrisis. In de top-20 van plaatsen en buurten waar de meeste inwoners in energiearmoede leven, staan dertien Groningse. Mensen hebben er gemiddeld lagere inkomens, terwijl veel Groningse huizen zeer energie-onzuinig zijn. Het gasverbruik is daardoor relatief hoog.

Op de weinig eervolle ranglijst neemt Van Dams woonplaats Uithuizen plek 12 in. Wie ten noorden van de spoorlijn richting Roodeschool door de naoorlogse wijk Plan Noord loopt, ziet waarom. Enkel glas is geen uitzondering, isolatie wel. In de gemeente Het Hogeland heeft 23 procent van de huizen energielabel E of lager, inventariseerde Natuur en Milieu deze week. Landelijk is dat 16 procent.

‘Dit zal wel label X zijn’, zegt Van Dam cynisch over zijn tochtige huurwoning aan de Fivelingoweg, waar hij al 37 jaar woont. ‘Als het buiten een beetje waait, bewegen binnen de gordijnen.’

Dat Uithuizen boven op het Groninger gasveld ligt, is geen abstractie. Alleen dit jaar al beefde de bodem er acht keer. ‘We hebben er alleen de ellende van’, zegt Van Dam over het gas. Bij een van de stevigere bevingen kwam het bovenste deel van de kast in de woonkamer naar beneden. In de slaapkamermuur zit een grote scheur. ‘We weten inmiddels niet beter.’

En dan behoort Van Dam nog tot de gelukkigen. Hij heeft een vast energiecontract tot 2026. Al is bijna 1 euro per kubieke meter gas behoorlijk prijzig. Zo’n 1.700 kubieke meter gas verstoken Van Dam en zijn partner. Flink meer dan gemiddeld, en dat in een krap bemeten rijtjeshuis. ‘Terwijl we van april tot oktober de ketel uitschakelen.’

Besparen doen ze op boodschappen. ‘Bij de groenteboer in Roodeschool krijg je nog weleens een grote zak winterpenen voor een euro. Dan maak ik twee porties stamppot, dat scheelt weer een keer koken op gas.’

Aan de overkant van de straat

Het contrast met de overkant van de straat kan haast niet groter. Daar zitten Theo en Ria Hilbert bij 22 graden gerieflijk in hun zonovergoten woonkamer. ‘Het enige nadeel is dat we de warmte in de zomer moeilijk kwijt kunnen’, zegt Ria. ‘Maar dat is in deze tijden een luxeprobleem.’

Eind 2015 werd hun rijwoning als een van de eerste Groningse sociale huurhuizen in een pilot aardbevingsbestendig gemaakt en verduurzaamd tot ‘nul op de meter’. De hele buitengevel werd gestript en vervangen door een dikke isolerende schil. Op het dak liggen 32 zonnepanelen. Terwijl ze vanuit hun slaapkamer kunnen zien hoe af en toe gas uit Groningenveld wordt afgefakkeld, hebben ze zelf geen gasaansluiting meer.

Tevreden laat Theo Hilbert (76) de Essent-app op zijn telefoon zien: 15 euro bedraagt het maandelijkse voorschot. ‘Maar wij krijgen over dit jaar nog ruim 600 euro terug.’

Al bijna 48 jaar woont het echtpaar op hetzelfde adres. ‘Ik weet nog hoe je vroeger op zolder door de dakpannen heen naar buiten keek’, zegt Theo Hilbert. ‘Wat we toen voor de hemel stookten, verdienen we nu weer terug.’

Een aanzienlijk deel van de Uithuizer woningen is niet aardbevingsbestendig, en moet dus versterkt worden – of zelfs gesloopt en herbouwd. Aanvankelijk werd die enorme operatie als kans gepresenteerd. Als de vaak matige huizen toch aangepakt moesten worden, dan graag ook meteen verduurzaamd. Zo zou de provincie ook nog iets duurzaams overhouden aan decennia roofbouw.

Maar dat perspectief pakt voor veel inwoners van het gasgebied voorlopig averechts uit. De versterkingsoperatie verloopt uiterst moeizaam, mede vanwege verschuivende normen en uiteenlopende doelstellingen. En omdat het lot van duizenden huizen al jaren ongewis is, investeren corporaties amper tot niet meer in verduurzaming.

‘Wij zijn vanaf 2008 bezig met het na-isoleren van woningen’, zegt Harry Oosting, directeur van de Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW). ‘Maar dit proces is na 2015 stil komen te liggen door de onzekerheid over wat er met onze woningen moest gebeuren in het kader van de aardbevingen.’

Op de nominatie voor sloop

Ook het huis van Bert van Dam staat op de nominatie om in 2024 gesloopt te worden – al is in de versterkingsoperatie zelden een planning gehaald. Maar opgegeven is het al wel. ‘Er is al tien jaar niks meer aan gedaan.’ De schimmel heeft de slag om de bovenverdieping inmiddels glorieus gewonnen en is inmiddels ook goed op weg het hele plafond in de slaapkamer zwart te kleuren. Het wisselgeld: de huur (375 euro) is ook al tien jaar niet verhoogd.

In het dorp worden ruim driehonderd woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. ‘Daarmee wordt een grote stap gezet in de verduurzaming’, belooft corporatiebestuurder Oosting. Voor huizen die niet platgegooid hoeven te worden, zijn verduurzamingssubsidies beschikbaar. Over vijf jaar moeten alle woningen van SUW energielabel A hebben. ‘Wij vinden dit ook een morele plicht tegenover onze huurders.’

Driekwart van de ruim 500 duizend Nederlanders die volgens onderzoeksinstituut TNO in energiearmoede leven, woont in een sociale huurwoning. Ze kunnen zelf amper energiebesparende maatregelen nemen, merkte de Ombudsman onlangs op.

De hand aan de thermostaat is dan wat rest. Zeker als je met een variabel energiecontract bent overgeleverd aan de grillen van de markt. Aan de Ommelandenweg staat een jonge vrouw met haar puppy Blue in de tuin – het hondje wil liever vlug weer de bijkeuken in. ‘Al is het binnen ook maar 15,5 graden.’ Zelfs dat biedt weinig soelaas. ‘We hebben nog enkel glas. In november moesten we al 280 euro betalen – en toen was het nog niet eens koud.’

Ze heeft een inkomen als helpende in de zorg, maar vreest koude weken als deze. Alleen als er vrienden komen, draait ze de thermostaat nog wat omhoog. ‘Ik ga nu zelf vaak even bij mijn ouders langs om op te warmen.’

Van het gas af

De Tweede Kamer maande staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief vorige week nog te onderzoeken of de provincie Groningen niet als eerste van het gas af zou kunnen. Op die manier zou de ‘ereschuld’ in het wingewest kunnen worden ingelost. Vijlbrief vond het het ‘in principe een goed idee’. Maar: het zal miljarden kosten. ‘Ik ben bang dat ik de staatssecretaris word die iets belooft en dat een jaar later blijkt dat het niet kan.’ Het echec met de wachtrij voor de verduurzamingssubsidie van 10 duizend euro ligt hem nog vers in het geheugen.

De Nationaal Coördinator Groningen heeft geen overzicht hoeveel huizen in de versterkingsoperatie verduurzaamd zijn. Nog steeds kijkt de instantie met bewoners naar ‘koppelkansen’ om versterken te combineren met verduurzamen, laat een woordvoerder weten. ‘Bij sloop-nieuwbouw houden we ons aan de wettelijke eisen voor duurzaamheid die in het Bouwbesluit staan. Verder hebben we geen formele doelstellingen rond verduurzaming.’

Ria en Theo Hilbert voelen tijdens de koude dagen mee met dorpsgenoten die het minder getroffen hebben. Toen hun huis de metamorfose onderging, kwamen mensen uit het heel Uithuizen kijken. Velen zou immers hetzelfde te wachten staan. ‘Maar daar is niks van terechtgekomen’, zegt Ria. En dat is zuur, zeker in deze tijden. ‘Onze jongste dochter zit aan de andere kant van het dorp onder een dekentje op de bank.’