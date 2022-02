Jubileumjaar koningin Elizabeth overschaduwd door schandalen prins Charles en Andrew

Prins Charles, koningin Elizabeth en prins Andrew tijdens de traditionele jaarlijkse viering van de Britse monarchie in 2019. Beeld Brunopress

‘Wel, zoals jullie kunnen zien, kan ik me amper voortbewegen.’ Met deze woorden is de koningin weer aan het werk gegaan. Ze sprak deze woorden toen ze, geholpen door een wandelstok, richting twee hoge paleisfunctionarissen liep. Het waren de eerste bewegende beelden van de koningin sinds de Britse bevolking was geschrokken door het nieuws dat ze misschien het coronavirus had opgelopen, met als Charles en diens vrouw Camilla. Het bleek loos alarm, maar hoe fragiel de jubilerende vorstin is, werd meteen duidelijk.

Schikking zedenzaak

Dit jaar viert ze haar 70-jarige koningschap, een absoluut record in de wereldgeschiedenis. Zonder zorgen gaat dit niet. Eerder deze week werd bekend dat prins Andrew een schikking heeft getroffen met Virginia Roberts, die hem had beticht van seksueel misbruik toen zij minderjarig was. Als tiener zou ze een van de slachtoffers zijn geweest van de steenrijke Jeffrey Epstein, die haar voor seksuele handelingen ‘uitleende’ aan zijn goede vriend Andrew. Het kwam niet tot een geruchtmakende rechtszaak, maar het schikkingsbedrag is omgerekend 14,4 miljoen euro. Eenzesde van deze som zou zijn betaald door koningin Elizabeth zelf.

Deze financiële bijdrage leidde meteen tot de vraag of belastinggeld is gebruikt om te schikken in een zedenzaak. Volgens een paleiswoordvoerder is dat niet het geval. Het geld zou niet uit de toelage komen die het koningshuis elk jaar krijgt, maar uit de opbrengsten van de 18.000 hectare aan land die de koningin als Hertogin van Lancaster bezit, en van het onroerend goed dat daarop staat. De 27 miljoen euro die ze hier per jaar aan verdient, zijn privé-inkomen waar de koningin belasting over betaalt.

Politieonderzoek

Maar niet alleen Andrew, maar ook troonopvolger Charles bezorgt de koningin kopzorgen. De politie heeft bekend gemaakt een onderzoek te zijn begonnen naar de financiële handel en wandel van een van zijn liefdadigheidsinstellingen, The Prince’s Foundation. Het hoofd van deze stichting, Michael Fawcett, zou Saoedische donateur een Brits paspoort in het vooruitzicht hebben gesteld. Fawcett is opgestapt na het bekend worden van deze affaire. Charles zou niets hebben geweten van wat zijn vertrouweling zou hebben uitgespookt.

Het koningshuis poogde zich na al deze miserabele berichtgeving in een positief daglicht te laten zien door kiekjes uit te brengen die gewone burgers door de decennia tijdens officiële gelegenheden hebben gemaakt van de leden van de koninklijke familie. Tevens zijn er foto’s te zien van bekende fotografen als Cecil Beaton en Annie Leibovitz. Het is een voorproefje van de Life Through a Royal Lens-tentoonstelling, die binnenkort van start gaan in Kensington Palace. Deze expositie maakt deel uit van alle jubileumactiviteiten.