Juan Guaidó wordt als een held onthaald na terugkeer, de gevreesde arrestatie blijft uit

‘Maduro kan dit dappere volk niet stoppen’, zei hij met overslaande stem. ‘Ze kunnen ons bedreigen, maar ze kunnen ons niet tegenhouden.’ Zoals in al zijn toespraken, richtte Guaidó zich ook nu weer tot de strijdkrachten die trouw zijn aan de socialistische leider Nicolás Maduro. ‘Jullie moment is gekomen’, aldus Guaidó. Er zijn tot nu toe zo’n vierhonderd militairen overgelopen, een fractie van de ruim honderdduizend manschappen.

Verder vertelde Guaidó dat hij dinsdag ontmoetingen heeft met vakbonden van ambtenaren. Mocht Guaidó die bonden achter zich krijgen, dan zou dat een grote klap betekenen voor het regime. Maduro’s aanhang is ontzettend geslonken de laatste jaren, hij moet het nu vooral nog hebben van degenen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van het regime. ‘Dinsdag komen we met een belangrijke gezamenlijke verklaring’, beloofde Guaidó.

Guaidó is Kamervoorzitter van het Venezolaanse parlement, en riep zichzelf op 23 januari uit tot interim-president. Hij eist het aftreden van Maduro, die de democratie in Venezuela de nek om heeft gedraaid en in mei op frauduleuze wijze is herkozen. Guaidó wil na Maduro’s vertrek de instituten democratiseren om daarna zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen te organiseren.

Maduro noemt Guaidó een couppleger, bevroor diens bankrekeningen en verbood de oppositieleider het land te verlaten. Maar Guaidó stak op 22 februari illegaal de grens over met Colombia, en lachte Maduro daarmee in het gezicht uit. Na een mislukte poging humanitaire hulp Venezuela binnen te brengen, bezocht Guaidó vorige week Zuid-Amerikaanse bondgenoten.

Gewone lijnvlucht

De 35-jarige politicus had de spanning rond zijn terugkeer meesterlijk opgebouwd. ‘Uiterlijk maandag arriveer ik’, zei hij zonder daarbij te vertellen waar en hoe. Pas toen lokale media maandagochtend ontdekten dat tien ambassadeurs op het vliegveld van Caracas op Guaidó stonden te wachten, werd duidelijk dat de politicus met een gewone lijnvlucht het land in zou komen. Nederland was vertegenwoordigd door Jan Willem Le Grand, de nummer twee in Caracas.

De diplomaten waren er om de veilige doorgang te verzekeren, maar Maduro legde Guaidó geen strobreed in de weg. Hij negeerde de terugkeer van de oppositieleider volkomen, en twitterde de hele dag vrolijke beelden van het carnavalsfeest. Wellicht is Maduro gezwicht voor de dreigementen: ‘Iedere bedreiging van Guaidó’s veilige terugkeer kan rekenen op een harde reactie van de VS’, zei de Amerikaanse veiligheidschef John Bolton zondag.

Door niet op te treden tegen Guaidó, haalt Maduro druk van de ketel. Mogelijk gokt hij erop dat zijn rivaal als een nachtkaars zal uitdoven, als een machtswisseling uitblijft. Voorlopig is daarvan nog geen sprake, Guaidó werd maandag als een held onthaald. In het hele land gaven honderdduizenden gehoor aan zijn oproep te demonstreren. ‘Guaidó amigo, het volk staat aan jouw kant’, scandeerden ze. ‘We gaan goed’, riep Guaidó hen toe. ‘En we gaan door tot we de vrijheid hebben bereikt.’