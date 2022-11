JOVD-jongeren kritisch over twaalf jaar Rutte: ‘In dit land word je slapend rijk en werkend arm’

Michiel Suijker (links) en Bram van Bon voor het torentje in Den Haag. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Ze zijn jong en idealistisch, maar ook pragmatisch. Michiel Suijker (24), landelijk voorzitter van de JOVD en bestuurslid Bram van Bon (21) dienen zaterdag samen met de afdeling Groningen op het landelijke partijcongres een motie in namens bijna tweehonderd VVD-leden om de nieuwe asielwet van het kabinet te steunen. Ja, er moet iets gebeuren aan de asielinstroom, maar de asielzoekers die hier zijn, moeten fatsoenlijk en eerlijk worden opgevangen. Als gemeenten vrijwillig geen solidariteit tonen, dan moet dat met dwang. Die lijn van Rutte kan de jongerentak nog volgen.

Maar op bijna elk ander front geven ze flink tegengas. Onder Ruttes leiding is de VVD verworden tot een partij waar het optimisme uit is gezogen. De opvatting over het liberalisme is terughoudend geweest, waarbij een belangrijk basisbeginsel uit het oog is verloren: dat iedereen dezelfde startpositie moet hebben.

Suijker: ‘Jongeren uit een rijke familie hebben een grotere kans om te slagen in het leven, onder meer doordat ze beter onderwijs krijgen. Rijke ouders kunnen zich bijles veroorloven, of sturen hun kinderen naar een privéschool zoals het Luzac College, waar je als het ware door de havo of het vwo heen wordt getrokken. En daar begint het: hoe beter het onderwijs, hoe groter de kans te slagen in het leven.’

Wat merken jullie daar zelf van?

Suijker: ‘Ik heb veel vrienden die niet op kamers gaan, omdat ze ouders hebben die dat niet kunnen betalen.’

Van Bon: ‘Of ze gaan toch op kamers, maar werken dan dertig uur per week naast hun studie. Ook hier zie je ongelijkheid ontstaan: deze groep kan zich geen studievertraging veroorloven en kan daardoor moeilijker een bestuursfunctie doen of een half jaar in het buitenland studeren. Bij het solliciteren staan zij op achterstand. ’

De VVD-interpretatie van het liberalisme is: als je hard werkt, mag je je geld uitgeven waar je maar aan wilt, zoals beter onderwijs voor je kinderen.

Van Bon: ‘Die interpretatie heeft ervoor gezorgd dat niet meer je eigen inzet doorslaggevend is voor wat je kunt bereiken, maar je afkomst. De hoeveelheid middelen die je meekrijgt van je ouders is heel bepalend geworden voor je slagingskansen. De liberale belofte van de VVD is stukgelopen.’

Heeft het liberalisme onder Mark Rutte een verkeerde afslag genomen?

Suijker: ‘Ik denk dat we kunnen concluderen dat dit het geval is, ja.’

Van Bon: ‘In Nederland worden mensen nu slapend rijk en werkend arm. Als je rendement haalt uit je vermogen, bijvoorbeeld omdat je belegt in een huis, betaal je maar een laag percentage belasting over die inkomsten. Als je verpleegkundige bent en je werkt een paar uurtjes meer, dan draag je de helft af.’

De vermogensbelasting moet omhoog?

Suijker: ‘Ja. Die moet ten minste gelijk zijn aan de belasting die je betaalt over inkomsten uit arbeid. Het is ook eerlijker om een hogere erf- en schenkbelasting te rekenen. Wat ons betreft mag die naar 50 procent.’

Je kunt ook zeggen: de toekomst van jongeren heeft er nog nooit zo goed uitgezien, er is werk in overvloed.

Van Bon: ‘Dat is prachtig, maar als je vervolgens zulke hoge huizenprijzen hebt dat je nooit een huis kunt kopen, ook niet als je goed verdient, geeft dat toch een ander beeld.’

Is een fundamentele koerswijziging nodig bij de VVD?

Suijker: ‘Ja, ik denk dat dat besef langzaam indaalt. We gaan een onzekere toekomst tegemoet, met een beetje stuurloze overheid. Wat is ons verhaal voor de toekomst? We moeten toe naar een partij die bezig is met de vraag: wat willen we als liberalen wel en niet? Anders ga je het verhaal kwijtraken en word je een partij die versplintert, net als het CDA en de PvdA.’

De vorige fractievoorzitter Klaas Dijkhoff deed wel een poging om een koersdiscussie te beginnen.

Van Bon: ‘Hij kwam te vroeg, in een tijd waarin bij de VVD een soort afgedwongen gezelligheid heerste. Een bitterballencultuur: wij leveren de premier, dus jullie moeten trots zijn.’

Suijker: ‘Er is lang niet echt gediscussieerd over een visie.’

Van Bon: ‘Daar betalen we nu de prijs voor. De VVD zou nu heel goed een Klaas Dijkhoff kunnen gebruiken.’

Moet Rutte bij de volgende verkiezingen de lijsttrekker zijn?

Suijker: ‘Ja, op het moment dat hij dat grote visionaire verhaal kan vertellen. Nee, als hij dat niet kan.’

Van Bon: ‘De Rutte van de afgelopen jaren kan niet de volgende verkiezingen leiden.’

Jullie missen een groot, visionair verhaal?

Suijker: ‘Ja. De partij staat er zo slecht voor omdat de kiezer gewoon niet goed weet waar de partij voor staat. Waarom concentreren we ons alleen maar op stikstof?’

Wie kan dat visionaire verhaal vertellen?

Suijker: ‘Iemand die heel duidelijk kleur bekent is Edith Schippers, al is haar verhaal anders dan het onze. Klaas Dijkhoff spreekt ons erg aan. Het zou perfect zijn als die twee met elkaar de strijd aangaan, want dan kan de partij kiezen.’

Van Bon: ‘Dijkhoff of een andere persoon, dat maakt niet uit, maar wel iemand die het debat aangaat over de liberale beginselen en niet alleen zegt wat belangrijk is voor de VVD als regeringspartij.’

Suijker: ‘Ik vind die jongen die in de Kamer namens de VVD sprak over lhbti-rechten interessant: Ulysse Ellian. Hij durft te praten vanuit zijn hart.’

Van Bon: ‘Dilan Yesilgöz had een goede H.J. Schoo-lezing. Ik ben benieuwd naar meer verhalen.’

Zijn jullie niet bang dat je de kip met de gouden eieren weggooit?

Van Bon: ‘Dat horen wij vaker, maar dat vinden wij naïef. Want een volkspartij hangt niet aan één persoon. We hebben met het CDA gezien dat Balkenende te lang bleef zitten. Ook de PvdA is na Kok ingestort. Die partijen zijn afgerekend, omdat ze geen verhaal meer hadden.’

Suijker: ‘Maar ik herken wel wat je zegt: als wij een Melkert krijgen, dan kan dat ook bij ons gebeuren. Ik wil dus niet meedoen aan het populistisch geluid dat Rutte weg moet. Hij moet wel veranderen.’