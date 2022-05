Journalistieke ambities? De Volkskrant zoekt stagiairs

De redactie van de Volkskrant. Beeld Hollandse Hoogte/ANP

We hebben stageplekken op de redacties verslaggeverij, sport, magazine/V (kunst, cultuur, media), V-beeld, economie, wetenschap, data/onderzoek en vormgeving. Ook stages op de redacties buitenland, Den Haag, opinie & debat en foto (voor beeldredacteuren) zijn mogelijk.

Op de redactie crossmedia is plaats voor stagiairs met journalistieke ambities die interesse hebben in online design en coderen én voor stagiairs die willen helpen met het editen en produceren van podcasts. Op de infographicsredactie kun je je (in samenwerking met de dataredactie en crossmedia) ontwikkelen in het maken van infographics voor de papieren krant en voor online.

Stages duren minimaal drie maanden. Studenten die een HBO-opleiding journalistiek of een master journalistiek volgen, hebben de voorkeur, maar de stages staan open voor iedereen met journalistieke ambities. De Volkskrant streeft een diverse redactie na. We nodigen stagiairs met een biculturele achtergrond nadrukkelijk uit om werkervaring bij ons op te doen.

Van stagiairs wordt ambitie en – voor de verslaggevende redacties – schrijftalent verlangd, plus affiniteit met de Volkskrant. De stagevergoeding is 350 euro per maand, plus eventueel een reiskostenvergoeding. We stellen je een leerzame periode in het vooruitzicht, met volop kansen en een intensieve begeleiding door ervaren redacteuren in een plezierige werksfeer.

Belangstelling? Mail je aanmelding (sollicitatiebrief, cv en minimaal drie stukken of producties van jouw hand) naar de stagecoördinator van de Volkskrant, Paul Onkenhout. Laat ook weten op welke redacties je zou willen werken en in welke periode.

Voor aanmeldingen en informatie: p.onkenhout@volkskrant.nl