Journalistiek roept op tot modernisering Wet openbaarheid van bestuur

De Kamer buigt zich dit voorjaar over het wetsvoorstel voor de Woo. De brief is een initiatief van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) en wordt ondersteund door de hoofdredacties van vijftig vooraanstaande media. Alle landelijke en regionale kranten, NOS Nieuws, RTL Nieuws, alle regionale omroepen, opiniebladen, journalistieke radio- en tv-programma’s, het Genootschap van Hoofdredacteuren en de Nederlandse Vereniging van Journalisten hebben zich achter de VVOJ geschaard.

‘Moderniseren en verbeteren van de Wob zal de openbaarheid van bestuur meer bevorderen dan het huidige Woo-voorstel en de journalistiek beter in staat stellen haar controlerende rol in onze democratie te vervullen’, schrijft de verzamelde Nederlandse journalistiek in de brief.