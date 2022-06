Journalistenbond NVJ en DPG Media bereiken na jaren akkoord over vergoeding freelancers, rechtszaken stopgezet

Protest van de NVJ tijdens de eerste zitting van freelancers Hans Teunissen (schrijvend journalist) en Peter Nicolai (fotojournalist) tegen DPG. Beeld Joris van Gennip / NVJ

‘We hebben echt een stap gezet met DPG Media naar eerlijke tarieven en we denken dat dit een gunstige uitwerking heeft op de relatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer’, zegt NVJ-secretaris Milen van Boldrik. ‘Er is hiermee echt iets positiefs bereikt in de journalistiek.’ Bart Verkade, zakelijk directeur van DPG, sluit zich daarbij aan. ‘We zijn de afgelopen jaren tot de conclusie gekomen dat we meer onze best moeten doen om freelance journalisten aan ons te binden.’

Zelfstandige freelance journalisten ontvangen binnenkort 167 procent van het cao-loon, met een minimum van 30 euro per uur voor startende journalisten. Basistarieven van regionale fotojournalisten worden verhoogd van 55 naar 65 euro per opdracht. Alle tarieven worden geïndexeerd voor zowel schrijvende journalisten als fotojournalisten. En, niet onbelangrijk: aan de twee slepende rechtszaken tussen DPG Media versus de lokale freelancers Teunissen en Nicolai, en Rogier en Van Uem komt een eind. In die zaken is geschikt.

Wie die rechtszaken de afgelopen jaren volgde, moet op een zeker moment hebben gedacht: tussen de NVJ en DPG Media komt het nooit meer goed. Over en weer klonken verwijten. ‘Slikken of stikken’, zo werd de manier waarop DPG Media zou omgaan met regionale freelance journalisten door hun advocaat omschreven. Fotograaf Ruud Rogier zei amper te kunnen leven van de 42 euro die hij kreeg voor foto-opdrachten waarvoor hij tweeëneenhalf uur moest werken. En dat terwijl DPG Media in 2021 een nettowinst van 228 miljoen euro maakte, zo werd opgemerkt. Volgens lokale journalisten kwam zelfs hun veiligheid door de houding van DPG Media in het geding omdat ze, tegen de achtergrond van een gepolariseerde samenleving, geen tijd en middelen kregen om veiligheidstrainingen te doen – een claim die door DPG Media als ongefundeerd en verwerpelijk werd omschreven.

Hoge winsten

Vanuit DPG Media werd gesteld dat de hoge winsten van het bedrijf het dankbare resultaat zijn van een zorgvuldige (en zuinige) strategie. De hoge winsten werden grotendeels geherinvesteerd in het bedrijf, zei men daar. Bovendien waren de journalisten simpelweg akkoord gegaan met een door de markt gegenereerd tarief. Fijntjes werd door de advocaat van DPG Media opgemerkt dat de editie van De Gelderlander, waar de procederende freelance journalist Hans Teunissen voor schreef, een bescheiden oplage had van 8.000 exemplaren. En dat de foto’s van Rogier ‘niet het niveau van Vincent Mentzel’ (de gewezen sterfotograaf van NRC, red.) bereikten. Daar horen marktconforme prijzen bij.

Tegen deze achtergrond moesten nieuwe onderhandelingen over tariefverhogingen nog beginnen, nadat de vorige onderhandelingen in september 2021 op niets waren uitgelopen. Niet geheel ten onrechte werden de rechtszaken door de advocaten van DPG Media dan ook omschreven als ‘onderhandelingsinstrumenten van de NVJ’.

‘We stonden allebei in de vechthouding’, beaamt NVJ-secretaris Van Boldrik. ‘Maar ik denk dat allebei de partijen heel tevreden zijn. Deze nieuwe voorwaarden zijn gewoon fair.’ Bart Verkade van DPG Media: ‘Wij willen billijke tarieven betalen en zorgen dat onze freelancers ruimte hebben om geld opzij te leggen voor vakantie, pensioen en verzekeringen. We kunnen deze grote stap nu zetten omdat DPG Media een kerngezonde onderneming is met stuk voor stuk goed lopende titels. Toen de rechtszaken werden aangespannen in 2017 en 2018 stonden we er anders voor. We hadden in 2015 de regionale kranten overgenomen en de ruimte die er nu is, was er toen simpelweg niet.’

Het akkoord zal ook voelen als een opluchting voor de rechters in de beide zaken. Zij worstelden zichtbaar met de uitspraak die ze zouden moeten doen. Wat juridisch gezien een ‘eerlijk tarief’ is, laat zich nog niet zo eenvoudig uitleggen. Beide partijen leken bereid om de Hoge Raad zich hierover te laten buigen. Uiteindelijk bleek een onderling akkoord toch de voorkeur te genieten.