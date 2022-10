Journalisten steeds vaker mikpunt van bedreigingen: ‘Steekwerende vesten zijn geen overbodige luxe’

In april 2021 werd de auto van een fotograaf die was afgekomen op een 112-melding van een autobrand met een shovel ondersteboven in een sloot geschoven. De dader, de 34-jarige Albert E., werd in februari dit jaar daarvoor veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 7 voorwaardelijk. Beeld ANP / Persbureau Heitink

Zeker 25 freelancers zijn via PersVeilig momenteel toegerust met een alarmknop of camerabeveiliging, aldus het landelijke meldpunt voor journalisten die vanwege hun werk worden bedreigd of geïntimideerd. Een ‘schrikbarend’ aantal, vindt medeoprichter Peter ter Velde. ‘We financieren pas sinds begin vorig jaar beschermingsmiddelen voor journalisten. Op enig moment dacht ik: het moet nu echt rustiger worden.’

Om wat voor bedreigingen gaat het dan?

‘In bijna alle gevallen ging het om bedreigingen die online zijn geuit, maar waarbij er wel aanwijzingen waren dat het zich kon verplaatsen naar de fysieke wereld. Zo gingen er namen en huisadressen van journalisten rond in Telegram-groepen. Of iemand die via Facebook een anoniem bericht kreeg met een foto van diens huis. Dat zijn duidelijk indicaties dat fysiek geweld dreigt en dat voelt zeer beangstigend. Bij een enkeling is dat overigens ook gebeurd: een freelance-journalist kreeg een steen door zijn ruit nadat zijn naam rondging in een Telegram-groep.’

Zijn freelance-journalisten vaker het doelwit van agressie en intimidatie vergeleken met hun collega’s in loondienst?

‘Dat kan ik niet zeggen op basis van meldingen die we binnenkrijgen. Je ziet wel dat regionaal werkzame journalisten kwetsbaarder zijn: ze wonen vaker in een dorp waar iedereen hen kent, dus kwaadwillenden weten het woonadres van een journalist sneller te vinden. Ze kunnen dan wel hun socialmedia-accounts afschermen, maar hun adres is vaak toch al bekend. Voor journalisten die voor een landelijk medium werken en in een grote stad wonen, geldt dat veel minder.’

Ben je als freelance-journalist kwetsbaarder?

‘Ja, in zoverre dat je niemand achter je hebt staan. Een journalist in vaste dienst valt, als het goed is, onder een bedrijf dat een bedreiging meteen oppakt. Dat zien we nu ook bij de hoofdredactie van Hart van Nederland, waarmee we voortdurend in direct contact staan sinds hun politieke verslaggever het doelwit werd van intimidatie door Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren. Maar een freelancer heeft niemand. Dat is ook de reden dat we subsidie hebben gekregen om freelancers financieel te ondersteunen in hun bescherming.’

Hoe zien die beschermingsmaatregelen er precies uit?

‘We kunnen ze voorzien van een alarmknop of camerasysteem. Bij het opzetten van een camerasysteem laten we vaak een scan van het huis maken om te kijken waar de zwakke plekken zitten. Soms financieren we ook aanpassingen aan die inbraakgevoelige plekken in huis – veel freelancers verdienen namelijk echt niet veel geld met hun werk. Er is subsidie beschikbaar voor speciale raamfolie die stenen tegenhoudt en voorkomt dat een raam versplintert.

‘We zijn ook eens gebeld door een freelancer die voor een klus verslag moest doen van een potentieel gevaarlijke demonstratie, en daar liever een beveiliger bij wilde hebben. Regel het maar, hebben we toen gezegd na een risico-analyse. Wij betalen het. Daarnaast bieden we freelancers ook beschermingsmiddelen voor op straat, dat geldt met name voor journalisten en 112-fotografen die veel op demonstraties afgaan. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan steekwerende vesten.’

Steekwerende vesten?

‘Rond de coronademonstraties riepen relschoppers in Telegramgroepen geregeld op om wapens mee te nemen. Er zijn ook messen gezien tijdens demonstraties. Dus het is geen overbodige luxe.’

Meldpunt PersVeilig bestaat sinds november 2019, op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), het Openbaar Ministerie, de politie en het Genootschap van Hoofdredacteuren. Directe aanleiding was een rapport uit 2017, waaruit onder meer bleek dat 61 procent van de ondervraagde journalisten te maken heeft met bedreigingen. Dat percentage steeg vorig jaar naar 81 procent. In 2021 kreeg PersVeilig 272 meldingen binnen, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2020. Het aantal meldingen van fysiek geweld tegen journalisten is dit jaar wél drastisch teruggelopen, zegt Ter Velde. ‘Maar we moeten nu niet denken dat we de trend nu hebben omgebogen.’

Hoe is die afname dan te verklaren?

‘Vorig jaar ondervonden journalisten veel meer geweld wanneer ze verslag deden van coronademonstraties en avondklokrellen. Rond de boerenprotesten dit jaar zagen we wel even een opleving van geweld. We zeggen dan ook tegenwoordig: waar mensen in groepen samenkomen, moet je er altijd rekening mee houden dat ze zich tegen je keren.’

De aandacht voor journalisten die online bedreigingen en intimidatie ervaren, groeit. Veel journalisten schrijven niet meer over beladen onderwerpen. Worden anti-democratische krachten juist niet aangemoedigd door het delen van verhalen over trauma en angsten?

‘Ik vind het juist goed om te laten zien wat de impact is. Dat moedigt ook hoofdredacties aan om het publiekelijk op te nemen voor hun werknemers. Een mooi voorbeeld was een recent Twitter-statement van Wilma Haan, de adjunct-hoofdredacteur van NOS Nieuws. Onze nieuwe Israël-Palestina correspondent werd online keihard aangevallen vanwege haar Arabische afkomst. Wilma Haan stelde niet alleen dat de aanvallen racistisch en seksistisch waren, maar dat ze een duidelijke grens trok. Dat is in Nederland, in tegenstelling tot de Verenigde Staten, niet eerder voorgekomen.’