Journalisten mogen toch zonder toestemming naar terroristisch gebied

Grapperhaus wilde bij wet regelen dat een verblijf in terroristisch gebied voor iedereen, zonder uitzondering, strafbaar zou zijn. Beeld ANP

Grapperhaus komt met een wetsvoorstel waarin voor journalisten en hulpverleners van ‘een onpartijdige humanitaire organisatie’ strafuitsluitingsgrond geldt.

Eerder had Grapperhaus juist bij wet willen regelen dat zo’n verblijf voor iedereen, zonder uitzondering, strafbaar zou zijn. Die wet was al door de Tweede Kamer goedgekeurd en lag voor bij de Eerste Kamer, die er kritisch over was. De angst was dat de overheid daarmee inzicht zou krijgen in journalistieke projecten. Terreurorganisaties zouden bovendien toestemming van de overheid kunnen uitleggen als journalistiek werk in opdracht van regeringen.

Daar kwam kritiek op van onder meer de journalistenvakbond NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren, die door de Eerste Kamer serieus werd genomen. Ana van Es, Volkskrant-correspondent in het Midden-Oosten, behoorde tot degenen die in de Eerste Kamer als deskundige uitlegde hoe belangrijk het voor journalisten is vrij te kunnen afreizen naar conflictgebieden.

De wet was ingegeven door angst dat reizigers naar door terroristen bestuurde gebieden - denk aan het kalifaat van IS - zich kunnen gaan vereenzelvigen met het daar heersende gedachtegoed.

Algemeen secretaris Thomas Bruning van de NVJ is blij met de toezegging. ‘Het is goed dat de regering heeft geluisterd naar onze fundamentele bezwaren.’