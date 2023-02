‘Journalisten moeten veel meer ruchtbaarheid geven aan het vermoorden van collega’s’

Persvrijheid is ook in Nederland geen vanzelfsprekendheid meer, stelt Ruth Kronenburg van Free Press Unlimited. Het verbaast haar dat media zelf daar weinig aandacht aan schenken.

Vijf jaar geleden had ze het zich niet kunnen voorstellen: dat Free Press Unlimited masterclasses ‘Persvrijheid’ in Nederland zou organiseren. Normaal gesproken biedt de organisatie hulp in landen waar geen of slechts een beperkte persvrijheid bestaat, doet onderzoek naar de repressie van journalisten en regelt voor hen kogelvrije vesten, vpn’s om de internetcensuur te omzeilen, trainingen, safe houses.

Na de val van Kabul hielp Free Press Unlimited bij de evacuatie van 87 Afghaanse journalisten en hun families. En zette na de inval van Poetin in Oekraïne de actie Media Lifeline Ukraine op voor lokale journalisten: binnen vier dagen voorzag ze hen van powerbanks, generatoren en cash geld zodat journalisten konden overleven. Anderen werden naar ‘hubs’ gebracht in Polen van waaruit ze veilig hun werk konden doen. Directeur Ruth Kronenburg ontving afgelopen mei namens de Nederlandse stichting Free Press Unlimited onder andere daarvoor een speciale Tegel, de belangrijkste journalistieke prijs in Nederland.

Maar nu is Free Press Unlimited dus ook werkzaam in Nederland zelf; op verschillende plekken werden de afgelopen maanden gratis masterclasses georganiseerd voor gewone burgers. Zoals in de Utrechtse bibliotheek op het Neude waar een gezelschap van vijftien mensen (van pensionado’s en rechtenstudenten tot een antropoloog en een enkele journalist) zich boog over de vraag waarom persvrijheid belangrijk is voor een democratie. ‘Om goed geïnformeerd te worden over wat er in de wereld gebeurt zodat je je eigen keuzes kunt maken’, vond een pensionado en schreef zijn antwoord op een geeltje. ‘Om machthebbers te beteugelen’, zei een ander, waarop het gesprek op Rusland kwam waar de vrije pers vakkundig om zeep is geholpen. Een Iraanse vluchteling was er uit ongerustheid: ‘Ik ben gemeenteambtenaar. Wij vinden journalisten vaak lastig omdat ze moeilijke vragen stellen en omdat je niet weet welke kop ze boven hun stuk zetten, zodat er mogelijk gedoe van komt. Maar ik weet uit ervaring hoe belangrijk onafhankelijke journalisten voor een land zijn.’ De deelnemers in Utrecht maakten zich zorgen en wilden te weten komen hoe ze hun steentje konden bijdragen.

‘Persvrijheid is inderdaad ook hier geen vanzelfsprekendheid meer’, zegt Ruth Kronenburg, directeur van Free Press Unlimited een paar weken later in het Amsterdamse kantoor dat letterlijk transparant is door het vele glas, hier en daar beplakt met geel-zwarte posters met leuzen als ‘Every day is world press freedom day’. ‘Het verbaast me hoe weinig aandacht de pers daar zelf aan schenkt.’

Free Press Unlimited dat actief is in Nederland voelt een beetje als Artsen Zonder Grenzen dat in Ter Apel asielzoekers helpt. Wat is er aan de hand?

‘Toen ik in 2011 bij Free Press Unlimited kwam werken, richtten we ons alleen op wat we toen ontwikkelingslanden noemden. Nederland kwam nooit ter sprake. We hadden het niet eens over Europa. Maar een paar jaar later waren we werkzaam in Oost-Europa omdat voor ons duidelijk was dat na de annexatie van de Krim de repressie in de naburige landen zou toenemen.

‘En nu zijn we ook actief in Nederland. Want ook hier staat de persvrijheid onder druk, al realiseren we ons dat misschien nog niet genoeg. Op de internationale persvrijheidsindex van Verslaggevers zonder Grenzen, de internationale ngo die onderzoek doet naar persvrijheid, zijn we gedaald van plek 6 naar 28. Dat had deels ook te maken met een andere manier van meten, maar vooral met de moord op Peter R. de Vries – moord op een journalist weegt heel zwaar bij de weging van factoren die bepalen hoe hoog een land scoort op persvrijheid. Natuurlijk is het de vraag of hij vermoord is omdat hij journalist is of omdat hij een kroongetuige bijstond, maar feit is dat hij het grootste deel van zijn leven als misdaadverslaggever heeft gewerkt en daarmee bekendheid heeft opgebouwd – dat kun je niet uitvlakken. Bovendien waren er ook geweldplegingen tegen journalisten die verslag deden van anti-coronademonstraties. De NOS die zijn logo’s van hun busjes haalde vanwege de agressie die die opriepen bij bepaalde groepen mensen. We hebben de fotojournalist gehad die met auto en al door een shovel een greppel in werd geduwd, de Groningse journalist die een molotovcocktail door de bus kreeg omdat hij kritisch had geschreven over een vastgoedondernemer.’

Het gaat in deze gevallen niet om overheidscensuur zoals in de landen waar jullie doorgaans werken.

‘Maakt dat uit? Verslaggevers zonder Grenzen gebruikt voor persvrijheid de definitie: ‘het vermogen van journalisten als individuen en collectieven om nieuws te selecteren, te produceren en te verspreiden in het algemeen belang, onafhankelijk van politieke, economische, juridische en sociale inmenging en zonder bedreigingen voor hun fysieke en mentale veiligheid.’ Het gaat om de veiligheid van journalisten die zich niet belemmerd moeten voelen in hun werk. Voor hen maakt het geen verschil waar de bedreiging vandaan komt. Als je 24/7 beveiliging nodig hebt, ga je dan nog door met schrijven of verslag doen? Ook intimidatie vanuit de georganiseerde misdaad of vanuit burgers kan leiden tot censuur en zelfcensuur.’

Zijn er aanwijzingen voor zelfcensuur?

‘Ik heb daar geen aanwijzingen voor en hoor nog geen verhalen. Maar dat wil niet zeggen dat er geen journalisten zijn die, zonder het aan de grote klok te hangen, om die reden stoppen met een column of een bepaald onderzoeksgebied. Het aantal online bedreigingen is enorm toegenomen, vooral tegen vrouwen, die ook nog last hebben van seksisme en misogynie. Acht op de tien vrouwelijke journalisten heeft wel eens te maken gehad met een vorm van intimidatie, agressie of bedreiging, bleek onlangs uit onderzoek van de vakbond voor journalisten, de NVJ. Mensen realiseren zich niet genoeg hoe ernstig dat is, dat het er uiteindelijk toe kan leiden dat er niet meer over bepaalde onderwerpen geschreven wordt.

‘Ik heb het effect van bedreigingen zelf ervaren toen ik op het International Journalism Festival in Perugia de Indiase journalist Rana Ayyub ontmoette. Zij ontving ooit op één dag 26 duizend haatberichten omdat ze in het overwegend hindoeïstische land verslag doet van problemen onder moslimminderheden. Ondanks dat ze door haar regering werd tegengewerkt, was het toch gelukt om in Perugia te zijn – ik tweette een foto van haar met het bericht dat ik zo trots was dat ze er was. En toen kreeg ik zó’n stortvloed aan haat over me heen.’

Zoals?

‘Wie ik wel niet dacht dat ik was, dat ik het volstrekt aan het verkeerde eind had, dat het hier om een staatsvijand ging.’

Dat zijn geen bedreigingen.

‘Nee. Maar ík voelde al hoeveel beklemming en dreiging daarvan uitgaat. Journalistiek wordt steeds meer een roeping in plaats van een beroep. In andere landen zien we dat al langer. En dat heeft uiteindelijk ook gevolgen voor de democratie. Ieder mens heeft onafhankelijke informatie nodig om grip op zijn leven te krijgen en de juiste beslissingen te kunnen nemen.

‘Persvrijheid is de kanarie in de kolenmijn; die wordt als eerste ondergraven als de repressie toeneemt. Kijk maar naar landen als Rusland en Turkije: hoe meer onderdrukking hoe meer journalisten vluchten om met hulp van ons vanuit buurlanden hun werk te doen. Anderen gingen over tot zelfcensuur en wie dat niet deed, werd vervolgd, gemarteld, gevangengenomen of vermoord. In 2022 zaten wereldwijd 533 journalisten opgesloten – dat zijn er volgens Verslaggevers zonder Grenzen meer dan ooit, en 57 werden vermoord – dat zijn er meer dan ooit. Zo ernstig is het hier natuurlijk niet, maar ik hoop wel dat de media zelf ook iets gaan ondernemen.’

Wat moeten media doen?

‘Er veel meer ruchtbaarheid aan geven. Het voor hun collega’s opnemen, zodat die niet het gevoel hebben alleen te staan. Veel meer uitdragen: een aanval op één is een aanval op allen.’

Ligt daar ook geen taak voor de overheid?

‘Die neemt het serieus en heeft via de politie en het OM samen met de NVJ Persveilig opgericht, dat journalisten traint en voorbereidt.’

Maar ondertussen lakt de overheid hele passages weg van door journalisten opgevraagde documenten. Zou ze niet ook de hand in eigen boezem moeten steken?

‘Zeker, want ook daarmee traineer je de vrije pers natuurlijk. Er was hier een Zweedse journalist om verslag te doen van de nieuwe Wet open overheid, de opvolger van de wet openbaarheid van bestuur. Die was in shock: ze vond dat ze bij haar onderzoek van het kastje naar de muur werd gestuurd. In Zweden gaat dat veel transparanter en makkelijker. Binnen drie weken heb je als journalist je gevraagde informatie. De Zweedse journalist constateerde dat wij zelfs met de aanpassing van de wet nog steeds niet in de buurt kwamen van het Zweedse model.’

Ruth Kronenburg: er zijn wereldwijd nog nooit zoveel journalisten vermoord als in 2022: 57. Beeld Kiki Groot

Wat haalt zo’n masterclass Persvrijheid uit?

‘Onze eerdere masterclass voor nieuwe Tweede Kamerleden haalde zeker iets uit. Omdat er na de verkiezingen van 2021 veel nieuwe Kamerleden waren, hebben we een bijeenkomst over persvrijheid georganiseerd. We merkten dat lang niet voor iedereen duidelijk was waarom de vrije pers zo belangrijk is, en ook niet hoe belangrijk het is dat Nederland zich uitspreekt voor persvrijheid in het internationale speelveld. Hoezeer de veiligheid onder druk staat, hoe belangrijk een goede betaling is, ook voor freelance journalisten. Die masterclass was een doorslaand succes. Volt diende daarna bijvoorbeeld meteen een motie in over de noodzaak van noodvisa voor journalisten. En toen opperde een vrijwilliger van ons: waarom gaan we het land niet in om dat ook de burgers te vertellen? We hebben steeds meer aanhangers van complottheorieën en mensen die bij demonstraties rondlopen met spandoeken als ‘NOS = Fakenews’.’

Preek je niet voor eigen parochie? In Utrecht waren er enkel mensen die toch al overtuigd zijn van het belang van persvrijheid.

‘Die mensen hebben natuurlijk ook familie en vrienden. Dat ze op zo’n masterclass afkomen, is niet voor niets. Mogelijk hebben ze mensen in hun omgeving die anders denken en met wie ze in gesprek willen. En daar begint het. Dat geldt ook voor de pers. Als de NOS de logo’s van hun bussen haalt, melden andere media dat en that’s it. Alsof ze erin berusten. Laat die mensen die met spandoeken staan, langskomen; ga in gesprek, laat weten dat er een ethische code is waaraan journalisten zich moeten houden, waar vrije pers voor staat, wat de waarde is van die vrije pers.’

Gaan mensen er dan echt anders over denken?

‘Kijk, degenen die in complottheorieën geloven, bereik je niet meer. Maar de twijfelaars, die moet je wel binnenboord willen houden. Die moet je meenemen. En dat mogen de media best meer doen. Wees nog transparanter: laat zien dat je feiten dubbelcheckt, dat wederhoor wordt gehaald, dat er verschillende meningen zijn.’

Gebeurt dat niet?

‘De geschreven pers doet dat meer, maar op tv zie ik het te weinig. Aan de talkshowtafels zie je steeds dezelfde hoofden – zeker tijdens de coronacrisis. Er is te veel ruimte voor meningen en te weinig voor echt goede achtergrond- en onderzoeksjournalistiek. Juist die programma’s zijn door bezuinigingen gesneuveld.’

Ook vermoorde journalisten zouden volgens jullie veel meer aandacht moeten krijgen van collega’s. Die was er dit jaar wel voor de Palestijnse Shireen Abu Akleh van Al Jazeera.

‘Dat was een uitzondering – mogelijk omdat ze werkte voor een internationaal opererend tv-station. Maar moorden op lokale journalisten die onderzoek doen naar corruptie en andere wantoestanden, krijgen nauwelijks publiciteit. Neem de moord onlangs op Arshad Sharif, een beroemde Pakistaanse journalist die in Kenia onder verdachte omstandigheden werd omgebracht: nauwelijks over geschreven. Terwijl publieke aandacht essentieel is om druk te creëren op instanties om tot vervolging over te gaan. Dat is ook de reden dat Free Press Unlimited cold cases opent door ter plekke getuigen te interviewen. Voor de familie is dat natuurlijk ook belangrijk, maar ook de wereld moet weten hoe het zit.’

Een relatief nieuw probleem zijn economisch machtige instituten of personen die journalisten dwarsbomen.

‘We zien vaker dat grote bedrijven of economisch machtige personen dure advocaten inhuren en proberen individuele journalisten de mond te snoeren via juridische claims. Dat wordt wel Strategic Lawsuits Against Public Participation genoemd – afgekort SLAPPs. Het is een nieuwe manier om journalisten te intimideren en tot zelfcensuur te dwingen. Het idee erachter is ze emotioneel, juridisch en financieel zo uit te knijpen dat ze alleen nog maar bezig zijn met zich juridisch te verdedigen en niet meer aan hun journalistieke werk toe komen. Het bekendste voorbeeld is de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia die onder andere via de Panama Papers corruptieschandalen onthulde en in 2017 vermoord werd. Er liepen toen 47 rechtszaken tegen haar. Het gebeurt op meer plekken maar gelukkig nog niet op die schaal in Nederland.’

Afgelopen september presenteerde de Europese Commissie de European Media Freedom Act, een wetsontwerp dat de onafhankelijkheid en pluriformiteit van media waarborgt en bijvoorbeeld spyware verbiedt, zoals het Israëlische Pegasus waarmee tientallen journalisten wereldwijd in de gaten bleken te worden gehouden door autoritaire regimes. Helpt dat?

‘Wij zien dat wel als een kans om mediapluriformiteit binnen de EU te waarborgen. Te vaak zien we binnen de EU gebeuren dat regimes zoals in Hongarije proberen te tornen aan de onafhankelijkheid van de media, omdat ze kritische geluiden willen smoren. Hun methodes lopen uiteen: van het opkopen van onafhankelijke, kritische media tot geen overheidsadvertenties meer plaatsen bij kritische uitgevers. De wet geeft de commissie juridische instrumenten om dat aan te pakken.

‘We leven in een gepolariseerd land waar desinformatie en complottheorieën meer aanhangers dan ooit hebben. Er is toenemend geweld tegen journalisten. De beste remedie daartegen is onafhankelijke en pluriforme journalistiek, zodat er altijd een ander geluid te horen is. Daar moet Europa voor staan.’