Journalisten Franse krant staken al zes weken tegen komst radicaal-rechtse hoofdredacteur

Journalisten van 'Le Journal du Dimanche' demonstreren tegen de benoeming van Geoffroy Lejeune als nieuwe hoofdredacteur van de krant. Parijs, 19 juli 2023. Beeld AFP

Als Lejeune de burelen van zijn nieuwe redactie voor het eerst bezoekt, treft hij vermoedelijk een uitgestorven redactieruimte aan. Alleen secretaresses en de portier zullen hem misschien verwelkomen op zijn eerste werkdag. De ruim honderd journalisten die voor het zondagse weekblad werken staken al zes weken uit protest tegen zijn aanstelling.

De werknemersopstand bij Le Journal du Dimanche (JDD) is de langstdurende staking die sinds de jaren zeventig bij een Frans nieuwsmedium heeft plaatsgevonden. Het einde is nog lang niet in zicht. De redactie van de krant legde in juni het werk neer toen de benoeming van Lejeune bekend werd gemaakt. Bij een stemming op 19 juli koos 87 procent van de journalisten voor verlenging van de staking. Elke week dat de krant niet verschijnt, kost de uitgever naar schatting 500 duizend euro.

De pas 34-jarige Lejeune zwaaide tot voor kort de scepter bij het rechtse weekblad Valeurs Actuelles. Onder zijn leiding veranderde de redactionele koers van dat tijdschrift van centrum-rechts naar radicaal-rechts. In augustus 2020 publiceerde het blad een illustratie van de Gabonees-Franse parlementariër Danièle Obono als een geketende slaaf. Het blad moest een boete betalen van 1.000 euro wegens racisme.

Meer in het algemeen is Valeurs Actuelles, waarvan Lejeune sinds 2016 hoofdredacteur was, een spreekbuis voor islamkritische en conservatieve geluiden. Lejeune sprak bij de Franse presidentsverkiezingen van 2022 zijn steun uit voor de rechtse nationalist Éric Zemmour.

Eisen van de stakers

De JDD-redactie heeft weinig met die opvattingen en is bang dat Lejeune de krant wil verrechtsen. Die verdenking wordt gevoed doordat Lejeune is benoemd door de nieuwe eigenaar van de krant, miljardair Vincent Bolloré. Van hem is bekend dat hij extreem-rechtse sympathieën koestert. Het concern waar JDD deel van uitmaakt, Lagardère, houdt voet bij stuk en wil Lejeunes benoeming niet terugdraaien.

De stakende journalisten stellen twee eisen. De eerste is een ruimhartige vertrekregeling voor de redacteuren die niet onder de nieuwe baas willen werken. Ten tweede willen ze dat in het redactiestatuut wordt opgenomen dat JDD geen ‘racistische, homofobe en seksistische opmerkingen publiceert, en zich in het algemeen onthoudt van discriminatoire en haatzaaiende berichtgeving’. Lagardère heeft vorige week maandag geweigerd aan deze eisen tegemoet te komen. Sindsdien is er sprake van een patstelling. De Franse wet verbiedt Lagardère de staking te breken door freelancers in te zetten.