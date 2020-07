Journalist Omar Radi vast in Marokko: op verdenking van verkrachting en spionage – of werd hij te ‘lastig’?

Journalist en activist Omar Radi in Casablanca, Morokko. Beeld AP

De autoriteiten zitten Radi op de huid sinds er eind juni een rapport verscheen van Amnesty International. Volgens de mensenrechtenorganisatie is op Radi’s telefoon een spionageprogramma aangetroffen dat het Israëlische bedrijf NSO Group alleen verkoopt aan overheden. Radi werd, zo concludeerde Amnesty, in de gaten gehouden door de Marokkaanse staat.

De beschuldiging leidde tot een hoogoplopende ruzie tussen Amnesty en de Marokkaanse regering. Die ontkende in alle toonaarden. Even werd zelfs gespeculeerd over het sluiten van het kantoor van de mensenrechtenorganisatie in Marokko, al zei de minister van Mensenrechten, Mostafa Ramid, later dat dit niet aan de orde was.

Wel begonnen op dat moment de verdachtmakingen tegen Radi, die als journalist gevoelige onderwerpen niet schuwt. In het verleden was hij onder meer betrokken bij een onderzoek naar land dat cadeau werd gedaan aan hooggeplaatste Marokkanen. Ook maakte hij een documentaire over de protestbeweging die opkwam in de Rif, nadat daar in 2017 een visverkoper werd vermorzeld in een vuilniswagen.

Spionage

Zijn eerste kennismaking met justitie was nadat hij kritiek had op de rechter die de Riffijnse protestleiders in 2019 veroordeelde tot hoge gevangenisstraffen. Begin dit jaar kreeg hij daarvoor vier maanden voorwaardelijk. Deze keer luidt de aanklacht spionage. Aanvankelijk berichtten gezagsgetrouwe media zoals de site Le360 dat hij banden had met een inlichtingenofficier van de Britse geheime dienst MI6. Maar deze week kwam Nederland plotseling in beeld.

Volgens de Engelstalige nieuwssite Morocco World News zou Radi gevoelige informatie hebben gedeeld met ‘Nederlandse diensten, die hem ruimhartig betaalden’. Preciezer: ‘Radi onderhield regelmatig contact met de politiek secretaris van de Nederlandse ambassade, die hem meerdere malen heeft gezien in zijn kantoor en met wie hij telefonische berichten uitwisselde.’ Nederland kan op dit moment weinig goed doen in de ogen van Marokko, vooral sinds de Nederlandse regering haar steun uitsprak voor de protestbeweging in de Rif.

Behalve van spionage, wordt Radi ook verdacht van een verkrachting. Het slachtoffer, een collega van hem, gaf een interview waarin ze vertelde dat de journalist ‘zichzelf onschendbaar waande, omdat hij beroemd is’. Zelf houdt Radi staande dat de vrouw in kwestie instemde met seks.

Manipulatie

Human Rights Watch kiest in een reactie partij voor Radi: ‘Hoewel alle aanklachten van verkrachting natuurlijk diepgaand moeten worden onderzocht, doet de context vrezen dat de twee beschuldigingen tegen Omar Radi een flagrante manipulatie zijn van een juridisch systeem, om een kritische journalist het zwijgen op te leggen, op een moment dat de persvrijheid in Marokko de ene aanval na de andere te verduren krijgt.’

Radi zou niet de eerste Marokkaanse journalist zijn die veroordeeld wordt voor seksueel misbruik. Het overkwam ook Taoufik Bouachrine, voormalig hoofdredacteur van de krant Akhbar Al-Yaoum. Hij kreeg in 2019 een gevangenisstraf opgelegd van vijftien jaar. Ook die veroordeling werd gezien als een manier om een kritische journalist het zwijgen op te leggen.