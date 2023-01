Journalist Jelle Brandt Corstius krijgt geen straf voor smadelijke opmerkingen

Jelle Brandt Corstius met zijn advocaat Nico Meijering (L) Beeld Brunopress

Het OM had een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur geëist. Volgens het OM had Brandt Corstius moeten voorzien dat zijn stuk uit 2017 in Trouw tot gevolg zou hebben dat andere journalisten achter de identiteit van de beschuldigde zouden komen. In het stuk schreef Brandt Corstius dat het voorval had plaatsgevonden ‘in het prille begin van mijn televisiecarrière’. Hij was toen stagiair bij talkshow Barend & Van Dorp.

Een week na het stuk in Trouw onthulde televisieproducent Gijs van Dam in talkshow Pauw dat het verhaal van Brandt Corstius betrekking had op hem. Hij ontkende de beschuldigingen. Volgens Van Dam hadden de twee met wederzijdse instemming in dronken toestand seks gehad.

Naar eigen zeggen konden veel mensen in zijn omgeving herleiden dat het om hem ging, waardoor Van Dam zich genoodzaakt voelde naar buiten te treden. Sindsdien heeft hij geprobeerd Brandt Corstius via de rechter aan te pakken. Andersom deed Brandt Corstius aangifte van verkrachting tegen Van Dam.

Artikel 12-procedure

In 2018 besloot het OM beide mannen niet te vervolgen. Van Dam ging daar echter niet mee akkoord en startte succesvol een zogeheten artikel 12-procedure. Daarmee kan de rechter het OM dwingen iemand toch te vervolgen.

De rechter vindt nu dat het stuk van Brandt Corstius in Trouw en drie andere uitspraken niet smadelijk waren, onder meer omdat Van Dam niet direct herleidbaar was. Bij twee uitspraken was er volgens de rechter wel sprake van smaad. Brandt Corstius krijgt daar echter geen straf voor, omdat ze onder de vrijheid van meningsuiting vallen.

Het betreft een persbericht dat Brandt Corstius opstelde in 2018 en een interview in de Volkskrant uit 2020. Het ging om een reactie op uitspraken van het OM, van Van Dam en van diens advocaat.