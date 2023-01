Journalist die op de bonnefooi naar Manhattan ging, om te bewijzen wat hij in zijn mars had

Meindert van der Kaaij Beeld -

Cees van der Laan, hoofdredacteur bij dagblad Trouw, begon eens over de gedrevenheid van zijn allround verslaggever Meindert van der Kaaij, die zich behalve als journalist ook als wetenschapper manifesteerde. ‘Waarom al dat werk Meindert, naast een gezin en een drukke baan?’, vroeg Van der Laan. ‘Omdat ik wil laten zien dat ik het kan, Cees’, antwoordde Van der Kaaij. Van der Laan: ‘Typisch het antwoord van de onderwijsstapelaar die ik ook was.’

In een tijd dat woordblindheid nog niet de diagnose ‘dyslectisch’ opleverde maar het etiket ‘dom’, werd Meindert van der Kaaij naar het lager economisch administratief onderwijs gestuurd. Op de leao Noordeinde, midden in Leiden, begon het stapelen van diploma’s: via de mavo naar de havo, naar het vwo en naar de universiteit, voor een studie politicologie.

Behalve volhardend toonde Van der Kaaij zich ijverig en nieuwsgierig. Hij werd journalist, en als stadsverslaggever van het Leidsch Dagblad bekwaamde hij zich in veelzijdigheid. Plots stapte hij op en vertrok, met niet meer dan een sporttas met kleren bij zich, naar New York. Van der Kaaij wilde journalist in de hoofdstad van de wereld zijn, om te laten zien dat hij dat kon.

Hij kende daar niemand, had wat spaarcenten achter de hand om voor een half jaar een appartementje op Manhattan te huren en zou wel zien. Het werden drie drukke jaren waarin hij stukken schreef voor onder meer de Volkskrant en het Belgische dagblad De Morgen. Tussendoor basketbalde hij op de New Yorkse pleintjes waar hij met zijn grote lijf, kalmte en scherpe spelinzicht geen gek figuur sloeg. Basketbal en voetbal waren zijn sportieve liefdes. In Leiden was hij de aanvoerder van het eerste elftal van volksclub Oranje Groen, waar ze hem ‘de Professor’ noemden.

Terug in Nederland ging Van der Kaaij voor Trouw werken en stortte hij zich op het fenomeen Pim Fortuyn. Cees van der Laan: ‘De parlementsredactie worstelde met deze dandy in de politiek, Meindert niet. Hij herkende door zijn Amerikaanse ervaring de anti-establishment-figuur die met een ongewoon groot appeal kiezersvolk aantrok dat verandering wilde. Meindert zette Fortuyn neer als de politicus die zich niets van feiten aantrok, maar wel precies wist waar de problemen zaten.’

Premier in oorlogstijd

De journalist-politicoloog Van der Kaaij waagde zich bij Joop van den Berg, hoogleraar parlementaire geschiedenis, oud-journalist en voormalig Eerste Kamerlid (PvdA), aan een bijzonder promotieonderzoek. Hij stortte zich op Dirk Jan de Geer, de CHU-premier in oorlogstijd, die door koningin Wilhelmina defaitisme werd verweten en plaats moest maken voor ARP’er Pieter Sjoerds Gerbrandy. Van den Berg: ‘Dat getuigde van intellectuele moed, omdat hij inging tegen de algemene historische consensus over De Geer.’

Die was gevormd door gezaghebbende historici als Lou de Jong en Cees Fasseur en door Henk van Osch, auteur van een biografie van De Geer. Van der Kaaij promoveerde en presenteerde het boek: Een eenzaam staatsman. Deze gedeeltelijke rehabilitatie van De Geer was volgens Van den Berg ‘het resultaat van oprechte nieuwsgierigheid, een open geest en grote journalistieke kundigheid’.

De waardering die dat opleverde, leidde tot de uitnodiging om deel te nemen aan het grote, door de overheid gefinancierde, Indonesië-onderzoek van diverse wetenschappelijke instellingen, waaronder het NIOD. Van der Kaaij onderzocht de zwijg- en doofpotcultuur die na de dekolonisatie diep in de politiek insleet en schreef het boek Een kwaad geweten.

Er stond meer journalistiek-wetenschappelijk werk op stapel, maar bij Van der Kaaij, partner van Astrid van der Wijst en vader van Yael, Fanny en Margot, werd in het najaar van 2022 een agressieve vorm van maagkanker vastgesteld. Zijn overlijden op 6 december noemt Joop van den Berg ‘een gevoelige aderlating voor de wetenschap en journalistiek. En voor mijzelf het verlies van wat een van mijn dierbaarste vriendschappen was geworden.’